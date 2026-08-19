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Terremotos

Revisan más de 3.000 incidencias en edificios de Granada tras los terremotos

La Junta de Andalucía inspecciona unas 580 viviendas y sólo 14 no pueden estar ocupadas. Granada registra más de 55 temblores el miércoles, pero no todos sentidos por los vecinos

Daños causados por el terremoto que tuvo como epicentro la localidad de Gójar.

Daños causados por el terremoto que tuvo como epicentro la localidad de Gójar. / ARSENIO ZURITA / EUROPA PRESS

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La Opinión

Granada

La actividad sísmica no da tregua en Granada y su área metropolitana. El Instituto Geográfico Nacional registró el miércoles más de 55 terremotos, pero sólo varios de ellos sentidos por la población, mientras los servicios de emergencia acumulan ya más de 3.000 solicitudes de intervención desde el terremoto del 15 de agosto, que se dejó notar también en la provincia de Málaga. Arquitectos técnicos, bomberos y técnicos municipales mantienen desplegado un amplio dispositivo para revisar los edificios afectados y localizar posibles elementos con riesgo de desprendimiento, aunque por el momento las inspecciones no han detectado daños estructurales de especial relevancia.

El dispositivo se ha desplegado especialmente en las zonas que han concentrado un mayor número de incidencias, entre ellas el Zaidín y distintas áreas del centro de Granada, además de municipios del área metropolitana como Ogíjares. Una vez atendidas las situaciones más urgentes, los equipos han comenzado un barrido sistemático por las zonas afectadas para identificar daños y comprobar el comportamiento de los edificios.

La presidenta del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada, María Paz García, explica que han movilizado a más de 80 profesionales voluntarios del grupo especializado en emergencias, creado hace 15 años tras el terremoto de Lorca. «Tras las incidencias recibidas, nuestros compañeros están trabajando para realizar las inspecciones mediante una aplicación móvil que registra sus actuaciones», señala García.

Prioridad: evitar el riesgo de caída de elementos

La presidenta del COAATGR destaca que una de las prioridades en esta fase es localizar aquellos elementos que se han desprendido o han quedado inestables. «La prioridad es evitar el riesgo de caída, especialmente de cornisas, revestimientos, tejas u otros elementos», añade.

El barrido realizado en el Zaidín, una de las zonas que está concentrando una mayor atención, permite comprobar el comportamiento de edificios antiguos construidos fundamentalmente con sistemas de muros de carga. En el Albaicín y en la zona centro, por su parte, las primeras inspecciones no han detectado incidencias estructurales de relevancia. Los edificios de hormigón también están mostrando, de forma general, un buen comportamiento frente a los movimientos registrados.

18/08/2026 Imágenes de los destrozos causado por el terremoto. A 18 de agosto de 2026 en Granada, Andalucía (España). Un nuevo y fuerte terremoto ha vuelto sacudir este martes Granada y su área metropolitana a las 10,37 horas y ha sido ampliamente sentido por la población. La medición revisada realiazada por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), apunta a un terremoto superficial, de magnitud de 4,7 y epicentro en Gójar, en el que sería el segundo terremoto más intenso desde el comienzo del episodio sísmico el pasado viernes 14. SOCIEDAD Arsenio Zurita - Europa Press

Imagen de los destrozos causado por uno de los terremotos en Granada. / Europa Press

Las inspecciones realizadas hasta el momento apuntan a que los principales daños se concentran en elementos no estructurales, como tabiquerías, revestimientos, falsos techos, cornisas, petos, tejas y elementos ornamentales.

El doctor ingeniero de la edificación Ignacio Arto, colaborador del Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE), considera que esta circunstancia pone de manifiesto la importancia de prestar una atención específica a estos componentes de los edificios, principalmente fachadas, balcones o cornisas, que pueden provocar daños a viandantes.

Este experto considera que las estructuras de los edificios construidos actualmente presentan, en términos generales, un nivel de calidad y seguridad elevado, aunque defiende la actualización de la normativa sismorresistente española.

Una vez descartado el daño estructural, los equipos de intervención pasan a una segunda fase destinada a identificar y, cuando sea necesario, retirar o asegurar aquellos elementos que puedan caer a la vía pública.

Una familia monta una tienda de campaña en el parque Virgilio Castilla Carmona en Armilla para pasar la noche ante el miedo y los destrozos causados por los terremotos en sus viviendas.EFE/Pepe Torres. Sust foto

Una familia monta una tienda de campaña en el parque Virgilio Castilla Carmona en Armilla para pasar la noche ante el miedo y los destrozos causados por los terremotos en sus viviendas / EFE

Por su parte, el presidente del Consejo General de Colegios de Ingenieros Industriales y también del Consejo de la Ingeniería de España, Carlos Medina, ha avanzado que se tendrán que hacer «bastantes estudios y peritaciones» en Granada tras los terremotos de los últimos días para determinar si las infraestructuras son seguras.

«Puede que no se haya caído, pero también puede que (los sismos) le hayan provocado algún tipo de daño, algunos visibles, otros no visibles, que puedan comprometer la resistencia a largo plazo a la estructura. Entonces ahí sí que van a tener que hacer un montón de inspecciones en esos edificios, lógicamente», ha enfatizado en declaraciones a Europa Press.

La Junta ha inspeccionado casi 600 viviendas

El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, cifró este miércoles en 580 las viviendas que, hasta ese momento, habían sido analizadas tras los últimos terremotos registrados en la provincia de Granada. De esas 580 viviendas, tan sólo catorce están en nivel rojo, lo que significa que, aunque no existe riesgo de derrumbe, no pueden ser ocupadas de nuevo hasta que no se tomen las medidas de seguridad oportunas.

En declaraciones a los medios en Almonte (Huelva), el vicepresidente primero del Gobierno andaluz destacó que la inmensa mayoría de las viviendas analizadas hasta el momento no tienen afecciones graves; o lo que es lo mismo: «No hay constancia de daños estructurales generalizados», sino desperfectos por grietas o desprendimientos pero «sin deficiencias estructurales, que es clave para garantizar la seguridad de las personas y del patrimonio monumental, caso de la Alhambra».

Las inspecciones se han realizado en Granada capital, Churriana de la Vega, Cúllar Vega, Gójar, La Zubia, Las Gabias y Ogíjares.

19/08/2026 Inspecciones técnicas tras terremotos en Granada SOCIEDAD ANDALUCÍA ESPAÑA EUROPA GRANADA COAATGR

Inspecciones técnicas tras los terremotos en Granada. / Europa Press

Nuevos temblores

El Instituto Geográfico Nacional (IGN) registró más de 55 movimientos sísmicos con epicentro en Granada y su área metropolitana durante la jornada del miércoles, la mayoría temblores de intensidad baja, y con apenas una decena percibidos por los vecinos.

Uno de los que pudieron notar los granadinos fue el registrado por el IGN sobre las 19.31 horas y que tuvo una magnitud 3 y epicentro en Churriana de la Vega.

Este temblor se suma a otros siete registrados desde el mediodía en la misma zona, de entre 1,5 y 2,8 de intensidad, pero que en su mayoría fueron sentidos por los vecinos por tener un epicentro muy superficial.

Un hombre observa desperfectos causados en Las Gabias después de diferentes temblores de este martes en dicha localidad de Granada. EFE/Pepe Torres. Añade texto

Un hombre observa desperfectos causados en Las Gabias después de diferentes temblores. / EFE

Este organismo, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, contabilizó más de medio centenar de seísmos, aunque solo una decena con intensidades de dos o más grados.

Esta actividad sísmica se suma a los siete temblores registrados entre la medianoche y la madrugada, casi todos percibidos por la población, y que se produjeron después del de 3,4 y con epicentro a 0 kilómetros de profundidad en Ogíjares que protagonizó la noche del martes.

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La Junta mantiene activa la fase de preemergencia del Plan ante el riesgo sísmico en la provincia de Granada desde el terremoto de intensidad 5 registrado a la 1.04 horas de la madrugada del sábado y con epicentro en Alhendín.

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