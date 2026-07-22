Improvisado pleno de portavoces parlamentarios: la izquierda se enfrenta con Vox por la escalada de violencia de género en Andalucía y el cambio climático

El cambio climático y la violencia de género han marcado este miércoles visibles distancias entre Vox, ahora socio del PP en el Gobierno andaluz, y los partidos de la oposición. En vísperas de la primera sesión plenaria de la XIII Legislatura ya con el nuevo Ejecutivo autonómico conformado, las formaciones parlamentarias han hecho públicas, como es natural, las mociones que acercarán este jueves a la cámara andaluza para ser objeto de debate. Aunque este se ha sembrado antes de tiempo. La de hoy no ha sido una rueda de prensa al uso. Los portavoces de los grupos han estado más pendientes de lo normal a las intervenciones que les han precedido. Tanto, que se ha servido un improvisado pleno de portavoces.

El trágico incendio de la localidad almeriense de Los Gallardos, que se saldó con 13 fallecidos, ha sido uno de los puntos clave de crispación de la jornada. Ningún partido de la oposición ha dejado pasar la oportunidad de criticar al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, por no ser quien rendirá cuentas este jueves al término de la sesión plenaria ante la cámara andaluz, unas declaraciones que dará el consejero de Emergencias, Antonio Sanz. La izquierda ha expresado su voluntad de conocer las causas, cronología, condiciones en las que se encontraban los efectivos de bomberos cuando se dio la voz de alarma, cómo fue coordinada la respuesta y qué planes de emergencia y prevención hay vigentes para combatir el cambio climático.

Ante el malestar de la oposición por la cuestión climática, Vox ha llegado cargado de artillería pesada para la izquierda. "Este gobierno va a rechazar todas las consecuencias de las políticas del Pacto Verde". Así se ha estrenado en la portavocía de los de Abascal en Andalucía Javier Cortés, que no ha tardado en contestar a Adelante Andalucía con una ampliación prevista del punto número 141 del acuerdo de Gobierno con el PP. Para paliar la emergencia de los incendios, Vox propone desbroces, pastoreos e inversiones en cortafuegos. Ha sido el propio portavoz del Partido Popular, Toni Martín, quien ha terminado de contestar a las preguntas de la izquierda. Martín ha asegurado que "podría dar un montón de datos" que demuestren que "Andalucía es un referente en la prevención de incendios forestales". No ha dudado en llamar "demagogia barata" a las intervenciones del resto de partidos.

Polémica por la Ley VioGén

La escalada de violencia machista en Andalucía ha sido otro de los enfrentamientos más notorios de este miércoles entre las formaciones parlamentarias. Todos los portavoces han arrancado sus intervenciones trasladando su pésame a los familiares de las nueve víctimas a las que se les ha arrebatado la vida en lo que va de año a causa de la lacra machista. En el mes de julio han sido cinco las mujeres asesinadas, dos de ellas en las últimas 24 horas. En este sentido, Adelante Andalucía ha exigido una comparecencia de la consejera en la que detalle cuáles son los planes a corto y medio plazo para hacer frente a la situación. Vox, que no ha presentado ninguna iniciativa y que ha hecho un repaso sobre su ideario, ha aprovechado la intervención de José Ignacio García para reivindicar que la Ley VioGén "no funciona" y que "la izquierda solo se dedica a liberar violadores". Según Cortés, Vox es "el único partido que pide que estén entre rejas y sin ver el sol".

El Partido Popular ha sido tajante en su posición frente a la violencia de género. "Todo lo que se haga en esta materia es poco", ha sentenciado Martín, que ha echado en falta el "espíritu de unidad" entre los partidos en esta cuestión. "Apelo a ello en vísperas del pleno de mañana, que va a comenzar con un minuto de silencio que yo también invito a que sea de reflexión", ha añadido.

El Senado, "la jubilación dorada"

"El Senado no puede seguir siendo la jubilación dorada de los políticos", ha comenzado diciendo José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía. Bajo esa premisa, ha confirmado que su grupo parlamentario no iba a votar a favor de los senadores andaluces designados por PP y PSOE, que esta mañana se han sometido a una prueba de idoneidad para ocupar un cargo que tendrá que ratificar este jueves la cámara autonómica. Los andalucistas presentarán una reforma del reglamento del parlamento para que los senadores rindan cuentas una vez al año ante la cámara que los designa para "contar qué han hecho" durante ese tiempo. "Yo entiendo que no van a presentar las iniciativas que yo quiera, pero que presenten las iniciativas", ha expresado.