Mercadona comercializará 53,6 millones de kilos de sandía de cultivos andaluces

Mercadona prevé comercializar 53,6 millones de kilos de sandía procedente de campos andaluces en 2026, un 21% más respecto al ejercicio anterior. En concreto, esta fruta procede de productores radicados en las provincias de Almería, Córdoba y Sevilla.

Las primeras sandías entraron en el lineal de Fruta y Verdura en el mes de abril, procedentes de campos almerienses, y a lo largo del verano se ha incorporado fruta de las provincias de Córdoba y Sevilla, así como de otras zonas productoras en España. Los clientes de Mercadona podrán comprar sandía de origen nacional hasta finales de septiembre.

La sandía de origen andaluz supone cerca del 44% del volumen comercializado por Mercadona. Es decir, la compañía prevé vender más de 122 millones de kilos de sandía de origen español a lo largo de la campaña.

Mercadona ofrece a sus clientes una sandía baja en semillas, que se puede encontrar tanto con piel lisa como rayada. Además, para facilitar su consumo en el hogar, los ‘Jefes’ pueden comprarla entera o partida.

Como explica Elvira Guill, especialista de sandía de la compañía, esta fruta tiene “un alto valor nutricional y, debido a su alto contenido en agua, es perfecta para mantener una buena hidratación”. Destaca, asimismo, su versatilidad en la cocina: es una fruta que se puede consumir sola, “pero también se puede integrar en platos de forma creativa, como ensaladas, granizados y smoothies, hasta postres y platos principales”, apunta la especialista.

Calidad y origen: Mejor con hechos

En Mercadona, el compromiso con la calidad guía cada decisión, incluyendo la selección de los proveedores de productos con los que colabora. La apuesta de la compañía por el sector primario español le ha permitido consolidar así su compromiso de disponer de producto de origen nacional en sus 1.600 supermercados en España siempre que por estacionalidad, calidad y por cultivo sea viable.

Mercadona, por tanto, continúa estrechando vínculos con los sectores estratégicos agroalimentarios españoles como son el agrícola, el ganadero y el pesquero, al tiempo que refuerza con los mismos su apuesta por el crecimiento compartido, la estabilidad, la planificación, la proyección de futuro, la seguridad en la compra y la especialización.