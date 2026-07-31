Sevilla y Málaga nutren el dispositivo de 200 policías desplegado en Ceuta en plena crisis en la frontera con Marruecos

Andalucía se ha convertido en uno de los principales puntos de partida del contingente movilizado para reforzar la seguridad en Ceuta ante la crisis ue atraviesa la ciudad autónoma, en la que, en las últimas horas, más de dos mil personsa han cruzado la frontera que separa la ciudad de Castillejos (Marruecos). Unidades de la Guardia Civil y la Policía Nacional procedentes de distintas provincias andaluzas se están incorporando al dispositivo, al que se sumará también el apoyo de las Fuerzas Armadas.

El mayor despliegue llegará a través de las fuerzas de seguridad. La Guardia Civil ha reforzado la unidad de Seguridad Ciudadana de Ceuta con 30 agentes procedentes de diferentes unidades de Andalucía. También se desplazarán desde la comunidad dos grupos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), integrados por ocho buceadores.

Estos efectivos se incorporan al dispositivo fronterizo ya existente. A los 60 agentes de la Agrupación de Reserva y Seguridad destinados permanentemente en Ceuta se ha sumado un pelotón adicional de 20 guardias civiles, mientras que otros dos pelotones, con 40 agentes más, llegarán en las próximas horas.

También se desplazarán desde la comunidad dos grupos del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS), integrados por ocho buceadores

El refuerzo alcanzará asimismo al Servicio Marítimo. A las seis embarcaciones que operan habitualmente en Ceuta -dos de tamaño medio y cuatro tipo zodiac- se unirá el buque Duque de Ahumada, cuya llegada está prevista durante la madrugada del 31 de julio. En los próximos días se incorporarán además cinco patrones de embarcación, tres mecánicos-marineros y pilotos de drones. El Servicio Aéreo aportará también un helicóptero.

La presencia andaluza será especialmente visible en el despliegue de la Policía Nacional. Este jueves se han incorporado a Ceuta tres equipos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) procedentes de Sevilla. En los próximos días se sumarán efectivos de la UIP Central y de la unidad de Málaga, hasta completar una dotación conjunta de 200 agentes de UIP y de la Unidad de Prevención y Reacción destinados específicamente a tareas de seguridad ciudadana.

Se ha desplazado a un equipo de seis personas para reforzar las labores de identificación

La Comisaría General de Extranjería y Fronteras ha enviado, además, un equipo de seis personas para reforzar las labores de identificación, reseña y documentación de las personas llegadas. Los efectivos de la UIP y la UPR destinados habitualmente en Ceuta doblarán turnos mediante jornadas extraordinarias.

Miles de jóvenes marroquíes llegaron este jueves a la frontera entre Castillejos (Marruecos) y Ceuta para tratar de cruzar la valla que separa las dos ciudades, según pudo comprobar EFE. Cientos de ellos saltaron las vallas de protección, que no estaban custodiadas en ese momento por policías, y accedieron a Ceuta. EFE/Reduan Dris / Reduan Dris / EFE

El dispositivo contará igualmente con la participación de las Fuerzas Armadas, que apoyarán a la Guardia Civil en aquellas funciones necesarias para mantener la seguridad en la ciudad. Los militares movilizados estarán coordinados por el Mando de Operaciones y actuarán como respaldo de los cuerpos policiales. El operativo combina así vigilancia fronteriza, seguridad ciudadana, control marítimo, apoyo aéreo y labores de identificación, con una aportación relevante de unidades desplazadas desde Andalucía.

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El habitual despligue dispuesto en la frontera española fue incapaz este jueves de hacer frente a una situación sobrevenida. Los sindicatos policiales Jupol y SUP, junto a la asociación de guardias civiles Jucil, denunciaron que los agentes destinados en Ceuta están "saturados" y al "límite". Entre otras reclamaciones, exigen que las devoluciones en caliente se apliquen también a las entradas a nado. Además, desde Jupol, exigieron al Gobierno modificar la Ley de Extranjería para permitir la "devolución inmediata de quienes accedan ilegalmente por vía marítima", además de "suscribir acuerdos bilaterales de readmisión con los países de origen y tránsito de la inmigración irregular, comenzando por Marruecos".

Fuente: El Correo de Andalucía