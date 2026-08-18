El desplazamiento tectónico entre Europa y África, el origen de los terremotos del Mediterráneo

Con apenas cuatro días de diferencia, Granada ha vivido dos terremotos de magnitud 5 que han provocado daños en viviendas, negocios, vehículos y espacios públicos, además de una gran inquietud entre la ciudadanía, que ha vivido en dos ocasiones muy cercanas una importante sacudida procedente de la tierra.

La intensidad de esa sacudida se ha extendido por las provincias del extremo oriental de Andalucía, incluida Málaga, con numerosos municipios que han percibido el temblor y han vivido réplicas posteriores.

Aunque es cierto que la península Ibérica en sí no es una zona en la que se produzcan grandes terremotos -como es el caso de Latinoamérica-, sí cuenta con una “actividad sísmica relevante”, según apunta el Instituto Geográfico Nacional, con magnitudes normalmente inferiores a 7,0.

El origen de esa actividad sísmica se encuentra en el desplazamiento tectónico que se produce entre el continente europeo y africano, del que son responsables las placas Euroasiática y la placa Africana. Cuando ambas placas colisionan, se produce el movimiento sísmico en los países del mediterráneo, produciendo grandes terremotos en zonas como Argelia, Grecia o Turquía.

“La parte más occidental de la conjunción entre dichas placas es la fractura denominada de Azores-Gibraltar-Túnez, que es la que afecta a España”, señala esta institución.

Entre los peores terremotos de España en su historia reciente se encuentra el seísmo de Lorca (Murcia) en 2011. Con magnitud 5,1, provocó daños estructurales graves en el 5% de los edificios y un 13% con daños moderados.

Peor terremoto del mundo

Según el Instituto Geográfico Nacional, se considera que el mayor terremoto ocurrido ha sido el del 22 de mayo de 1960 en Chile cuya magnitud fue de 9,5 y que produjo una ruptura de falla de alrededor de 1.000 kilómetros.

"Aunque la escala de magnitud no tiene límite superior, se puede considerar la magnitud del terremoto de Chile próxima a ese límite, ya que las características del material de la corteza terrestre no permitirían magnitudes superiores", informa.

Terremoto de Chile, considerado el peor del mundo. / L.O

¿Dónde se producen los terremotos?

"Los terremotos pueden suceder en cualquier lugar del mundo, sin embargo la mayoría de ellos, y los más grandes, ocurren en los bordes de las grandes placas tectónicas". En ese sentido, el insituto distingue tres tipos de bordes de placa: destructivos, donde las placas chocan entre sí; constructivos, las placas se separan; y conservativos, las placas se deslizan unas respecto a las otras.

Los terremotos también pueden originarse, aunque con menos frecuencia, en el interior de las placas y alejados de sus limites, como por ejemplo en el norte de España.