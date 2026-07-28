Andalucía confirma un sexto caso de virus del Nilo en Aznalcázar, el sexto este año

Andalucía suma un nuevo positivo de fiebre del Nilo Occidental. La Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias ha confirmado el positivo de un hombre residente en Aznalcázar, Sevilla. Con este diagnóstico, ya son seis los casos detectados este año en Andalucía.

El paciente comenzó a presentar síntomas el pasado 24 de julio y la infección fue confirmada mediante una prueba PCR realizada en el Hospital Universitario Virgen del Rocío. Según ha destacado la Junta, se trata de "un caso leve", que se ha detectado dentro del Programa de Vigilancia y Control integral de vectores de la Fiebre del Nilo Occidental de Andalucía para los vecinos y visitantes de los municipios de las comarcas de especial seguimiento o que se encuentran en situación de área en alerta, como ocurre con Aznalcázar o en Fuengirola y Las Lagunas. El nuevo positivo obliga a la Junta a prorrogar hasta el 21 de agostob área en alertab

Seis casos, todos leves y localizados en Sevilla

Los seis casos humanos contabilizados este año en Andalucía han tenido, por el momento, una evolución leve y todos se han registrado en la provincia sevillana: en Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Coria del Río y Aznalcázar. De ellos, solo La Puebla del Río acumula dos diagnósticos.

La Junta ha realizado estudios de laboratorio a 262 personas, además del despistaje de arbovirosis en 104 pacientes con meningitis víricas. También se han practicado 1.172 determinaciones en donantes de sangre, todas ellas con resultado negativo. La vigilancia animal ha localizado igualmente el virus en dos aves silvestres analizadas en una zona de Doñana alejada de núcleos habitados. Hasta ahora no se ha detectado circulación del virus en caballos durante la actual temporada.

Un dron interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental (VNO) sobre un arrozal. / Rocío Ruz (EP)

Positivos en mosquitos en Fuengirola y Las Lagunas

En Málaga no se ha confirmado ningún caso humano esta temporada. Los últimos positivos corresponden a mosquitos capturados en las trampas de vigilancia instaladas en Fuengirola y en el núcleo de Las Lagunas, en Mijas.

La detección llevó a la Junta a declarar ambas zonas como áreas en alerta el pasado 25 de julio, convirtiéndolas en las primeras localidades malagueñas que entraron en esta situación durante 2026. La medida se mantendrá, inicialmente, hasta el 21 de agosto. La presencia del virus en los mosquitos no supone que se hayan producido contagios entre la población. Se trata de una señal ambiental que activa de forma preventiva el refuerzo de la vigilancia sanitaria y los tratamientos contra las larvas y los ejemplares adultos.

Los ayuntamientos afectados están intensificando las actuaciones y las fumigaciones, tanto dentro de los núcleos urbanos como en posibles focos de reproducción o refugios de mosquitos situados en un radio de hasta 1,5 kilómetros.

En el caso de Mijas, su Consistorio ha anunciado el refuerzo extraordinario de los tratamientos en las zonas húmedas del municipio hasta el día 21 de agosto, fecha en la que concluye, en principio, la alerta decretada por el Gobierno andaluz..

Además de Fuengirola y la localidad mijerña de Las Lagunas, hay otras 13 zonas andaluzas en alerta por circulación del virus en las provincias de Sevilla, Jaén y Granada.