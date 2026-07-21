Carlos Bohórquez, elegido nuevo presidente de ANCCE para los próximos cuatro años

La Asamblea General de la Real Asociación Nacional de Criadores de Caballos de Pura Raza Española (ANCCE) ha elegido a Carlos Bohórquez como nuevo presidente de la entidad para los próximos cuatro años. Su candidatura obtuvo un total de 262 votos durante la jornada electoral celebrada este martes en Sevilla.

La votación registró una elevada participación entre los asociados y otorgó un amplio respaldo al proyecto encabezado por Bohórquez. Tras conocerse el resultado, el nuevo presidente expresó su satisfacción por la confianza recibida y aseguró que afronta esta etapa con el objetivo de reforzar la representación de los ganaderos y criadores de caballos de Pura Raza Española.

Carlos Bohórquez sitúa al ganadero en el centro de su proyecto

Entre las principales prioridades de su mandato, Bohórquez señaló la necesidad de «seguir trabajando para el ganadero y criador, socio de ANCCE». Su programa plantea una gestión centrada en las necesidades de los asociados, junto con una mayor apuesta por la innovación tecnológica, la internacionalización y la modernización del sector equino.

Una de las medidas propuestas es la transformación de los concursos morfológicos mediante la incorporación de inteligencia artificial, modelos digitales y entornos virtuales en tres dimensiones. Estas herramientas permitirían actualizar los sistemas de valoración, organización y promoción de las competiciones relacionadas con el caballo español.

Los principales objetivos de ANCCE para los próximos cuatro años

El programa de la nueva presidencia incluye también la celebración en España del Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes, así como el impulso al Laboratorio de Genética Molecular y Genómica. ANCCE pretende convertir este laboratorio en una nueva vía de actividad e ingresos para la asociación.

A estas iniciativas se suma el fortalecimiento de la comercialización del caballo de Pura Raza Española (PRE) a través de canales propios y una gestión más integral y eficiente del Salón Internacional del Caballo (SICAB), uno de los principales escaparates internacionales de esta raza.

La asociación continuará igualmente trabajando en la promoción de las marcas ANCCE, Pura Raza Española y SICAB, con presencia en ferias, encuentros profesionales y eventos ecuestres celebrados tanto dentro como fuera de España.

La LIII Asamblea General de ANCCE ha ratificado además la gestión correspondiente al ejercicio 2025 / ALFREDO DE ANCA

ANCCE aprueba un presupuesto de cinco millones de euros para 2026

La LIII Asamblea General de ANCCE ha ratificado además la gestión correspondiente al ejercicio 2025 y ha aprobado las cuentas anuales de la organización. Los asociados han dado también el visto bueno al presupuesto para 2026, que asciende a cinco millones de euros.

Durante la sesión se validaron igualmente los acuerdos adoptados por la Junta Directiva a lo largo del último ejercicio. La nueva etapa estará orientada a mejorar la eficiencia económica de la entidad y ampliar su capacidad de promoción, formación y prestación de servicios a las ganaderías asociadas.

Nuevos circuitos nacionales y más presencia internacional del caballo PRE

En el ámbito deportivo, ANCCE avanza en el rediseño de su estrategia de competición con la creación de nuevos circuitos nacionales y el refuerzo de los denominados Equipos PRE.

Estos equipos participarán en disciplinas como la Doma Clásica y la Equitación de Trabajo, con presencia en competiciones internacionales como el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes de Doma Clásica y el Campeonato del Mundo de Equitación de Trabajo.

La asociación también tiene previsto ampliar sus campañas de comunicación en mercados considerados estratégicos. Entre los países prioritarios figuran Estados Unidos y Alemania, donde el caballo español cuenta con una presencia creciente.

El Pura Raza Española alcanza los 291.138 ejemplares en 71 países

La directora del Libro Genealógico del Pura Raza Española, Arancha Rodríguez, presentó durante la asamblea el informe anual correspondiente a 2025. El documento recoge el registro de 12.747 nuevos ejemplares de Pura Raza Española y la incorporación de 2.835 nuevas ganaderías.

A fecha de 31 de diciembre de 2025, el censo total de la raza alcanzaba los 291.138 ejemplares, distribuidos entre 143.091 hembras y 148.047 machos. Estos caballos pertenecen a 51.354 ganaderías activas en 71 países.

Los datos sitúan al PRE como la principal raza equina registrada en España, al representar aproximadamente el 70% del total de équidos inscritos en el país.

Andalucía concentra casi la mitad de las nuevas ganaderías españolas

Del conjunto de nuevas ganaderías incorporadas durante 2025, el 41% se encuentra fuera de España, con Italia, Estados Unidos y Alemania como los países con mayor número de nuevas inscripciones.

El 59% restante corresponde a ganaderías españolas. Dentro del territorio nacional, Andalucía concentra el 47% de los nuevos registros, seguida por la Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid.

Este crecimiento internacional constituye uno de los argumentos de ANCCE para reforzar su estrategia de promoción exterior y consolidar al Pura Raza Española como una de las razas equinas más reconocidas del mundo.

SICAB 2026 se celebrará del 17 al 22 de noviembre en Sevilla

La Asamblea General ha nombrado además Socios de Honor de ANCCE en 2026 a los ganaderos Fernando Vara Muñoz-Casillas, a título póstumo, y al nicaragüense Iván Rizos López.

Durante la reunión quedó confirmada también la fecha de celebración de la 36ª edición del Salón Internacional del Caballo, SICAB 2026. El Campeonato del Mundo del Caballo Español tendrá lugar del 17 al 22 de noviembre en Sevilla.