La nueva gerente del SAS, procesada por prevaricación y acoso laboral en su etapa en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves

La nueva gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), María de los Ángeles García Rescalvo, afronta un procedimiento abreviado por presuntos delitos de prevaricación administrativa y acoso laboral después de que la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Granada acordara continuar la causa. La decisión constituye el paso previo al eventual juicio oral, aunque la Fiscalía considera que el procedimiento debe archivarse al no apreciar acreditada la comisión de un delito.

Gardía Rescalvo fue nombrada el pasado 17 de julio y el propio consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, defendió su"sólida trayectoria" tanto en el ámbito asistencial como en la gestión sanitaria, así como su "prestigio profesional". La nueva gerente del SAS tiene experiencia en la gestión. No en vano fue nombrada como gerente del Virgen de las Nieves en diciembre de 2019. Desde enero de ese mismo año y hasta entonces había sido subdirectora de Planificación Quirúrgica y Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria de este mismo hospital.

Según ha adelantado EFE, la resolución judicial sitúa el origen del caso en la etapa en la que García Rescalvo dirigía el Hospital Virgen de las Nieves de Granada. Según el auto, la entonces gerente suspendió en 2020 un proceso selectivo para cubrir una jefatura de servicio y, años después, abrió un expediente disciplinario contra uno de los aspirantes a esa plaza, que posteriormente presentó la querella.

El origen de la investigación

El auto recoge que el concurso fue convocado para cubrir una jefatura de servicio y que la gerencia decidió poner fin al proceso por "causas sobrevenidas". La jueza sostiene que esa decisión permitió que el puesto continuara ocupado de forma interina hasta que la plaza volvió a convocarse en 2024.

La Fiscalía, por su parte, afirma que no ha quedado suficientemente acreditada la perpetración de un delito. En su escrito reprocha que la suspensión del proceso no se explicara con mayor claridad, aunque recuerda que García Rescalvo declaró que el tribunal había sido convocado en plena ola de contagios por Covid-19, circunstancia que, según su versión, impedía reunir a sus integrantes.

La defensa del médico querellante discrepa de esa explicación y sostiene que durante ese mismo periodo se resolvieron hasta quince procesos similares. Ese argumento forma parte de las discrepancias planteadas por las partes en el procedimiento.

El expediente disciplinario

La resolución judicial también describe que, cuando la plaza volvió a convocarse, el querellante consiguió finalmente la jefatura del servicio. El auto añade que el conflicto aumentó después de que el médico rechazara incorporar a dos facultativos a un equipo especializado de trasplantes al considerar que no contaban con la formación ni la experiencia necesarias.

La jueza expone además que el médico acudió a un notario para dejar constancia de la existencia de un grupo de WhatsApp en el que, según denunció, se compartían datos médicos. Ese hecho fue comunicado a la comisión evaluadora del proceso y, dos días después de negarse a incorporar a esos profesionales, la dirección del hospital abrió un expediente disciplinario utilizando como argumento el acta notarial, siempre según el relato contenido en la resolución.

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Pendiente de la Audiencia

La decisión de la jueza no pone fin al procedimiento. Tanto la defensa de García Rescalvo como la del médico querellante han presentado recursos que deberá resolver la Audiencia Provincial. La defensa de la gerente solicita el archivo de la causa, mientras que la representación del querellante reclama la práctica de dos diligencias adicionales antes de que se adopte una decisión definitiva. Por su parte, fuentes del Gobierno andaluz sostienen que el asunto ya fue archivado en dos ocasiones y mantienen que se trata de un conflicto de personal, no de un caso de corrupción.

Fuente: El Correo de Andalucía