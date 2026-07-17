La Junta de Andalucía nombra a la nueva gerente del SAS: la granadina María de los Ángeles García

María de los Ángeles García Rescalvo es la nueva gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en sustitución de Valle García, que presentó su dimisión hace tan sólo unos días. García Rescalvo asume este cargo tras haber sido la gerente del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada.

Así lo ha anunciado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias en una rueda de prensa este viernes en la que ha estado acompañado de la nueva gerente del SAS. María de los Ángeles García Rescalvo es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Granada y especialista en Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor. Ha desarrollado una "sólida trayectoria" tanto en el ámbito asistencial como en la gestión sanitaria.

Antonio Sanz ha resaltado que María de los Ángeles García "reúne las condiciones para dirigirnos desde el Servicio Andaluz de Salud en esta nueva etapa que estamos abriendo". Se trata de una profesional con una trayectoria "contrastada". Su experiencia profesional incluye el ejercicio clínico en diferentes centros hospitalarios y una continua formación especializada, tanto en España como en el extranjero. A lo largo de su carrera ha asumido importantes responsabilidades de dirección, entre ellas la Subdirección de Planificación Quirúrgica y la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria del Hospital Virgen de las Nieves.

Una dirección general para el gerente del Costa del Sol

En el mismo acto, el vicepresidente primero ha anunciado también que elevará la propuesta de nombrar nuevo director general de Asistencia Sanitaria a Antonio Luis Cansino. Se trata de un profesional de amplia trayectoria que hasta ahora ostentaba el cargo de gerente del Hospital Costa del Sol de Marbella desde 2022, liderando la organización médica de un área de influencia clave que engloba también el Centro de Alta Resolución de Especialidades de Mijas y el Hospital de Alta Resolución de Estepona.

Médico Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria con una amplia actividad asistencial y docente, ha desempeñado distintos puestos directivos en el SAS, como la gerencia del Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía y también del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada. Antonio Sanz ha puesto en valor que "bajo su dirección, el Hospital Universitario Costa del Sol se ha consolidado no sólo como un centro asistencial de referencia en la provincia de Málaga, sino como un núcleo de innovación científica".

Antonio Luis Cansino, gerente del Hospital Costa del Sol de Marbella / JUNTA

El consejero de Sanidad ha anunciado también que propondrá en el próximo Consejo de Gobierno la continuidad del viceconsejero de Sanidad y Consumo, Nicolás Navarro, así como las de José Luis Sedeño como director general de personal del Servicio Andaluz de Salud; Amparo Simón, como directora general de Gestión Económica y Servicios; e Ismael Vargas, como director general de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Antonio Sanz ha valorado que se trata de "un equipo ilusionante en esta etapa y a todos ellos quiero agradecerles de manera muy especial este paso decisivo hacia un reto, no les voy a decir fácil, porque soy muy consciente de lo que significa asumir la experiencia al frente de la sanidad andaluza", al mismo tiempo que ha incidido en que "el nuevo equipo del SAS será el encargado de pilotar la potenciación, el fortalecimiento, la modernización y el impulso que queremos seguir dando en las políticas sanitarias a través del Servicio Andaluz de Salud.

Nicolás Navarro, en una imagen de archivo. / L.O

Ley de Garantía del Sistema Sanitario Público Andaluz

El vicepresidente primero ha recalcado que "en esta nueva etapa uno de los retos prioritarios va a ser aprobar y presentar la nueva Ley de Garantía del Sistema Sanitario Público Andaluz", destinada a actualizar y modernizar el sistema sanitario para adaptarlo a los nuevos retos sociales y demográficos, como el envejecimiento de la población, la cronicidad, la salud mental y la digitalización.

La norma buscará reforzar y blindar la sanidad pública, mejorar la organización y la capacidad de respuesta del sistema, impulsar la innovación, la investigación y la accesibilidad, reducir los tiempos de espera, fortalecer la coordinación asistencial y consolidar los derechos de los pacientes y las condiciones de trabajo de los profesionales. Como segundo eje estratégico, ha anunciado el refuerzo de las políticas de salud pública, mediante el fortalecimiento de la estructura de la Consejería y la creación de un Comité de Emergencias en Salud Pública permanente, integrado por sociedades científicas, colegios profesionales y expertos.

Antonio Sanz ha explicado que "este órgano abordará desafíos como las pandemias, las enfermedades emergentes, el cambio climático, la seguridad alimentaria, la calidad del agua y del aire o la resistencia a los antimicrobianos". Otro de los pilares será la educación para la salud y las emergencias, con el objetivo de incorporar estos contenidos desde el ámbito educativo para fomentar una cultura de la prevención, la responsabilidad y la preparación de la ciudadanía ante riesgos sanitarios y situaciones de emergencia.

Asimismo, el consejero ha apostado por liderar una revolución digital del sistema sanitario, impulsando el uso de la inteligencia artificial, el Big Data y otras tecnologías para mejorar la prevención, el diagnóstico, la asistencia, la relación con los pacientes y la gestión del sistema, además de avanzar en la unificación de las plataformas digitales sanitarias. Finalmente, ha destacado la creación de un hub de innovación en salud en el Hospital Muñoz Cariñanos de Sevilla.

"Este centro actuará como polo de innovación y transformación digital, impulsando la colaboración entre administración, universidades, empresas, industria farmacéutica e investigadores para desarrollar, validar y acelerar la implantación de soluciones tecnológicas, inteligencia artificial y nuevos dispositivos sanitarios, favoreciendo además la formación de profesionales y la respuesta ante futuras emergencias sanitarias", ha concluido.