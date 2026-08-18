La Alhambra de Granada presenta daños por los terremotos: la Alcazaba, la zona más afectada

La sucesión de terremotos registrada este martes en Granada ha dejado daños leves en el conjunto monumental de la Alhambra, aunque las primeras revisiones descartan por ahora afecciones estructurales o riesgo de colapso. La Alcazaba es la zona que presenta más desperfectos, mientras que en los Palacios Nazaríes se ha producido la caída de algunos elementos decorativos.

El vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, ha explicado durante una visita a Granada que los especialistas continúan inspeccionando el monumento para determinar con detalle las consecuencias de la actividad sísmica.

La Alhambra fue desalojada este martes al mediodía y ha permanecido cerrada mientras se desarrollan los trabajos de comprobación.

Los daños en la Alhambra no han sido estructurales. / l.o.

La Alcazaba concentra los principales daños en la Alhambra

La primera inspección visual realizada en el recinto no ha detectado daños estructurales que hagan temer un riesgo de colapso, según ha señalado Sanz.

Sí se han localizado desperfectos en algunos elementos no estructurales, aunque, según la información facilitada, ninguno de ellos supone un peligro para el monumento.

La parte más afectada hasta el momento es la Alcazaba, donde los terremotos han provocado daños leves en almenas y en otros elementos del conjunto.

Caída de yeserías en los Palacios Nazaríes

Los efectos de los movimientos sísmicos también se han dejado notar en los Palacios Nazaríes. En concreto, en la Sala del Trono se ha registrado la caída de elementos decorativos, entre ellos yeserías.

Los técnicos mantienen las revisiones para comprobar el alcance completo de los desperfectos después de una jornada marcada por alrededor de medio centenar de terremotos en Granada.

El 112 gestiona 1.871 incidencias desde el inicio de la serie sísmica

La actividad comenzó en la madrugada del sábado con un primer terremoto de intensidad 5 y epicentro en Alhendín, según los datos expuestos por Antonio Sanz.

Desde entonces, el servicio de Emergencias 112 ha gestionado 1.871 incidencias relacionadas con la serie sísmica, de las que más de medio millar se han producido únicamente durante este martes.

Sanz ha apuntado además que, por sus características, el episodio que está afectando a la Vega de Granada presenta similitudes con el "enjambre sísmico" registrado en la vertiente norte en 2021.