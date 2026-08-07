Sanidad amplía la alerta por listeria a varios embutidos de la marca Sierra Nevada

La Junta de Andalucía ha ampliado este viernes la alerta alimentaria por presencia de listeria detectada el pasado mes de julio en fuet ibérico de Cárnicas Sierra Nevada. El aviso afecta ahora a nuevos lotes de embutidos de esta compañía y de la marca Alta Coloma que han sido comercializados en las provincias de Málaga, Granada, Sevilla y Jaén.

La Secretaría General de Salud Pública ha informado de que los nuevos productos afectados son fuet ibérico de la marca I.C. Sierra Nevada, lote 260611 y fecha de caducidad 11 de diciembre de 2026; chorizo sarta picante Alta Coloma, lote 260520 y fecha de caducidad 20 de noviembre de 2026; y salchichón rústico Alta Coloma, lote 260527 y fecha de caducidad 27 de noviembre de 2026.

Según la información facilitada por la Junta, el fuet ibérico se ha distribuido en establecimientos de Granada capital, Láchar, en la provincia granadina, y Arahal, en Sevilla.

El chorizo sarta picante ha llegado a establecimientos de Montejícar, Guadahortuna y Gobernador, en Granada, así como a Santa Elena, Huelma, Arjona, Bailén y Jaén capital.

Por su parte, el salchichón rústico se ha distribuido en Guadahortuna, La Peza, Granada capital, Lanjarón, Alfacar, Montejícar, Santa Fe y Benalúa de las Villas, en la provincia de Granada, y en Jaén capital y Cambil.

La Junta pide no consumir los productos

Salud Pública recomienda a quienes tengan en casa alguno de los productos incluidos en la alerta que se abstengan de consumirlos y los devuelvan al establecimiento donde fueron adquiridos.

En caso de haber ingerido alguno de los lotes afectados y presentar síntomas compatibles con la listeriosis, principalmente vómitos, diarrea o fiebre, la Junta aconseja acudir a un centro sanitario.

Para las mujeres embarazadas, Salud Pública recuerda además la conveniencia de seguir las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) sobre higiene alimentaria y alimentos que deben evitarse durante la gestación.

La información sobre esta ampliación de la alerta ha sido trasladada a la Aesan a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información.

Antecedentes de alertas sanitarias

La empresa vinculada a la actual alerta ya protagonizó otro aviso por listeria en 2023, cuando fue inspeccionada por la Junta de Andalucía y cerrada de forma cautelar por incumplir las exigencias sanitarias establecidas para el sector.

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La compañía también permaneció cerrada en 2021, después de que se detectara la misma bacteria en sus instalaciones. En ninguno de aquellos dos episodios se registraron consumidores afectados.