Un nuevo modelo de guardias o más sueldo para los profesionales rurales: la Junta de Andalucía y el Sindicato Médico pactan mejoras en las condiciones de los sanitarios

La Junta de Andalucía y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han firmado en Sevilla un acuerdo para impulsar la mejora de las condiciones profesionales del personal médico y facultativo del sistema sanitario público andaluz. El documento establece una hoja de ruta que se desarrollará durante la legislatura e incorpora medidas relacionadas con la organización del trabajo, las retribuciones, la conciliación y la cobertura de puestos de difícil desempeño, entre otros aspectos.

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, aseguró que el pacto representa "una respuesta propia de Andalucía a las principales reivindicaciones del colectivo médico que están dentro de nuestras competencias". Además, destacó que se trata de "un acuerdo realista y ambicioso para mejorar las condiciones profesionales, reconocer el esfuerzo de nuestros médicos y facultativos, atraer y fidelizar talento y reforzar la calidad y la sostenibilidad de nuestro sistema sanitario público".

El vicepresidente señaló también que esta hoja de ruta "arranca una nueva etapa que da continuidad a esa senda de diálogo, escucha y colaboración permanente que venimos impulsando desde el Gobierno de Andalucía". En ese sentido, defendió que el personal médico y facultativo constituye "una pieza clave en nuestro sistema público de salud", motivo por el que consideró necesario avanzar en medidas que permitan mejorar sus condiciones profesionales.

Por su parte, el presidente del Sindicato Médico Andaluz, Rafael Ojeda, valoró positivamente el acuerdo alcanzado y afirmó que "este es un buen acuerdo y hubiera sido un error no suscribirlo". Según explicó, el documento supone "una oportunidad de avanzar a través del diálogo en la relación entre nuestro colectivo y la Consejería, y de este modo mejorar la situación de la sanidad pública, y así mejorar la calidad de la asistencia sanitaria que reciben los andaluces, que es el objetivo último de lo que hacemos".

Cambios en guardias y retribuciones

Entre las medidas recogidas en el acuerdo figura la reforma del modelo de guardias, como han exigido en las sucesivas huelgas, y de la jornada complementaria. El texto contempla implantar la voluntariedad de las continuidades asistenciales que no estén vinculadas a la guardia, así como avanzar hacia un modelo de atención a las urgencias y emergencias que no se base exclusivamente en un sistema de guardias obligatorias.

Otra de las medidas consiste en recuperar la regulación de la reducción de jornada por interés personal como fórmula para favorecer una mayor flexibilidad y conciliación. Según el documento, su implantación será progresiva hasta alcanzar un máximo del 50% de reducción de jornada en el plazo de un año, garantizando su aplicación de forma ordenada y conforme a las necesidades organizativas y asistenciales.

Incentivos y seguimiento del acuerdo

La hoja de ruta incluye además una gratificación económica específica para los profesionales que desempeñen puestos de difícil cobertura y un complemento retributivo mensual para la actividad de tutorización de los médicos residentes. También contempla la equiparación de las retribuciones fijas de los Médicos del Trabajo con las del resto de Facultativos Especialistas de Área del Sistema Sanitario Público de Andalucía y la revisión del decreto regulador del cuerpo A.1.4, correspondiente a farmacéuticos y veterinarios.

Sanz explicó que este acuerdo permitirá "ordenar prioridades, realizar los análisis previos necesarios y promover la implantación gradual de las medidas, garantizando su viabilidad, la adecuada cobertura asistencial y la sostenibilidad del sistema". Añadió que ese calendario se desarrollará "desde la colaboración, el compromiso compartido y el diálogo constante". Para supervisarlo se creará una Comisión de Seguimiento.

Noticias relacionadas

Además, la Junta de Andalucía y el Sindicato Médico Andaluz se comprometen a desarrollar el pacto desde la buena fe y la corresponsabilidad, evitando la convocatoria de movilizaciones de ámbito autonómico mientras el cumplimiento de las medidas avance de forma satisfactoria para ambas partes. El SMA también asume el compromiso de que cualquier actuación derivada del conflicto nacional con el Ministerio de Sanidad preserve el contenido del acuerdo y no repercuta negativamente en la asistencia sanitaria a la población andaluza mientras continúe su desarrollo.

Fuente: El Correo de Andalucía