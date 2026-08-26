Sanidad convoca 2.068 plazas en Andalucía de Formación Sanitaria Especializada para 2027: fechas de los exámenes y puestos

El Ministerio de Sanidad ha convocado las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada de 2027, que contarán con 12.850 plazas en toda España, 2.068 de ellas en Andalucía. La oferta supone 484 puestos más que en la convocatoria anterior, un incremento del 3,9%.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluye plazas para titulados universitarios en Medicina, Farmacia, Enfermería, Psicología, Química, Biología y Física.

Según los datos facilitados por el Gobierno, desde 2018 se han incorporado 4.448 plazas adicionales de Formación Sanitaria Especializada, lo que representa un crecimiento acumulado del 53%.

MIR 2027: 9.676 plazas para Medicina

La mayor parte de la oferta corresponde nuevamente al MIR 2027, con un total de 9.676 plazas para Medicina, un 4% más que en la convocatoria anterior.

La segunda titulación con mayor número de puestos es Enfermería (EIR), con 2.341 plazas, un incremento del 3%.

A ellas se suman 377 plazas de Farmacia, un 4% más, y 293 plazas de Psicología, que aumentan un 5%.

En conjunto, Andalucía contará con 2.068 plazas de Formación Sanitaria Especializada en la convocatoria correspondiente a 2027.

Cuándo solicitar una plaza MIR, EIR o FIR en 2027

Uno de los principales plazos que deben tener en cuenta los aspirantes es el de inscripción. Las solicitudes podrán presentarse desde el 1 hasta el 14 de septiembre de 2026, ambos días incluidos.

Las personas interesadas tendrán que formalizar su inscripción mediante el modelo oficial 790.

La prueba para las diferentes titulaciones se celebrará el sábado 23 de enero de 2027. El comienzo del examen está previsto para las 14.00 horas, excepto en Canarias, donde arrancará a las 13.00 horas.

Cómo será la elección de plazas tras el MIR 2027

Una vez finalizadas las pruebas y establecidos los correspondientes números de orden, la elección de plaza podrá realizarse, como en anteriores convocatorias, por vía electrónica o mediante comparecencia personal dentro del procedimiento ordinario.

Los aspirantes que dispongan de número de orden pero no obtengan plaza en la adjudicación ordinaria podrán participar posteriormente en el procedimiento extraordinario por medios electrónicos.

Si tras esta fase continúan existiendo plazas vacantes, la Dirección de Ordenación Profesional podrá realizar un nuevo llamamiento extraordinario para quienes no hubieran obtenido destino anteriormente.

En este último procedimiento se mantendrán las reglas generales de adjudicación, aunque la elección de las plazas se realizará exclusivamente por medios electrónicos.