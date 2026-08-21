Seísmos en Andalucía
Cinco terremotos sacuden Granada de madrugada: dos seísmos fueron sentidos por la población
Los movimientos sísmicos se han concentrado en Armilla, Ogíjares, Alhendín y La Zubia y se suman a la actividad registrada desde el terremoto de magnitud 5,0 del pasado sábado
El Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha registrado cinco terremotos durante la madrugada de este viernes, 21 de agosto, en diferentes localidades de Granada. Dos de los movimientos, con magnitudes 2,2 y 2,4, han tenido sus epicentros en Armilla y Ogíjares y han podido ser sentidos por la población.
La nueva actividad sísmica se produce después de varios días marcados por los temblores en la provincia granadina y se suma a la serie iniciada tras el terremoto de magnitud 5,0 registrado a las 1:04 horas del pasado sábado en Alhendín.
Cinco terremotos de madrugada en Granada
Según los datos del organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, los terremotos registrados esta madrugada se han concentrado principalmente en Armilla y Ogíjares, aunque también se han localizado movimientos sísmicos en Alhendín y La Zubia.
Armilla ha sido el epicentro de dos de los cinco terremotos. Uno de ellos se produjo a las 4:05 horas, con una profundidad situada en 0,0 kilómetros, y pudo ser sentido por la población. Once minutos antes, el IGN había detectado otro movimiento en el mismo municipio, en este caso a cuatro kilómetros de profundidad.
Un terremoto en Ogíjares también fue sentido por la población
Otro de los movimientos que pudo percibir la población se registró a las 5:44 horas en Ogíjares, también con una profundidad fijada en 0,0 kilómetros.
Los otros dos terremotos de la madrugada tuvieron sus epicentros en Alhendín y La Zubia, con valores de 1,9 y 1,7, respectivamente.
Granada mantiene la actividad sísmica tras el terremoto de magnitud 5,0
Estos cinco nuevos movimientos se añaden a la serie de terremotos registrada en la provincia de Granada desde la madrugada del pasado sábado, cuando un seísmo de magnitud 5,0 tuvo su epicentro en el municipio de Alhendín a las 1:04 horas.
Desde aquel terremoto, la Junta de Andalucía mantiene activa la fase de preemergencia ante el riesgo sísmico, una medida destinada a reforzar la vigilancia y facilitar la coordinación de los medios y recursos de emergencia ante posibles nuevos episodios.
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