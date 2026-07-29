Tráfico prevé 1,2 millones de desplazamientos el fin de semana en Andalucía

La Dirección General de Tráfico (DGT) activará este viernes la operación especial del Primero de Agosto, uno de los dispositivos con mayor volumen de circulación del verano. Tráfico calcula que se producirán más de 1,22 millones de desplazamientos por las carreteras andaluzas durante el fin de semana.

El operativo comenzará a las 15.00 horas del viernes 31 de julio y permanecerá activo hasta la medianoche del domingo. La coincidencia del cambio de quincena, el inicio y el final de las vacaciones y los desplazamientos habituales del fin de semana elevará la intensidad circulatoria en los principales accesos a las ciudades y destinos turísticos.

Parte de los viajes podría adelantarse al jueves ante la posibilidad de teletrabajar el viernes en algunos sectores, lo que permitiría a numerosos conductores iniciar sus vacaciones antes y repartir las salidas.

Las carreteras con más tráfico

Las vías que previsiblemente soportarán una mayor circulación serán la A-7, A-45, A-92, AP-7 y MA-20, junto con la A-357, A-4, A-44, A-49, A-66, A-92M, AP-4 y N-4.

También se espera una elevada intensidad en las carreteras secundarias que conducen a zonas costeras, destinos vacacionales y áreas de segunda residencia.

La DGT advierte, además, de un aumento de los vehículos con matrícula extranjera, cuyos conductores pueden no estar familiarizados con las rutas por las que circulan.

Vehículos esperan en la zona de preembarque en el puerto de Algeciras para poder cruzar con rumbo a Tánger. / A. Carrasco Ragel (EFE)

El Paso del Estrecho aumenta la movilidad

Una parte importante del tráfico estará vinculada a la Operación Paso del Estrecho (OPE), que prevé el tránsito por España de 3,5 millones de personas y 800.000 vehículos con destino a los puertos de embarque hacia el norte de África.

Durante el fin de semana coincidirán tres grandes flujos: quienes comienzan sus vacaciones, quienes regresan de ellas y los desplazamientos habituales hacia playas y zonas de descanso. A ellos se sumarán los vehículos portugueses y magrebíes que atraviesan Andalucía.

Esta combinación provocará una mayor presión circulatoria en las salidas de las grandes ciudades, los corredores costeros y las carreteras que conducen a los puertos.

Carriles adicionales, drones y vigilancia las 24 horas

Para reducir las retenciones, Tráfico contempla la habilitación de carriles reversibles y adicionales en determinados puntos, así como la difusión de itinerarios alternativos.

También se suspenderán temporalmente algunas obras en carretera y se establecerán restricciones para determinados vehículos, transportes y acontecimientos que puedan afectar a la circulación.

Los centros de gestión de tráfico de Málaga y Sevilla permanecerán operativos durante las 24 horas. El dispositivo contará igualmente con helicópteros y drones para vigilar los principales itinerarios y actuar en los puntos donde puedan producirse incidencias.

Más de 23 millones de viajes durante el verano

La DGT calcula que las carreteras andaluzas registrarán más de 23,4 millones de desplazamientos entre el 1 de julio y el 6 de septiembre.

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De ese total, alrededor de 11,43 millones corresponderán a julio y otros 11,98 millones a agosto, el mes que concentrará el mayor volumen de movimientos del periodo estival.