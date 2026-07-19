Asociaciones de Málaga temen el pacto con Vox en Andalucía: "Si se eliminan las ayudas para atender a migrantes el perdedor será España"

"La Junta de Andalucía no destinará ni un solo euro público a estructuras que incentiven el efecto llamada". Las políticas migratorias están a punto de dar un giro de guion en Andalucía. El primer paso del cambio ha sido la firma del pacto entre el Partido Popular y Vox para gobernar la comunidad autónoma, un acuerdo de Gobierno que, potencialmente, podría llevar a la deriva a las entidades sociales que dependen de ayudas públicas para ejercer su labor de atención a la ciudadanía vulnerable. Como la medida no determina qué es eso de "incentivar el efecto llamada" ni cómo se va a medir, nadie puede darse por aludido todavía. Pero es inevitable: la preocupación ya crece entre las asociaciones que prestan servicios a migrantes.

Queda claro que la "vía andaluza" está mutando con la entrada de la ultraderecha en el Ejecutivo andaluz por primera vez en su historia. Dijo Moreno hace unos días que "este es un acuerdo entre dos fuerzas políticas, pero un solo gobierno", así que, siguiendo ese ideario, ahora la Junta tendrá que abogar por "suprimir todas las subvenciones, ayudas, convenios y conciertos con ONG u otras entidades que participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal, o que actúen como cooperadores necesarios de las mafias de tráfico de personas", tal y como se detalla en el pacto entre Juanma Moreno y la formación de Santiago Abascal.

La medida llegó dos días después de que concluyera el plazo para presentar las solicitudes del proceso de regularización extraordinaria de migrantes, que ha registrado en Málaga 39.899 personas solicitantes, según información del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En este proceso, que ha durado dos meses, las entidades sociales han jugado un papel clave en el asesoramiento administrativo y en la tramitación del informe de vulnerabilidad obligatorio para poder registrar de manera definitiva las peticiones.

Tan solo Málaga Acoge, una asociación sin ánimo de lucro que lleva 36 años atendiendo a colectivos vulnerables, ha tramitado 6.595 solicitudes en este periodo. El presidente de la entidad, Alejandro Cortina, tilda de "absolutamente preocupante" la posibilidad de dejar de recibir prestaciones sociales y entiende que para la propia administración pública andaluza sería "pegarse un tiro en el pie" porque "desgraciadamente no llega a muchos sitios y necesita a las entidades sociales para tratar de llegar un poco más lejos". Aunque la ayuda a personas migrantes es solo una parte de toda la labor que presta Málaga Acoge a los colectivos vulnerables en la provincia, la entidad tiene claro que "estaría la primera de la lista" de retiros de prestaciones. "Perderíamos la capacidad de atender a mucha gente que atendemos", asegura Cortina.

Manual de convivencia

"Ninguna de las asociaciones que tenemos en España, ninguna fomenta la inmigración irregular", asegura Ahmed Khalifa, presidente de la Asociación Marroquí de Málaga. Su entidad trabaja desde hace 23 años para fomentar la inclusión de las personas migrantes en España. Khalifa tiene claro quién gana y quién pierde si las ONGs dejasen de atender a este colectivo. "Si se eliminan los apoyos que tienen personas en situación de vulnerabilidad, en este caso las personas migrantes, el perdedor sería España porque vamos a tener aquí unas personas que están en situación de exclusión social, que no van a poder ser atendidas y eso puede perjudicar el conjunto de la sociedad a nivel de convivencia", explica. El presidente de la asociación insiste en que la prioridad nacional y el cese de las ayudas públicas "no va a favor de la inmigración o en contra de la inmigración", sino a favor o en contra de España.

La Asociación Marroquí para la Integración de Migrantes atendió a personas de 86 nacionalidades diferentes en 2025. De hecho, la segunda nacionalidad más atendida por la Asociación Marroquí es la española. "También atendemos a españoles que están en búsqueda de empleo, que tienen problemas sociales, que necesitan acceder a ayudas, que necesitan una orientación jurídica... Tenemos una visión de ayudar al conjunto de la sociedad, como debe ser", reivindica el presidente.

Khalifa tiene claro que seguirán dando el mismo servicio "con o sin subvenciones" de la Junta de Andalucía porque asegura que la mayoría de servicios que prestan no proceden de ayudas. "Que se quede Vox tranquilo, que esto va a seguir".

Qué ocurría con Cáritas Diocesana

«Todos, de algún modo, somos migrantes», recordó el Papa León XIV en su visita a España. Se trata de una frase que ha dado la vuelta al mundo y que Cáritas Diocesana de Málaga ha decidido instalar como mantra en su página web. Esta entidad religiosa sin ánimo de lucro es otra de las muchas que tienen como cometido "acompañar" a las personas vulnerables de la provincia. De hecho, Cáritas ha formado parte del proceso de regularización de migrantes y ha colaborado con Málaga Acoge en la recta final de los trámites "para que nadie quedara fuera de esta oportunidad".

Podría decirse que ambas entidades han hecho una labor similar en Málaga durante estos meses, algo que supondría motivo suficiente, quizá, para que la Junta las trate por igual cuando determine qué asociaciones se entienden como incendiarias del "efecto llamada". Si bien es cierto que la supresión de las subvenciones no afectaría de la misma manera en la labor diaria de las entidades, pues Cáritas funciona con fondos propios de la Iglesia Católica y podría continuar su actividad sin esa prestación.

Preguntado por La Opinión sobre este caso, José Miguel Santos, director de Cáritas Diocesana de Málaga, responde que independientemente de las subvenciones, la entidad "seguirá trabajando con la misma convicción y compromiso" con especial preferencia por las personas más vulnerables y la defensa de la dignidad humana, "criterios que nacen del Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia". Santos asegura que, en un contexto social marcado por la incertidumbre y las desigualdades, "Cáritas debe seguir reafirmando su voluntad de continuar acompañando a quienes sufren situaciones de pobreza, exclusión o soledad, especialmente a aquellas personas que con frecuencia quedan descartadas o invisibilizadas".

La "prioridad nacional" no solo afectará a personas migrantes

El ideario de la "prioridad nacional" en el acceso a ayudas públicas, sanidad o vivienda no solo afectará de manera directa a las personas migrantes, "sino al conjunto de la población en situación de exclusión en Andalucía". Así lo explica Cortina, que recuerda que también existen las personas que pertenecen a varios colectivos vulnerables a la vez. "Atendemos a personas migrantes discapacitadas", asegura. El presidente de Málaga Acoge alerta de que las mujeres víctimas de violencia de género también podrían quedar fuera del concepto de "prioridad nacional" si por cualquier motivo tuviera que cambiar de municipio y le pidieran un arraigo de cinco o diez años de padrón para acceder a las ayudas.

"Estamos preocupados por cómo se va a materializar una cuestión que directamente va contra derecho y contra cualquier sentido común en las políticas sociales", insiste el presidente de Málaga Acoge. "Si este pretendiese ser el gobierno del sentido común, no pondría dificultades a las personas que están en situación de exclusión", concluye.

Preguntas pendientes con el nuevo Ejecutivo andaluz

PP y Vox tendrán que añadir párrafos a los enunciados que firmaron a principios de julio para conformar el Gobierno de coalición y dar así respuesta al aluvión de preguntas que surgen de la lectura del acuerdo entre ambos partidos. ¿Quién determina qué asociaciones promueven la inmigración ilegal?, ¿en qué parámetros se va a basar?, ¿privarán a esas entidades de todas las subvenciones o solo de las cuantías específicas dedicadas a la atención al migrante? Todas ellas aún son incógnitas sin resolver.