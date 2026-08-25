Las escuelas infantiles de Andalucía no serán gratuitas este curso para 60.000 menores de 0 a 1 años: se retrasa el pacto entre PP y Vox

Fue uno de los acuerdos más sonados en materia educativa del pacto de investidura entre PP y Vox en Andalucía. También será uno de los primeros que no se cumplirá en el plazo inicialmente anunciado. La formación liderada por Manuel Gavira puso varias condiciones para facilitar la investidura de Juanma Moreno, entre ellas extender la gratuidad de las escuelas infantiles al tramo de 0 a 1 años a partir del curso 2026/2027. El compromiso copó titulares porque llegaba apenas unos meses después de que el propio Moreno anunciara la escolarización gratis para los niños de 1 a 2 años. La intención de Vox era "acelerar" el proceso para completar así el primer ciclo de Infantil y avanzar hacia un modelo gratuito de 0 a 3 años.

Fuentes de la Consejería de Educación y de las patronales de escuelas infantiles han confirmado a El Correo de Andalucía que este curso los centros no serán gratuitos en este tramo de edad. Desde la Consejería, alegan que el acuerdo ha llegado tarde, una vez el proceso de escolarización y la distribución de las bonificaciones ya había comenzado. Sobre el motivo por el cual se retrasa el pacto, Vox no ha respondido a las preguntas de este medio.

Pese a que la medida no cumplirá con el adelanto que Vox celebró en julio, la Consejería asegura que el procedimiento para implantar la gratuidad "ya está en marcha", con la previsión de que el nuevo modelo quede preparado a comienzos del próximo año. Por lo tanto, lejos de lo anunciado en el pacto de gobierno firmado, las plazas no serán gratuitas para niños de 0 a 1 años durante el curso 2026/2027, tal como recogía específicamente el pacto firmado en julio para la investidura de Moreno. Según la planificación de la Junta, lo serán a partir del curso 2027/2028.

Eso obliga a incorporar la medida a los próximos Presupuestos de la Junta de Andalucía. Si se cumplen los plazos previstos, la partida deberá quedar recogida en las cuentas autonómicas que se tramitarán durante el otoño. De esta forma, cuando las familias comiencen a reservar plaza para el curso siguiente, previsiblemente a partir del 15 de marzo, el sistema debería tener ya incorporada la gratuidad y la Junta asumiría el 100% del coste de la plaza, cuyo precio de referencia se situaría en 250,15 euros según el pacto con las patronales. Por lo tanto, a pesar del acuerdo entre PP y Vox, la gratuidad en el primer ciclo de Infantil seguirá la hoja de ruta establecida en anteriores legislaturas, frustrando así el objetivo de Vox de adelantarla.

El 93% de los alumnos de 0 a 3 años reciben una bonificación

El retraso tiene especial relevancia no solo para las familias, sino también para las escuelas infantiles privadas adheridas al programa de ayudas de la Junta, unas 1.500 en toda Andalucía y que representan la inmensa mayoría de la red del primer ciclo. El objetivo político recogido en el acuerdo entre PP y Vox era completar desde este curso la gratuidad de todo el primer ciclo de Educación Infantil, de 0 a 3 años. Se trataba, en la práctica, de adelantar una medida que en legislaturas anteriores se había situado como una meta progresiva a medio plazo. Los plazos administrativos, sin embargo, han desplazado su entrada en vigor un curso más. Este curso será gratis para niños de 1 a 3 años.

El anuncio de este acuerdo generó incertidumbre entre las asociaciones, que según la Asociación de Escuelas Infantiles Unidas se enteraron por los medios de comunicación. "Nosotras somos la primera línea de atención a las familias el hecho de no estar informadas del pacto generó mucha confusión con los padres", recuerda Maribel Uncala. La presidenta de la patronal explica a este periódico que los centros se enteraron de la paralización de la medida el mismo mes de julio: "Nosotras ya teníamos todos los procesos comenzados, fue un error anunciarlo para este curso porque sabían que no iba a poder ser".

El sistema actual ya permite que una parte importante de las familias no tenga que asumir el coste íntegro de la plaza. Según datos de la Consejería de Educación, "el 93% del alumnado escolarizado en el primer ciclo disfruta de algún tipo de gratuidad o bonificación pública", en función de la edad y de la renta familiar. En cifras, en torno a 50.000 familias reciben bonificaciones.

Los últimos datos disponibles reflejan además una realidad muy desigual entre edades. En 2025 había 40.859 menores de 0 y 1 año matriculados en escuelas infantiles andaluzas: 6.110 todavía no habían cumplido el año (solo están matriculados alrededor del 10%). Son solo una parte de los más de 60.000 niños de esas edades que había en la comunidad el año pasado, según la Consejería de Educación.

De 0 a 1 años, el tramo con menos escolarización

El primer curso del ciclo infantil es, año tras año, el que registra una menor tasa de escolarización. Josefina Latorre, presidenta de la Asociación de Centros de Andalucía (Ticei), explica que una de las principales razones está en los bajas por maternidad, que retrasan la incorporación de muchos bebés a las escuelas infantiles. "Para nosotros la gratuidad es positiva, porque de 0 a 1 año es donde hay más vacantes siempre. Hay que tener en cuenta que hasta las 16 semanas desde su nacimiento los menores no pueden empezar, por eso es una clase que no se suele llenar", remarca Latorre.

La patronal confía en que eliminar el coste para las familias pueda animar a adelantar la escolarización, especialmente cuando termina el permiso laboral. "Es una medida de conciliación muy importante, cuando termina la baja laboral a los cuatro meses la mayoría de madres tienen que retomar su vida laboral", apunta.

Desde Ticei mantienen, no obstante, un optimismo moderado sobre el efecto que tendrá la gratuidad en las matrículas. "No supone una avalancha masiva de plazas, pero esperamos que aumente. Sabemos que en el tramo de 2 años ha incrementado ligeramente la matriculación para este curso", sostiene la presidenta.

La Consejería de Educación defiende que uno de los objetivos principales de la medida es precisamente aumentar la escolarización temprana y facilitar la conciliación de las familias. Según el departamento, la incorporación a estas edades aporta beneficios educativos y sociales que pueden repercutir posteriormente en el desarrollo del menor.

A escasos días de que arranque un nuevo curso en las auelas de las guarderías, la gratuidad completa del primer ciclo sigue en el horizonte, pero no llegará al mismo tiempo para todos. Mientras los niños de uno y dos años ya avanzan hacia un modelo financiado íntegramente por la Junta, las familias con bebés menores de un año tendrán que esperar un curso más, a pesar del pacto con Vox. El compromiso político se mantiene, aunque con un calendario distinto al anunciado: la prueba definitiva llegará en los próximos presupuestos y en la escolarización de 2027/2028.

Fuente: El Correo de Andalucía