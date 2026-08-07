Sánchez y Moreno condenan el crimen de Benahavís en plena crisis por la cesión a Vox de las competencias en violencia de género

En un año especialmente negro por la lacra de la violencia de género en Andalucía, que suma ya 10 casos, siendo Málaga la provincia que más crímenes machistas concentra, el mensaje de las administraciones públicas dista de ser unánime, aunque tanto el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; como el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se han mostrado tajantes en su condena a esta lacra de la sociedad española.

La confirmación por parte del Ministerio de Igualdad del terrible asesinato de Melinda en Benahavís cae como una losa en una semana marcada por la polémica cesión de las competencias en materia de violencia de género a Vox, socios de gobierno del Partido Popular en la Junta de Andalucía y formación responsable de la Consejería de Justicia, que niega la lacra de la violencia machista y la considera "concepto ideológico", en palabras de su líder nacional, Santiago Abascal.

En este contexto, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha condenado hoy a través de sus redes sociales el crimen de Benahavís y ha apelado a la "unidad" para "hacer frente a esta lacra". Hay que recordar que esta semana la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se ha dirigido al dirigente andaluz por carta para solicitarle una reunión urgente e invitarle a "rectificar" la decisión de que recaigan en Vox las competencias de violencia de género.

"La violencia machista mata y nos concierne a todos combatirla, aunar esfuerzos, sensibilizar y seguir reforzando los mecanismos de protección para las víctimas", ha dicho Moreno en un mensaje en su cuenta de la red social X, en el que ha enviado "todo el cariño de Andalucía" a la familia de la víctima y a los vecinos de la localidad malagueña.

Por el momento, no ha trascendido si finalmente el Ministerio de Igualdad y la Junta de Andalucía han acordado reunirse. Hace unas semanas, el gabinete de crisis de la cartera de Ana Redondo anunció una próxima reunión en Andalucía para analizar la consecución de asesinatos machistas que se están sucediendo este verano, algunos con menos de 24 horas de diferencia, y que afectan especialmente a la provincia de Málaga.

"Cada víctima es un fracaso que nos interpela como sociedad"

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado este viernes, tras la confirmación como crimen machista del asesinato de una mujer de Benahavís, que "cada víctima es un fracaso colectivo que nos interpela como sociedad".

En un mensaje publicado en la red social X, Sánchez ha lamentado que la violencia machista haya dejado una nueva víctima, esta vez en Málaga, y ha trasmitido todo su "cariño" y su "más sentido pésame" a la familia y amigos" de la mujer fallecida.

"No cabe mirar hacia otro lado. Si eres víctima, llama al 016. No estás sola", ha concluido su publicación el presidente del Gobierno.

"Ningún ruido me va a distraer"

De igual forma, ha salido al paso la consejera de Servicios Sociales, Familias e Igualdad, Loles López, que también ha hecho público su "dolor y repulsa" por el asesinato de Melinda en un comunicadoante el mismo, además de apelar a la "unidad" de todas las administraciones e instituciones y reclamar "coordinación y lealtad". Eso sí, ha sostenido que "ningún ruido" la distraerá de "seguir trabajando en la prevención, sensibilización y atención a estas mujeres y sus familias" porque "esto es lo que necesitan estas mujeres y sus familias".

El Gobierno andaluz ha recordado el teléfono de atención a víctimas 900 200 999 y ha incidido en que los servicios especializados de Andalucía contra la violencia de género están operativos las 24 horas del día y los 365 días del año.

"Blanquear a los negacionistas"

Por su parte, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, también ha condenado el crimen de Benahavís al tiempo que ha advertido del "peligro" que supone para las mujeres quienes, a su juicio, reducen su lucha contra la violencia de género a "lanzar mensajes de condena mientras blanquean a los negacionistas de ultraderecha".

"Esto resta importancia a las políticas de lucha contra esta lacra social y a las medidas más que necesarias para salvaguardar la igualdad y la vida de las mujeres", ha recriminado.

Según ha recogido el Gobierno en una nota, Fernández ha puesto de manifiesto que para acabar con este tipo de violencia, "que ejercen hombres contra mujeres porque no respetan en absoluto sus derechos, no basta solo con lanzar proclamas, sino que se deben activar y reforzar medidas de prevención, protección y lucha".

Al hilo, ha añadido que hay que ser "responsables" con políticas públicas transversales, que alcancen a toda la sociedad, provistas de recursos suficientes, y "estar realmente convencidos de que estamos ante un asunto de Estado y que no hay otra vía para afrontarlo que con rigurosidad, compromiso, transparencia, llamando a las cosas por su nombre".

Asimismo, el delegado del Gobierno ha incidido en la necesidad de acudir al teléfono 016 para asesorarse o para obtener información, asesoramiento jurídico y atención psicológica inmediata.