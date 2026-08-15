La Junta de Andalucía activa la fase de emergencia ante el riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 5

La Junta de Andalucía ha activado la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia de Andalucía ante el riesgo sísmico tras el terremoto de magnitud 5 registrado en Granada y una serie de réplicas que ha provocado daños en diferentes puntos de la provincia granadina y que ha sacudido buena parte de la comunidad andaluza, también en Málaga, que se encontraba en plena celebración del inicio de la Feria de agosto, con el espectáculo de fuegos artificiales que tenía abarrotadas las playas de la capital.

Así lo ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en relación con este seísmo, que ha provocado más de 200 llamadas al Servicio de Emergencias 112 Andalucía procedentes de todas las provincias andaluzas, salvo Huelva y Cádiz. La activación de este Plan, según Sanz, permite reforzar el seguimiento de la situación, que ha afectado especialmente a la provincia de Granada.

Desde la provincia de Málaga se han recibido avisos procedentes de la capital pero también de Torrox, Vélez-Málaga, Fuengirola, Algarrobo o Rincón de la Victoria. En Granada desde localidades como Alhendín, Churriana de la Vega, Ogíjares, Padul, Almuñécar, Gójar, Dílar, Guadix, La Zubia, Pinos Puente, Granada, Armilla, Motril o Cenes, entre muchas otras. Además, el 1-1-2 ha recibido llamadas desde otras localidades como Almería, Sevilla, Córdoba capital y localidades como Almodóvar del Río o Bujalance y también desde los municipios jienenses de Linares, Andújar o La Carolina, entre otros.

"Estamos coordinando los posibles recursos y actuaciones necesarias, así como coordinando con la Diputación y los ayuntamientos afectados las posibles situaciones y afecciones, especialmente en viviendas, en edificios que hayan podido producirse", ha confirmado.

El terremoto se ha producido a las 01,04 de horas de la madrugada, con una profundidad primero de dos y después de diez kilómetros y con una latitud de 37.1147 grados y -3.6618 grados de longitud.

Este seísmo se ha producido siete horas después de un primer terremoto de magnitud 3,7 e intensidad IV con epicentro en la localidad de La Zubia.

Evitar entrar en edificios y alejarse de cornisas

Ante la situación, el consejero, al igual que Emergencias 112 Andalucía ha recomendado evitar entrar o salir de los edificios de forma innecesaria. En la vía pública, aconseja alejarse de fachadas, cornisas, balcones, muros y cualquier otro elemento que pueda desprenderse y causar daños.

"Y lo que pedimos a la ciudadanía es que respete estas señalizaciones y no se acerque en ningún caso a las zonas afectadas (...) Es muy importante que se mantenga en todo caso la calma y seguir siempre unas sencillas medidas de autoprotección", ha aclarado.

Del igual forma, el consejero ha pedido a la población que se aleje de zonas que presenten grietas o desperfectos y alerten a los servicios de emergencias, y ha desaconsejado coger el ascensor. Asimismo, ha advertido del riesgo de pararse a hacer fotografías en zonas dañadas por el riesgo de desprendimiento y ha solicitado que se mantengan las vías de acceso despejadas para que puedan intervenir los dispositivos de emergencia y rescate si fuera necesario.

Por el momento, según ha podido informar Sanz junto a autoridades locales y sanitarias, no se han registrado víctimas mortales o heridos. De momento, "los bomberos y la policía están inspeccionando y balizando los puntos en los que se han registrado daños".

De igual forma, Sanz ha explicado que se ha activado al GAVE (Grupo de Arquitectos Voluntarios en Emergencias) para evaluar y cuantificar daños en edificaciones, además de mantener contacto con el Instituto Andaluz de Geofísica. "Es importante que se mantenga la calma y se sigan las medidas sencillas de autoprotección".