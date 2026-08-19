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VIRUS DEL NILO

Andalucía eleva a 46 los contagios de Virus del Nilo: tres casos más en Sevilla y cuatro municipios de Málaga en alerta

Seis municipios sevillanos, junto a otros veintiún en toda la comunidad, entran en alerta para reforzar la vigilancia sanitaria y el control de mosquitos transmisores

Un dron interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental (VNO) sobre un arrozal en La Puebla del Río, Sevilla

Un dron interviene en la campaña para el tratamiento contra los mosquitos que propagan el Virus del Nilo Occidental (VNO) sobre un arrozal en La Puebla del Río, Sevilla / Rocío Ruz - Europa Press / Europa Press

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Emma Rocha

Sevilla

Tres nuevos casos confirmados del Virus del Nilo Occidental irrumpen en la provincia de Sevilla. Con ellos, ya hay un total de 46 casos detectados en Andalucía. En concreto, se ha localizado un nuevo caso en Almensilla, uno en Dos Hermanas y el último en Villamanrique de la Condesa.

De esta nueva cifra, diez casos permanecen ingresados y continúan siendo catorce las personas cuyo contagio ha derivado en enfermedades neuroinvasivas, registrándose los 32 restantes como leves y manteniéndose una defunción, la del hombre de 82 años en Dos Hermanas.

Los casos activos en Sevilla y Huelva

La provincia de Sevilla sigue siendo el lugar donde se encuentra el mayor foco de contagio: cuatro casos se encuentran en Almensilla, cuatro en Aznalcázar, dos en Bollullos de la Mitación, seis en Coria del Río y otros seis en Dos Hermanas, uno en Olivares, uno en Los Palacios y Villafranca, tres en Palomares del Río, cinco en La Puebla del Río, tres en Sevilla y diez en Villamanrique de la Condesa. Con este recuento, la capital andaluza cuenta con 45 casos detectados de Fiebre de Virus del Nilo por contagio de mosquito.

El caso restante continúa en la provincia de Huelva, concretamente en el municipio de Hinojos. Sigue siendo el primero que aparece en la provincia de Huelva en este año 2026.

VÍDEO | Andalucía suma cinco nuevos casos de Virus del Nilo

VÍDEO | Andalucía suma nuevos casos de Virus del Nilo / MARINA CASANOVA

Según informa la Consejería de Sanidad, se han realizado estudios de laboratorio para descartar infección por virus del Nilo en un total de 457 usuarios. Además, se ha realizado despistaje de arbovirosis en 119 casos de meningitis víricas. Asimismo, en el cribado de donantes de sangre, en el periodo de 01-06 al 09-08, se han realizado 3620 determinaciones.

Qué áreas hay en alerta

En este sentido, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía ha informado este lunes de que son veintisiete los municipios andaluces declarados como área en alerta: la situación obliga así a reforzar la vigilancia sanitaria y las medidas de control de los mosquitos transmisores, especialmente en las zonas donde se ha detectado una elevada presencia del vector durante las últimas semanas. Los municipios en alerta son Pulpí, en Almería; Algodonales, en Cádiz; Salobreña, en Granada; Hinojos, en Huelva; Lopera, en Jaén. En la provincia de Málaga se encuentran en alerta los municipios de Fuengirola, Mijas, Las Lagunas, y la propia capital malagueña.

Noticias relacionadas y más

En cuanto al epicentro de contagio, la provincia de Sevilla, están en alerta los municipios de Campanillas, Almensilla, Aznalcázar, Benacazón, Bollullos de la Mitación, Castilblanco de los Arroyos, Coria del Río, Dos Hermanas, Gelves, Guillena, La Puebla del Río, Las Cabezas de San Juan, Los Palacios y Villafranca, Mairena del Aljarafe, Olivares, Palomares del Río, San Juan de Aznalfarache, Sanlúcar la Mayor, Villamanrique de la Condesa y Sevilla capital.

Fuente: El Correo de Andalucía

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