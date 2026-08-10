Andalucía moviliza 120 millones para modernizar 22 edificios públicos y supera su objetivo inicial en un 97%

Andalucía avanza hacia la modernización y rehabilitación de sus edificios públicos con una inversión de 120 millones de euros de los fondos PIREP, unas ayudas que proporciona la Unión Europea para recuperar y conservar el patrimonio de las ciudades. La comunidad autónoma ha impulsado la reforma de 193.162 metros cuadrados repartidos por toda su superficie, lo que supone un 97% más del espacio fijado inicialmente (97.966 metros cuadrados).

Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos que lidera la malagueña Carolina España, confirman que con esos 120 millones de euros se pondrán a punto 22 espacios repartidos por la comunidad autónoma. Aunque el proyecto se está llevando a cabo en varias fases.

La primera fase, que concluyó en diciembre de 2024, tenía previstas seis actuaciones ya finalizadas, una inversión superior a 24 millones de euros y la rehabilitación de 34.762 metros cuadrados de edificios públicos, incorporando mejoras en eficiencia energética, accesibilidad y funcionalidad de los inmuebles.

Centro de Empleo Remedios Rojo

Dada la obsolescencia del edificio y sus instalaciones, en Málaga se llevó a cabo la mejora el Centro Público de Formación para el Empleo Remedios Rojo. Con una inversión de 3.321.843,53 euros, se pudieron arreglar cuestiones estructurales de fachada, tabiquerías, revestimientos y carpinterías, así como mejoras en accesibilidad, habitabilidad y sostenibilidad ambiental. Este semillero laboral encaminado a formar a los trabajadores en los perfiles más demandados por las empresas y a generar empleo cualificado ya se encuentra en funcionamiento desde 2025.

En esta primera fase también se actuó en el Palacio de Altamira, en Sevilla; en el edificio de Levíes 17 del Conjunto Cultural del Patrimonio Histórico, también en Sevilla; en el edificio de Conservación y Restauración de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Granada; en el edificio administrativo de la Plaza de la Constitución, en Córdoba; y en el Edificio Coliseo, sede de los Servicios Centrales de la Agencia Tributaria de Andalucía (ATRIAN), en Sevilla.

Segunda fase: más actuaciones y más inversión

La segunda fase finalizará en diciembre de 2026 y es la que concentra la mayor parte del programa, con una inversión superior a 90 millones de euros destinada a la rehabilitación de 16 edificios públicos. De ellas ya han finalizado las correspondientes al Hospital Punta de Europa de Algeciras, el Hospital Materno Infantil de Málaga, el IES La Marisma de Huelva, el IES Alhadra de Almería, el IES Santa Catalina de Alejandría de Jaén, los juzgados La Caleta en Granada, el Palacio de Justicia de Fuengirola, la Sede Judicial de Montilla y el Palacio de San Telmo en Sevilla. Estas intervenciones han tenido una inversión conjunta de 51,8 millones de euros y una superficie rehabilitada de 158.400 metros cuadrados.

Las siete restantes, que permanecen en ejecución, se centran en la modernización de edificios administrativos, educativos, judiciales y culturales para mejorar su eficiencia energética, accesibilidad y funcionalidad. Entre ellas destaca la rehabilitación de Torretriana, sede de las Consejerías de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y la de Educación; y el edificio de la RTVA (antiguo Pabellón de Andalucía de la Expo 92), ambos en Sevilla.

También avanzan las obras en el Palacio de Exposiciones y Congresos en Granada; el Palacio de Justicia de Huelva; el Museo de Madinat al-Zahra en Córdoba; el edificio Central Térmica de la Universidad Pablo de Olavide y el edificio administrativo Hermanos Machado de Almería.