Almería
Juanma Moreno lamenta en Cártama la "profunda huella" del incendio de Los Gallardos
El presidente de la Junta destaca el esfuerzo "titánico" de los equipos de extinción tras un fuego que ha causado 13 muertes y ha calcinado unas 7.000 hectáreas en Almería
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este martes desde Cártama la "profunda huella" que ha dejado el incendio forestal de Los Gallardos, en Almería, tanto por la muerte de 13 personas como por los graves daños provocados sobre el terreno.
Moreno se ha referido al siniestro durante su intervención en el acto de inicio de las obras del tramo de la autovía A-357 comprendido entre Casapalma y Cerralba. Se trata de su primer acto público en otra provincia después de permanecer durante los últimos días en Almería para seguir la evolución del incendio desde el puesto de mando.
El presidente andaluz ha valorado que el fuego haya podido ser controlado después de un esfuerzo que ha calificado de "titánico" por parte de los profesionales que han participado en las labores de extinción, entre ellos los efectivos del Plan Infoca y la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Trece fallecidos, diez desaparecidos y unas 7.000 hectáreas quemadas
El incendio de Los Gallardos comenzó el pasado 9 de julio y ha provocado la muerte de 13 personas, además de arrasar alrededor de 7.000 hectáreas en el Levante almeriense. El fuego ya se encuentra controlado, aunque los equipos continúan trabajando sobre el terreno.
El número de personas cuya desaparición ha sido denunciada ha aumentado en dos en las últimas horas tras una nueva denuncia referida a dos desaparecidos, según ha informado este domingo el Centro Integrado de Datos (CID). Las autoridades han recibido ya diez denuncias por desaparición relacionadas con el incendio. El CID prevé que puedan presentarse nuevos casos en los próximos días, mientras continúa el proceso para identificar a las víctimas. Por el momento, no se ha podido precisar la identidad ni la nacionalidad de las personas fallecidas.
Moreno ha subrayado que el incendio ha dejado daños que van mucho más allá de la superficie forestal afectada. "Ha dejado una profunda huella, no solamente en el terreno, con esas 7.000 hectáreas calcinadas, sino también en la vida cotidiana de muchas de las personas que, desgraciadamente, han visto cómo sus vidas han quedado afectadas", ha afirmado. El presidente de la Junta ha enviado además un "abrazo enorme" a las familias de las víctimas y al conjunto de los vecinos perjudicados por el siniestro.
Vigilancia para evitar posibles rebrotes
Aunque el incendio ya está controlado, los efectivos desplazados a la zona continúan con las tareas de enfriamiento y vigilancia del perímetro para impedir que puedan producirse nuevos focos. "Se sigue todavía refrescando el terreno, evaluando y, por supuesto, también vigilando que no haya ningún tipo de rebrote", ha explicado Moreno.
El Gobierno andaluz trabaja igualmente en la evaluación de los daños y en las medidas necesarias para abordar la reconstrucción de las zonas afectadas. Los trabajos de remate y vigilancia pueden prolongarse incluso después de que un incendio haya sido declarado controlado, debido a la posible existencia de puntos calientes o combustiones bajo la superficie.
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