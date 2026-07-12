Estabilizado el incendio forestal declarado en Los Gallardos: mil evacuados regresarán paulatinamente a sus casas

La dirección de extinción de EMA Infoca ha dado por estabilizado el incendio forestal declarado en Los Gallardos, Almería, a las 11.00 horas, según ha informado INFOCA en su cuenta oficial de X a través de una publicación.

Como indica INFOCA, siguen trabajando 90 efectivos por tierra, 7 vehículos autobomba, una unidad médica, una unidad de drones (USISEM) y un helicóptero semipesado para lograr extinguir las llamas.

Asimismo, también a través de una publicación en X, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, informó previamente acerca de la estabilización del incendio. En su publicación, indicó que el incendio se encuentra perimetrado y acotado, lo que ha permitido desescalar la emergencia a situación operativa 1 y autorizar el regreso paulatino de las cerca de mil personas que permanecían desalojadas.

Además, Juanma Moreno, quien ha agradecido el trabajo, entrega y coordinación de todos los equipos intervinientes, ha declarado que continuarán desplegados sobre el terreno para lograr el control definitivo del fuego.

Esta autorización masiva completa los retornos iniciados durante la tarde de este sábado, cuando la Junta de Andalucía ya avaló la vuelta segura de otros 600 evacuados a los núcleos de Los Castaños, Almocaízar, Alfaix y al campin de Los Gallardos, levantando a su vez el confinamiento del municipio de Lubrín.