Andalucía eleva a once los casos de virus del Nilo en Sevilla y sigue la alerta en Fuengirola y Mijas

Andalucía ha confirmado dos nuevos casos de fiebre del Nilo occidental, ambos en la provincia de Sevilla, con lo que el balance de la temporada asciende ya a once contagios en humanos. Los últimos positivos corresponden a un hombre residente en La Puebla del Río y a una mujer de Coria del Río, que permanecen hospitalizados.

Todos los diagnósticos han sido confirmados por el laboratorio de referencia del Hospital Universitario Virgen del Rocío. En el conjunto de la comunidad se contabilizan hasta ahora ocho casos leves y tres casos neuroinvasivos, la manifestación más grave de la enfermedad. Los contagios se concentran en Sevilla, Palomares del Río, Villamanrique de la Condesa, La Puebla del Río, Coria del Río y Aznalcázar.

Castilblanco de los Arroyos entra en alerta

La Dirección General de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica ha declarado área en alerta a Castilblanco de los Arroyos después de confirmarse la presencia del virus en mosquitos capturados en una trampa situada en el término municipal.

La declaración obliga a intensificar la vigilancia de mosquitos, animales y posibles casos humanos, además de reforzar las labores de control del vector y las campañas informativas dirigidas a la población. La medida debe mantenerse durante un periodo mínimo de cuatro semanas o hasta que transcurra ese mismo intervalo sin nuevas detecciones del virus.

La Junta también ha prorrogado la situación de alerta en La Puebla del Río hasta el 21 de agosto y en Coria del Río hasta el 23 de agosto. La Diputación de Sevilla activará durante agosto el máximo nivel de operatividad de su plan de vigilancia y control de los mosquitos transmisores.

Fuengirola y Las Lagunas-Mijas, bajo vigilancia

En la provincia de Málaga continúan declaradas como áreas en alerta Fuengirola y Las Lagunas-Mijas, donde se mantienen las medidas de vigilancia y control pese a que no se han confirmado casos humanos.

En Mijas, el Ayuntamiento ha reforzado las fumigaciones en zonas húmedas, imbornales y espacios públicos situados en el entorno de la detección. La frecuencia de los tratamientos ha pasado de quincenal a semanal en el área afectada, dentro de un radio de hasta 1,5 kilómetros, y las actuaciones permanecerán activas al menos hasta el 21 de agosto.

La inclusión de estas dos zonas malagueñas en el listado de alerta implica una vigilancia entomológica reforzada, con trampas para determinar la densidad de mosquitos y comprobar mediante análisis PCR si existe circulación del virus.

Diecisiete municipios andaluces en alerta

Con la incorporación de Castilblanco de los Arroyos, son ya 17 los municipios andaluces declarados como áreas en alerta.

La relación incluye Torredonjimeno, en Jaén; Salobreña, en Granada; Fuengirola y Las Lagunas-Mijas, en Málaga; y los municipios sevillanos de Almensilla, Aznalcázar, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Constantina, Gelves, La Puebla del Río, Mairena del Aljarafe, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sevilla y Villamanrique de la Condesa.

También se ha detectado circulación del virus en mosquitos capturados en Benacazón, en Sevilla, y Bujalance, en Córdoba. En ambos casos, las trampas estaban situadas a más de 1,5 kilómetros de los núcleos urbanos, por lo que no se ha considerado necesario declarar el área en alerta.

Positivos en aves silvestres

La vigilancia animal ha localizado además dos aves silvestres positivas en el entorno de Doñana. Por el momento, no se han comunicado casos en équidos en el balance actualizado de esta temporada.

El virus del Nilo occidental se mantiene en la naturaleza mediante un ciclo de transmisión entre aves y mosquitos. Las personas y otros mamíferos pueden infectarse de forma accidental por la picadura de un mosquito portador, pero no suelen participar en la propagación posterior del virus.