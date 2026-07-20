La reelección de Javier Arenas y el rescate del malagueño Francisco Javier Oblaré para ocupar los puestos del PP andaluz en el Senado

Andalucía nombrará esta semana a sus nueve senadores por designación autonómica. De acuerdo con lo votado en las urnas el pasado 17 de mayo, el Partido Popular podría volver a contar cinco asientos, el Partido Socialista tres y el grupo parlamentario Vox uno. Pero no será así. Los de Abascal no tendrán uno sino dos asientos en la Cámara Alta, pues Moreno no hará uso de esa quinta plaza que, según lo firmado en el pacto de gobierno, le puede ceder a los de Gavira. El expresidente Javier Arenas, el ya también expresidente del Parlamento andaluz Jesús Aguirre, la que fuera presidenta del PP provincial de Sevilla Virginia Pérez y el exparlamentario andaluz por Málaga Francisco Javier Oblaré serán los cuatro elegidos por Juanma Moreno para representar a su gobierno en el Senado. Jesús Aguirre ya ha renunciado a la presidencia del Parlamento andaluz, que se hará efectivo esta semana y que ha caído en manos de la diputada popular Ana Mestre.

El PP ha vuelto a apostar por Javier Arenas, que lleva una suma de 18 años en el mismo cargo, más otros siete comprendidos entre 1993 y 2000. Es el único que repite, pues en la duodécima legislatura recién finalizada, ocupaban plaza en el Senado por designación del Parlamento andaluz a propuesta del PP Arenas Bocanegra, que es actualmente portavoz adjunto del Grupo Popular en la Cámara alta; Jesús Caicedo; Inmaculada Rodríguez Hernández; Luis Rogelio Rodríguez-Comendador; y Teresa Ruiz-Sillero.

La pasada legislatura andaluza no contó con ningún senador popular de Málaga, un escenario que cambia ahora con la incorporación de Francisco Javier Oblaré en la institución, uno de los hombres de confianza de Moreno dentro del partido por su afinidad desde la etapa de Nuevas Generaciones, cuando también se conocieron con el diputado en el Congreso Elías Bendodo.

Oblaré ha desempeñado gran parte de su actividad profesional en Málaga, aunque también ha estado muy ligado a la capital andaluza al haber repetido como parlamentario autonómico en la recién estrenada legislatura. El malagueño ha sido vicepresidente de la Diputación de Málaga y ha ostentado varios cargos dentro de la cámara provincial. También ha estado estrechamente ligado al ámbito municipal como teniente de alcalde y concejal en varios pueblos y director gerente de varios distritos de la capital.

Vox se ha hecho con un senador del PP

Manuel Gavira se ha quedado con el quinto escaño de Juanma Moreno en el Senado para nombrar a la abogada María Pastor y al periodista de RTVA Álvaro Zancajo como nuevos miembros de Vox por Andalucía en la Cámara Autonómica.

María Pastor (Sevilla, 1977) se dedica a la abogacía y desde abril dirige la Oficina de Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla. Por su parte, Álvaro Zancajo (Madrid, 1980), es periodista de RTVE y ha trabajado en diversos medios de comunicación como Antena 3, donde llegó a ser director y presentador de Noticias, Canal 24 Horas, donde también llegó a ser director, coordinador de Telediarios de RTVE.ES y coordinador de Telediarios. También ha sido subdirector general y director del Área Multimedia, en OK Diario.

Zancajo está estrechamente ligado a Andalucía, pues en 2022 llegó al Grupo Parlamentario Vox en la comunidad autónoma para ser responsable de la campaña electoral de 2022 y posteriormente responsable de Comunicación del Grupo Parlamentario hasta 2023, año en el que pasó a ser Consejero de RTVA, aunque lleva trabajando en Canal Sur desde 2019.

Ni un malagueño socialista en el Senado

El grupo parlamentario socialista aporta tres senadores a la Cámara Alta, pero esta vez todos los elegidos son de Sevilla. La expresidenta de la Junta, Susana Díaz, y el exsecretario general del PSOE andaluz, Juan Espadas, repiten en sus funciones. El tercer puesto, que hasta ahora lo ocupaba el malagueño Víctor González Fernández, pasará a estar ocupado por María Jesús Montero.

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El Pleno del Parlamento andaluz se reunirá este jueves, 23 de julio, para celebrar una sesión en cuyo orden del día figura la designación de senadores en representación de la Comunidad Autónoma de Andalucía mediante una votación que se llevará a cabo en esa jornada, de ahí que los grupos parlamentarios hayan tenido ya que registrar sus propuestas de candidatos para ocupar las nueve plazas de senadores que corresponden a la Cámara autonómica.