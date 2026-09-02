Moreno Bonilla pide a las instituciones europeas medidas para recuperar la normalidad en Ceuta

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, pidió este miércoles desde Bruselas a las instituciones europeas y el Gobierno que pongan «todos los medios» para restaurar la normalidad en Ceuta puesto que la entrada de miles de personas desde Marruecos en la ciudad autónoma española supuso la vulneración de una frontera de la Unión Europea.

«Cuando uno viene de Marruecos y pasa la frontera del Tarajal, lo primero que te encuentras es una señal de frontera europea y, por tanto, quiero recordar (...) que esto que ha sucedido puede suceder en cualquier otro rincón de Europa y que todos tenemos que actuar lógicamente con cohesión, con unidad y también con determinación», dijo en declaraciones a la prensa en la capital belga.

Izado de la bandera de Ceuta en el Parlamento andaluz ayer miércoles. | JOAQUÍN CORCHERO / EUROPA PRESS

Apoyo a Ceuta

El dirigente del PP participó en una concentración de apoyo a Ceuta convocada por esa formación ante la sede de la Eurocámara.

«Se ha violado una frontera y, por tanto, desde el Gobierno de España y también desde las instituciones europeas se tienen que poner todos los medios para que se restaure la normalidad en la ciudad de Ceuta», apostilló Moreno, para añadir que Andalucía va a «dejarse la piel» para ayudar a los ceutíes.

El dirigente andaluz insistió en que la situación que vive Ceuta es «grave» e instó a mostrar a sus habitantes «solidaridad», «cariño» y «respaldo», así como «respaldo a la integridad territorial» de España a través de las concentraciones convocadas para este miércoles en toda España coincidiendo con el Día de Ceuta.

«Estamos convencidos todos (de) que hoy van a salir a las calles de muchas ciudades de España muchos ciudadanos anónimos que sienten que su país ha sido vulnerado, que su frontera ha sido vulnerada, que sus derechos han sido vulnerados y que exigen de manera inmediata la recuperación de la normalidad», dijo.

En este sentido, aseguró no entender «las posiciones de algunos partidos políticos que están prohibiendo a los alcaldes y alcaldesas» de sus formaciones que participaran en unas manifestaciones «pacíficas».

«Creo que es un gravísimo error, un enorme error por parte, en este caso, de algunas formaciones políticas de la izquierda. Y espero y (...) pido a todos esos alcaldes y alcaldesas de España y especialmente de Andalucía, que sean valientes, que estén más cerca de sus vecinos que de sus siglas», dijo antes de que se produjeran las movilizaciones ayer por la tarde.

Moreno destacó además el papel «esencial» que a su juicio juegan las instituciones europeas para abordar la crisis y señaló que pedirán a través del Comité de las Regiones una declaración a favor de Ceuta.

Izado de la bandera

El Parlamento de Andalucía izó el miércoles la bandera de Ceuta como muestra de apoyo por la crisis migratoria que vive la ciudad autónoma julio en un acto al que asistieron representantes de la Casa de Ceuta en Sevilla y cuya presidenta, Rosa África Colmenar, destacó que el gesto «no es de izquierdas ni de derechas».

El izado de bandera, que se realizó en la fachada principal del Parlamento andaluz, contó con la asistencia de la presidenta de la Cámara, Ana Mestre, de los miembros de la Mesa del PP y de Vox y con la ausencia de los representantes del PSOE, de Adelante Andalucía y de Por Andalucía.

El acto terminó con aplausos de los asistentes y el grito de «¡Viva Ceuta! ¡Viva España!» por parte de los representantes de la ciudad, quienes luego saludaron a los representantes públicos presentes.

En declaraciones a los medios de comunicación, Mestre señaló que el Parlamento ha querido apoyar a Ceuta en un momento en el que se necesita que se alce «la voz por nuestros vecinos, por nuestros hermanos ceutíes».