Andalucía lidera la lista negra de la violencia de género: los casos activos aumentan y alcanzan el 27% de toda España

Andalucía sigue liderando la lista negra de la violencia de género. Al término de julio hay 27.885 expedientes activos, una cifra que sigue creciendo y ya representa el 26,6% del total de España (sin contar Cataluña y País Vasco, con competencias transferidas). Es decir: una cuarta parte de los casos son andaluces. Todo ello, además, en un contexto de repunte de la violencia machista a nivel nacional, con 35 mujeres asesinadas en lo que llevamos de 2026 (12 más que a estas alturas del año pasado).

27.885 casos activos acumula Andalucía hasta este pasado julio. 27.885 mujeres asediadas por el machismo. Un número que, por desgracia, no para de aumentar: en estas mismas fechas de 2025, esta comunidad autonóma registraba 26.840 expedientes, y en 2024, 25.096, según datos oficiales. Hay, por tanto, mil víctimas más que en el verano pasado, y hasta 2.789 más que hace ahora dos años.

Estos datos, además, muestran cómo mientras los casos activos aumentan en el territorio andaluz, en otras comunidades autónomas descienden. Por ejemplo, Aragón cuenta ahora con 2.436 expedientes, 68 menos que en 2025. Lo mismo que ocurre en las Islas Canarias, donde se han reducido en 193 de un año a otro. Y en la Comunidad de Madrid: de 13.038 casos activos han pasado a tener 12.591 en la actualidad.

Según el informe de la Unidad de Coordinación contra la Violencia de Género de la Delegación del Gobierno, con datos del Sistema VioGén, desde la creación de esta herramienta en 2007 Andalucía ha contabilizado 201.733 casos del los 879.067 registrados a nivel nacional. Estos datos globales vuelven a situar a Andalucía a la cabeza de la violencia machista, representando casi una cuarta parte (22,9%) del total.

Aumentan los casos con riesgo alto y medio

En estos momentos hay 3.649 casos con riesgo medio y 246 con un peligro alto en Andalucía, tal como apuntan los datos del Ministerio del Interior. Unas cifras superiores en ambos casos a las recopiladas hasta julio del año pasado, e inferior en aquellos con riesgo alto con respecto al de 2024, cuando había 339. También han aumentado bastante aquellos expedientes con una amenaza considerada baja, que ahora alcanzan los 23.987.

El tramo de edad donde hay más víctimas andaluzas que sufren un riesgo alto es el comprendido entre los 31 y los 45 años, con 134 casos activos. Luego serían las jóvenes con entre 18 y 30 años, una franja que presenta hasta 59 expedientes con una amenaza importante. Y un dato preocupante: se monitorizan un total de ocho casos con un peligro alto que afectan a menores de edad, según la estadística oficial.

El tramo de edad donde hay más víctimas con un riesgo alto está entre los 31 y los 45 años

Más de 15.000 menores al cargo de víctimas del machismo

Los menores también sufren las consecuencias de la violencia de género. Y, por desgracia, la cantidad de niños y adolescentes a cargo de víctimas de esta lacra se ha incrementado también este año: en total hay 15.163 casos en Andalucía. El número de expedientes de este tipo era de 14.563 a estas alturas de 2025 y de 13.735 en 2024. Han crecido, por tanto, un 4% y un 10%, respectivamente.

Asimismo, estas cifras se han conocido en plena polémica política, después de que Vox haya asumido algunas funciones sobre esta materia en Andalucía. El Gobierno de Juanma Moreno se limitó a traspasar todas las competencias que tenía Justicia en manos a su nuevo responsable, Manuel Gavira, dejando así en manos del partido de extrema derecha todas las competencias "relativas a violencia de género que guarden relación con la administración de la Justicia".

Ante esta situación, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, remitió una carta al presidente andaluz para solicitarle una reunión urgente y pedirle una rectificación inmediata. Por su parte, la consejera popular Loles López le respondió defendiendo "el compromiso firme del Gobierno andaluz con la igualdad y contra la violencia de género". "Las mujeres víctimas cuentan en Andalucía con más derechos y recursos que nunca para su recuperación integral. Las víctimas siempre han sido y serán nuestra prioridad", remarcó López.

Fuente: El Correo de Andalucía