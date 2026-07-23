Los diputados del PSOE abandonan sus escaños antes de que la presidenta levante la sesión

Los diputados del grupo socialista en el Parlamento andaluz han abandonado este jueves sus escaños en el momento en el que la presidenta de la Cámara, la popular Ana Mestre estaba dirigiendo unas palabras a los diputados, en protesta por considerar que hubo falta de amparo a sus miembros. La decisión de Mestre de no dar la palabra al secretario general del grupo, Rafael Recio, quien se la solicitó "por alusiones" tras la comparecencia del vicepresidente del Gobierno, Antonio Sanz, ha sido la causa de la polémica.

Durante su intervención final, Sanz dijo en un momento dado y tras numerosas interrupciones por parte del grupo socialista: "No sé si ustedes están deseando que haya incendios para venir aquí a rendir cuentas", unas palabras que generaron las protestas de los portavoces del grupo socialista. Tras los intentos de Mestre de que guardaran silencio, aludiendo a que el Parlamento "no es un ring", el consejero pudo finalizar su intervención, tras lo cual pidió la palabra el diputado Rafael Recio, quien leyó el artículo por el que se le podía dar la palabra "por alusiones" ante lo que había comentado el vicepresidente.

La presidenta señaló que no había interpretado en las palabras de Sanz ninguna alusión que mereciera la réplica por parte del grupo socialista, ya que no se había producido ninguna acusación sino solamente que "parecía que era lo que querían hacer", por lo que no concedió el turno de palabra a los socialistas.

Tras esta decisión, Mestre dirigió unas breves palabras en las que mostró sus deseos para la nueva legislatura en la Cámara autonómica, momento en el que los 28 diputados del PSOE andaluz abandonaron el salón de plenos sin esperar a que finalizara este discurso.