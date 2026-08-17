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Antonio Sanz destaca la gestión contra los incendios de la Junta de Andalucía: "Decir que no se trabaja en prevención es faltar a la verdad"

La Junta de Andalucía defiende la inversión en prevención de incendios y la contratación de personal los 365 días del año frente a las críticas del PSOE-A

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios de comunicación.

El vicepresidente primero y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, atiende a los medios de comunicación. / e.p.

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EP

Sevilla

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha defendido la gestión contra los incendios por parte del ejecutivo andaluz. En este sentido, ha señalado que "más de la mitad" del presupuesto del Plan Infoca "se destina a prevención" y que Andalucía "es la única comunicad con la plantilla contratada los 365 días del año".

"Decir que no se trabaja en prevención es faltar a la verdad. La gestión contra el fuego se demuestra con hechos y datos", ha afirmado Sanz este lunes en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Junto a este mensaje, Sanz ha subrayado que el personal del Infoca "está cubierto al 95%, el restante responde a bajas puntales" y que la Junta "hace inversiones millonarias en silvicultura preventiva (más de 12 millones de euros), caminos forestales (24 millones) y en la red verde (45 millones).

"Frente al relato, prevención y gestión real los 12 meses del año", ha concluido el vicepresidente primero.

FOTODELDIA BERROCAL (HUELVA), 17/08/2026.- Vista de unos ciervos en la tierra quemada de la localidad de Berrocal, Huelva, tras los incendios de Niebla, estabilizado ayer domingo y que ha calcinado aproximadamente un 80 % del paraje natural la Pata del Caballo, de más de 7.000 hectáreas. EFE/Alberto Díaz

Unos ciervos en la tierra quemada de la localidad de Berrocal, Huelva. / EFE

El PSOE-A lamenta la "política nefasta" del Partido Popular

El PSOE-A ha pedido este lunes la convocatoria de un pleno "urgente y extraordinario" para que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "dé explicaciones" sobre el incendio forestal de Niebla (Huelva). La portavoz adjunta del grupo socialista, María Márquez, ha lamentado la "política nefasta" respecto a la gestión y previsión del incendio.

"Una tragedia medioambiental histórica con más drama aún teniendo en cuenta que quien nos gobierna en estos momentos en Andalucía es negacionista del cambio climático. Muy preocupados ante lo que ha pasado y por lo que puede venir", ha señalado Márquez quien ha pedido información sobre las medidas tomadas por el ejecutivo andaluz antes y durante el incendio.

En esta línea, el alcalde de Paterna del Campo (Huelva), Juan Salvador Domínguez (PSOE), ha criticado este sábado "la gestión y las decisiones" tomadas en relación con el incendio de Niebla. "Primero, no se ataja a tiempo ni con la seriedad que un incendio siempre requiere. Se le achaca la densidad del incendio no a la gestión sino a la árboleda, a la vegetación que había", ha aseverado en una nota de audio.

23/07/2026 Bomberos actuando en el incendio de Alosno (Huelva). SOCIEDAD INFOCA

Bomberos actuando en el incendio de Huelva. / Europa Press

CCOO califica de "crítica" la situación del Infoca

A las críticas, se ha unido CCOO de Andalucía quien ha calificado de "crítica" la situación actual del dispositivo Infoca en el ecuador de la campaña de peligro alto de incendios forestales. La organización sindical ha alertado de que "el incumplimiento de las coberturas operativas supone un riesgo extremo que podría agravarse", confirmando la "falta" de un dispositivo cubierto al 100% en la comunidad.

Por su parte, la vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha defendido la gestión del ejecutivo andaluz y ha asegurado que "no tienen ningún problema" en comparecer ante la cámara andaluza.

"En Andalucía, los recursos destinados a la prevención son superiores a los recursos destinados a la extinción. Jamás en Andalucía había habido tanta dotación de medios como hay ahora", ha afirmado este lunes en una atención a los medios en Málaga.

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España ha puesto en valor el papel desempeñado por Sanz durante el incendio. "Se ha dejado la piel cada día en este incendio y en todos los que ocurren en nuestra tierra", ha subrayado.

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