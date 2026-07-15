Andalucía estrena Gobierno con la ultraderecha integrada por primera vez en el Consejo

El nuevo Gobierno andaluz no se estrena este miércoles con la entrega de medallas y el juramento de cargos de sus consejeros y consejeras. El nuevo equipo de Juanma Moreno, conformado por tres caras nuevas y 13 carteras, ya tomó posesión de sus funciones el pasado viernes 10 de julio, aunque fue un acto privado a causa del trágico incendio que asoló a la población almeriense de Los Gallardos y que se saldó con 13 víctimas mortales. El Consejo de Gobierno está conformado y en pleno rendimiento desde ese mismo día. Este miércoles se han hecho la foto protocolaria.

Esta es la tercera vez que Moreno, como presidente de la Junta de Andalucía, tiene la oportunidad de elegir a su "once ideal", que se diría en el fútbol ahora que España está en la final de la copa del mundo. Aunque su Gobierno no está compuesto por once consejerías, sino trece, y una de ellas será foránea para el Partido Popular, que no revalidó la mayoría absoluta en las urnas. Es la primera vez que un miembro de Vox, en este caso su líder andaluz, sube a la tarima de San Telmo para jurar sus funciones en el cargo de consejero y vicepresidente. "Manolo Gavira", que así prefiere llamarlo Moreno, es oficialmente vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Juanma Moreno entrega la medalla a Manuel Gavira y oficializa su entrada en el Ejecutivo andaluz / Julio Munoz

Cabe destacar que no es la primera vez que el Gobierno de Andalucía no es monocolor, pero esta entrega de medallas sí se corresponde con la entrada definitiva de la ultraderecha en las políticas autonómicas del sur de España. La "vía andaluza" ya no será solo del PP, sino también de Vox. Y la "estabilidad" a la que Moreno recurre en cada acto público debará sostenerse a través del entendimiento y los intereses de dos partidos. Pese a la crítica de la oposición a los pactos, según ha expresado el presidente de la Junta, "este es un acuerdo de dos fuerzas políticas, pero de un solo Gobierno".

Continuidad generalizada pese a las tres caras nuevas

El Ejecutivo andaluz estará conformado, como ya desveló el propio Moreno, por seis hombres y siete mujeres. Entre ellos, dos caras nuevas y dos bajas, a las que se le suma la de José Carlos Gómez Villamandos, exconsejero de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta que falleció a principios de junio, días antes de agotar la anterior legislatura, que entró en vigor el día 11 con la formación de la Mesa del Parlamento y la toma de posesión de los miembros de los diferentes grupos parlamentarios.

Arturo Bernal y Catalina García tampoco repiten en el equipo de Moreno. En el lugar de García entra Adolfina Martínez Guirado, que pasa a ser responsable de Sostenibilidad y Medioambiente; y Mario Muñoz-Atanet, que se estrenó este martes en su tierra, Málaga, como consejero de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio por la inauguración de las obras de la A-357 entre Casapalma y Cerralba.

Nuevas consejerías y tres vicepresidencias

En caso de enfermedad, baja o ausencia del presidente de la Junta, Andalucía no se quedará en manos de la formación de Abascal. No, al menos, en un primer momento. Moreno ha creado tres vicepresidencias para esta XIII Legislatura que estarán bajo el recaudo de Antonio Sanz, Manuel Gavira y Carolina España, en primer, segundo y tercer puesto de responsabilidad, respectivamente. España es la primera mujer vicepresidenta de la Junta y en la historia de la autonomía solo ha sido más poderosa que ella la expresidenta socialista Susana Díaz.

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La vivienda se ha situado en el centro de las denuncias sociales del siglo XXI y como tal, tendrá un peso mayor dentro de las tareas del Ejecutivo andaluz, que no aplicará la Ley de Vivienda Estatal para topar los precios de los alquileres a través de la declaración de zonas tensionadas. En su lugar, Andalucía tiene su propio Plan Vive. Moreno ha entregado la cartera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio a Rocío Díaz. Y además, ha creado la de Inteligencia Artificial, Desarrollo Digital y Administración Pública, que ostentará José Antonio Nieto.