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Terremotos

600 desalojados en Las Gabias tras la serie de terremotos en Granada

Seis bloques con 371 viviendas han sido evacuados de forma preventiva mientras los técnicos revisan posibles daños estructurales

La Guardia Civil colabora en el desalojo de 5 edificios en Las Gabias

La Guardia Civil colabora en el desalojo de 5 edificios en Las Gabias

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La Opinión

Málaga

La serie sísmica registrada en el área metropolitana de Granada ha obligado este martes al desalojo preventivo de 600 personas en Las Gabias, donde los técnicos municipales han ordenado evacuar seis bloques de viviendas mientras se comprueba el estado de los edificios.

El vicepresidente primero de la Junta de Andalucía y consejero de la Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha detallado que los inmuebles afectados suman 371 viviendas. Las personas desalojadas están siendo reubicadas en dependencias municipales hasta que se determine si pueden regresar con seguridad a sus casas.

La situación en Las Gabias es actualmente el principal foco de atención tras una jornada en la que se han registrado nueve terremotos de intensidad superior a 3, cuatro de ellos por encima de 4, según ha explicado Sanz en declaraciones a los medios junto a la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la consejera de Vivienda y Juventud, Rocío Díaz.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz visita el barrio desalojado de Las Gabias. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha indicado que unas 600 personas han sido desalojadas, de forma preventiva, de 371 viviendas en Las Gabias tras los terremotos registrados durante la jornada de este martes en la capital granadina y su área metropolitana. 18 AGOSTO 2026 Europa Press 18/08/2026. Antonio Sanz;Europa Press

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz visita el barrio desalojado de Las Gabias. / Europa Press

Los técnicos revisarán los seis bloques desalojados en Las Gabias

La evacuación se ha adoptado como medida preventiva mientras se estudia si los movimientos sísmicos han provocado daños que puedan comprometer la seguridad de los edificios.

Sanz ha señalado: "Se evaluará ahora la situación, pero no hay un peligro inminente. Se va a analizar si hay daños estructurales y mientras, de manera preventiva, han sido evacuados".

Según el consejero, las primeras valoraciones apuntan a que los desperfectos detectados no serían daños estructurales graves, aunque será necesario esperar al análisis técnico de los inmuebles antes de que los vecinos puedan regresar.

La serie sísmica estaría relacionada con la que comenzó durante la madrugada del sábado con epicentro en Alhendín y que ha continuado con nuevos movimientos sentidos por la población.

Imágenes del barrio desalojado de Las Gabias. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha indicado que unas 600 personas han sido desalojadas, de forma preventiva, de 371 viviendas en Las Gabias tras los terremotos registrados durante la jornada de este martes en la capital granadina y su área metropolitana. 18 AGOSTO 2026 Europa Press 18/08/2026. Europa Press

Imagen del barrio desalojado de Las Gabias. / Europa Press

Catorce asistencias sanitarias, pero sin heridos graves

Los terremotos tampoco han causado daños personales graves, aunque durante este martes se han contabilizado 14 asistencias sanitarias.

De ellas, seis han estado relacionadas con episodios de ansiedad, cinco con mareos y tres con traumatismos. Entre estos últimos se encuentra el caso de una menor de 13 años que resultó herida tras recibir el impacto de un ladrillo. Fue trasladada a un hospital y posteriormente recibió el alta.

18/08/2026 Personas desalojadas de varios edificios en Las Gabias. SOCIEDAD ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA AYUNTAMIENTO DE LAS GABIAS

Personas desalojadas de varios edificios en Las Gabias. / Europa Press

La Junta recuerda que los terremotos no se pueden predecir

Ante la preocupación generada por la sucesión de movimientos sísmicos, Antonio Sanz ha advertido de que no es posible anticipar cómo evolucionará la situación.

El consejero ha insistido: "Es imposible determinar si la serie sísmica va a proseguir o no. Es algo no predecible, los terremotos no se pueden prever, pero hay que trabajar en informar a la ciudadanía para saber cómo actuar".

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Sanz también ha destacado la coordinación entre las administraciones y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado ante las incidencias provocadas por la serie sísmica.

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