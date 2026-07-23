Andalucía nombra a sus nueve senadores por designación andaluza y refrenda a Ana Mestre como presidenta del Parlamento tras la salida de Jesús Aguirre

El Pleno del Parlamento andaluz ha designado este jueves a los nueve senadores por la comunidad autónoma. El reparto será esta vez algo distinto, fruto de los pactos de PP con Vox para gobernar la comunidad autónoma. Moreno ha cedido uno de sus cinco senadores a los de Abascal, que pasan a tener dos, mientras que los socialistas mantienen los tres asientos que ya disfrutaban en la pasada legislatura.

Los nombres ya se habían dado a conocer esta semana. El PP repite al actual secretario del grupo popular en la Cámara Alta, Javier Arenas, como senador, un cargo que ostenta de manera interrumpida desde 1994 y en el que sumará 24 años (22 de forma continuada). Además, Moreno incorpora a Jesús Aguirre, que ya es expresidente del Parlamento andaluz, un cargo que este jueves ha pasado a ocupar la popular Ana Mestre en una primera sesión plenaria que no ha quedado exenta de titulares y crispaciones. A este grupo de senadores del PP se suman los exdiputados autonómicos Virginia Pérez y Francisco Javier Oblaré, un político malagueño que pertenece al núcleo duro de Moreno desde sus inicios en Nuevas Generaciones.

La trayectoria de Aguirre tuvo un pico de responsabilidad cuando Moreno lo proclamó consejero de Salud y Familias durante la pandemia de la COVID-19, un cargo al que después le sucedió el de presidente del Parlamento de Andalucía. Por su parte, Virginia Pérez ha sido concejala, presidenta del PP de Sevilla y diputada autonómica y Oblaré ha ejercido como diputado provincial en Málaga y diputado andaluz.

Susana Díaz y Juan Espadas repiten como senadores del PSOE por la comunidad autónoma, mientras que la tercera plaza pasa ahora a ser de María Jesús Montero, actual secretaria general del partido en el sur. Con este movimiento, Montero vuelve a tener un pie en Madrid. Se da la circunstancia de que los tres senadores del PSOE andaluz han sido -o son ahora mismo- secretarios generales del partido y que los tres han tenido cargos institucionales. En el caso de Susana Díaz, fue presidenta de la Junta entre 2013 y 2019; Juan Espadas fue alcalde de Sevilla entre 2015 y 2022; y María Jesús Montero -actual secretaria general andaluza- ha sido vicepresidenta del Gobierno y ministra de Hacienda entre 2018 y 2026, cuando pasó a ser candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía y luego diputada autonómica.

Álvaro Zancajo, la polémica del Senado

La polémica a estos nombramientos la arroja el grupo parlamentario Vox, que ha elegido como senador al periodista Álvaro Zancajo, un periodista que hasta ahora era miembro del consejo de administración de la RTVA y que fue jefe de campaña en las elecciones andaluzas de 2022 con Macarena Olona como candidata. Zancajo esta siendo investigado por la Oficina Andaluza Antifraude por la posible incompatibilidad de su cargo en la RTVA con su cargo al frente de la comunicación de Vox. Los de Manuel Gavira también han designado como senadora a María Pastor, que ostentaba la Dirección de la Oficina de la Atención a la Maternidad del Ayuntamiento de Sevilla.

El nombramiento de hoy se ha producido tras la comparecencia del pasado miércoles ante la comisión consultiva de Nombramientos, Relaciones con el Defensor del Pueblo Andaluz y Peticiones del Parlamento, que declaró la idoneidad de todos ellos. Tanto Jesús Aguirre, que dejará su escaño por Córdoba para centrarse en su nueva responsabilidad como senador y será sustituido en la Cámara andaluza por Míriam Ortiz, como María Jesús Montero, no tuvieron que comparecer ante dicha comisión de Nombramientos al ser diputados electos.