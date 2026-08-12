La Junta de Andalucía aprueba una gran subasta: vende suelos para construir 3.678 viviendas, 226 parcelas para empresas y 150 locales y garajes

Nueva subasta de suelos e inmuebles de la Junta de Andalucía. La agencia de vivienda AVRA (dependiente de la Consejería de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio) ha lanzado una oferta con 735 inmuebles valorados en 124 millones de euros en los que se incluyen parcelas para uso residencial, suelos para el desarrollo de actividades económicas, locales comerciales o garajes. Todos ellos, se ponen a disposición del mercado durante este año 2026 para que se desarrollen proyectos privados tal y como se ha hecho en convocatorias recientes de venta de patrimonio.

La vivienda es el eje principal de esta subasta de suelos. En total, salen a la venta a través de subastas o de procedimientos de permuta 327 parcelas repartidas por toda Andalucía que tienen la catalogación de residenciales. Los promotores privados que adquieran estos 375.000 metros cuadrados de suelo podrán construir hasta 3.678 viviendas, de las cuales 2.964 tienen la catalogación de VPO y el resto son de renta libre.

Una cuarta parte de estas viviendas están ubicadas en la provincia de Cádiz. Concretamente, 1.102 repartidas por distintos municipios. Le siguen Huelva con 692, Granada con 624 y Sevilla con 551.El resto se distribuye entre Jaén, con 237 viviendas; Málaga, con 232; Almería, con 146, y Córdoba, con 94. "Queremos poner el suelo público al servicio de las necesidades de vivienda de Andalucía y facilitar que se desarrollen nuevas promociones, especialmente de vivienda protegida”, explica la consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz.

En función del tamaño, los suelos que se ofertan tienen precios desde los 13.415 euros de una parcela en Cabra (Jaén) hasta los 19 millones de euros por los que saldrán a concurso dos parcelas en Granada de 13.800 metros cuadrados para la construcción de pisos.

Locales e industrias

La gran subasta de la agencia andaluza de vivienda para este 2026 incorpora también 226 parcelas calificadas como uso industrial y otras dos con clasificación de dotacionales. Están valoradas en 19 millones de euros En ellas se pueden desarrollar distintas actividades económicas por parte de los particulares y empresas que lo pongan en marcha. Asimismo, se subastan 43 locales comerciales valorados en cinco millones de euros, 120 garajes con valor de 3,2 millones de euros y trece trasteros que suman 101.015 euros.

Los garajes ofertados, repartidos por toda la comunidad autónoma, se pueden encontrar a precios de en torno a 10.428 euros mientras que hay locales comerciales con precios desde 57.268 euros hasta los 190.000 euros en función de la ubicación y de los metros cuadrados.

AVRA sigue así la estrategia desplegada durante los últimos años en los que la agencia ha apostado por la puesta a disposición del mercado de los suelos de su propiedad calificados como residenciales o empresariales. De hecho, según los datos de la Junta de Andalucía, durante 2025 se cerraron operaciones para la construcción de 588 viviendas dentro del plan de enajenaciones.

Reparto de bienes por provincias

En el conjunto de bienes la provincia de Jaén es la que incorpora una mayor oferta dentro de esta subasta de bienes. Concretamente, 177 inmuebles valorados en 13,8 millones de euros entre parcelas para uso industrial y suelos en los que se puedan promover viviendas. Le sigue la provincia de Sevilla que suma 172 inmuebles valorados en 24,1 millones de euros.

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Las últimas posiciones las ocupan Málaga, con sólo 59 suelos o inmuebles valorados en 12,7 millones de euros; Granada con 51 que salen a la venta por 26 millones de euros (se incluyen dos grandes bolsas de vivienda) y Córdoba con 23 valoradas sólo en 1,4 millones.

Fuente: El Correo de Andalucía