El incendio de Niebla entra por primera vez en la provincia de Sevilla: el fuego irrumpe en el término municipal de El Madroño

El incendio de Niebla (en Huelva) ya ha entrado formalmente en la provincia de Sevilla aunque de forma leve. Pese a la mejoría en la evolución del fuego, a las labores del servicio de extinción de incendios y al "cambio de patrón" que ha abierto una "ventana de oportunidad" este martes, el fuego ha atravesado el simbólico límite de la provincia de Sevilla y ya está dentro del término municipal de El Madroño. El municipio, no obstante, se encuentra desalojado desde el pasado lunes y sus vecinos están realojados con familiares o en El Castillo de las Guardas que ha habilitado para ellos el Centro de Participación Activa, un recurso que han empleado una treintena de residentes.

El incendio se extiende ya por una superficie de 25.000 hectáreas con varios frentes abiertos debido a los cambios de viento, a las dificultades del terreno y a la multiplicación de focos secundarios. Hasta el momento, toda esta superficie estaba dentro de la provincia de Huelva. Pero en la mañana de este martes se ha producido la temida entrada en la provincia de Sevilla, a través del término municipal de El Madrodño, según han confirmado desde el dispositivo autonómico que coordina la emergencia y como se puede observar en los mapas que muestran la evolución del fuego. Esta circunstancia se ha producido cuando El Madroño y cuatro pedanías próximas, concretamente El Álamo, Juan Antón, Juan Gallego y Villagordo se encuentran desalojadas. En total, hay 286 personas censadas en las viviendas afectadas.

De momento, no están previstos más desalojos en la provincia de Sevilla pero el municipio de Anzalcóllar se encuentra también en alerta por la proximidad del fuego y, sobre todo, por el humo que ha obligado a adoptar medidas de emergencia como el traslado del ganado a lugares seguros o las instrucciones para que cierren puertas y ventanas de los domicilios.

Además, también permanecen cortadas al tráfico cuatro carreteras dentro de la provincia de Sevilla. Concretamente, no se puede circular por las SE-6400, SE-6402, SE-5400 y SE-538.

Un retén de bomberos de la provincia

La zona de la provincia de Sevilla es uno de los puntos críticos en los que se centran los trabajos del dispositivo de emergencias coordinado por la Junta de Andalucía, a través del consejero de Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, en coordinación con el Gobierno central que mantiene desplegados en la zona medios aéreos, terrestres y de la UME. En total, se superan los 600 profesionales en la zona.

Junto a ellos, el Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Provincia de Sevilla mantiene desplegados efectivos en El Madroño y en la pedanía de El Álamo con el objetivo y la prioridad de proteger los núcleos de población ante la evolución del incendio forestal declarado en Niebla (Huelva). Hasta nueve profesionales con tres Autobombas Rurales Pesadas (BRP), están actuando en camino entre El Madroño y El Berrocal, con labores observación y búsqueda de posibles focos calientes para prevenir que el fuego pueda reactivarse en zonas de combustible que no hayan ardido.

Fuente: El Correo de Andalucía