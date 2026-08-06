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La ministra de Igualdad pide a Moreno una reunión urgente tras dejar a Vox gestionar la violencia machista: "Transmite falta de compromiso a las víctimas"

Ana Redondo solicita por carta al presidente de la Junta de Andalucía que rectifique su decisión de ceder a Vox las competencias en violencia de género

El PSOE de Andalucía solicita la comparecencia de Manuel Gavira en el Parlamento

La ministra de Igualdad pide al presidente de la Junta de Andalucía una reunión urgente.

La ministra de Igualdad pide al presidente de la Junta de Andalucía una reunión urgente. / L.O

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Ana I. Montañez

Ana I. Montañez

Málaga

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha solicitado una reunión urgente al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, tras hacerse público que Vox asumirá las competencias de la Consejería de Justicia, lo que implica que en sus manos quedan también las Unidades de Valoración Integral de Violencia de Género.

Estos organismos, integrados en los Institutos de Medicina Legal, son los encargados de realizar valoraciones clave en un caso de violencia machista, entre las que se incluye un estudio de la víctima, del agresor y de los menores expuestos a la violencia, así como un análisis de la incidencia, la peligrosidad objetiva y el riesgo de reincidencia del agresor.

En una carta remitida al dirigente andaluz, Redondo traslada “la profunda preocupación” del Ministerio de Igualdad y considera que se trata de una decisión “de enorme trascendencia institucional y política al poner en cuestión el compromiso que Andalucía ha mantenido durante años con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y con el consenso democrático construido para combatir una de las mayores vulneraciones de los derechos humanos que sufren las mujeres”.

Pide una rectificación

La ministra de Igualdad considera que la decisión transmite un mensaje de "falta de compromiso con la protección de las víctimas" y “puede además comprometer la adecuada gestión y destino de los fondos vinculados al pacto de Estado contra la Violencia de Género, cuya finalidad es garantizar la prevención, la atención integral y la protección efectiva de las mujeres y de sus hijos e hijas”.

Por ello, Redondo solicita a la Junta de Andalucía que reconsidere la decisión de ceder competencias clave en materia de violencia de género a Vox, que habitualmente se refiere a ello como una consigna ideológica y suele emplear términos como "violencia intrafamiliar" o "violencia doméstica".

28/07/2026 La ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside el Comité de Crisis.. Propone estudiar el acompañamiento a menores huérfanos para evitar reproducción de perfiles de agresor o víctima ESPAÑA EUROPA SOCIEDAD MADRID MINISTERIO DE IGUALDAD

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, preside el Comité de Crisis. / L.O

“Las mujeres andaluzas no pueden convertirse en víctimas de segunda, ni ver debilitadas las políticas públicas destinadas a garantizar su seguridad, su libertad y su derecho a vivir una vida libre de violencia, más aún cuando las cifras de incidencia de la violencia de género en su comunidad son tan preocupantes”, remarca la ministra en su carta.

Por último, el Ministerio de Igualdad muestra su disposición a mantener una colaboración institucional leal y constructiva con la Junta de Andalucía, “que garantice que ninguna mujer andaluza vea mermados sus derechos ni la protección que merece”.

El documento también se ha remitido a la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, María Dolores López, y a la directora del Instituto Andaluz de la Mujer, Rosalía de los Ángeles Espinosa, y cuestiona la cesión de estas políticas a una formación que ha negado reiteradamente la existencia de la violencia de género.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, de Vox, en primer plano, con el presidente Juanma Moreno a su izquierda.

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Gavira, de Vox, en primer plano, con el presidente Juanma Moreno a su izquierda. / María José López / Europa Press

El PSOE-A pide una comparecencia a Gavira

Por su parte, el PSOE de Andalucía ha solicitado la comparecencia del vicepresidente de Vox en el Gobierno de Moreno Bonilla, Manuel Gavira, de manera urgente en el Parlamento andaluz para que informe sobre la atención y los recursos para las víctimas de violencia de género que son de su competencia.

El Grupo Socialista reclama información sobre “las medidas adoptadas y previstas para evitar cualquier retroceso, recorte o desmantelamiento en los recursos públicos destinados a la protección y atención integral de las mujeres víctimas” de la lacra machista y que pudiera suponer un incumplimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado además por el PP.

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Así lo ha alertado, además, la portavoz del Grupo Socialista y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, que ha destacado la “preocupación” e “indignación” de “las mujeres andaluzas y españolas”, ante el hecho de que el Partido Popular “conociendo la posición de Vox en materia de violencia de género, ponga un solo dispositivo en manos de esta formación política, ya sea la valoración de las víctimas o atención o cualquier otra consideración en donde el criterio de aquellos que niegan la violencia machista esté presente cuando una mujer, con todo lo que ello implica de dolor, de sufrimiento y de miedo, acude a los servicios de Justicia para ser atendida o para denunciar”.

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