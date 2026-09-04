Feijóo y Moreno vuelven a la sartená de huevos fritos en Alhaurín el Grande para arrancar un curso político "decisivo"

Llega septiembre y con él la vuelta al cole de los políticos. El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, han inaugurado este viernes el curso político con su tradicional sartená de huevos fritos en Aceites Molisur, en Alhaurín el Grande. Esta cita no se la pierde ningún popular malagueño: concejales municipales, dirigentes autonómicos.

Al ritmo de "Kilómetro Sur", Feijóo y Moreno llegan a esta inauguración del curso arropados por toda la éite de la política malagueña, acompañados de Patricia Navarro, delegada de la Junta en Málaga y presidenta del PP en Málaga. Abrazos, besos y fotografías se interponen en el camino de los dirigentes políticos que no dudan en promulgar cariño y saludos a los militantes populares que los acompañan en esta intensa jornada que aún resiste el calor malagueño.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, prueba la paella, que este año ha acompañado a los huevos. / Álex Zea

Entre abanicos y banderas de Andalucía, el ambiente ha recuperado el tono ritual que cada año por estas fechas propicia el PP malagueño en la aceitera del Valle del Guadalhorce, con la presencia del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, al que Feijóo no ha dudado en calificar como "el mejor alcalde que tiene España", recordando además que Alhaurín el Grande es "el pueblo del mejor presidente que se ha parido en Andalucía".

"El año de llevar a Feijóo a la Moncloa"

Ha sido Toñi Ledesma, presidenta local del PP, la encargada de abrir el turno de intervenciones. "Las elecciones empiezan a ganarse el día después de las elecciones", ha recordado, subrayando que arranca "un año decisivo" en el que, "si seguimos caminando juntos, estaremos preparados para ganar".

Feijóo y Moreno saludan al público. / Álex Zea

Es un inicio de curso político distinto. El próximo año se perfila como una de las citas más importante en nuestro país: las elecciones que decidirán quién será el próximo presidente de España. Con la reciente victoria de Juanma Moreno en las urnas andaluzas, aún teniendo que pactar un gobierno de coalición con Vox, el Partido Popular vislumbra un futuro "má que brilante con Feijóo al frente".

Patricia Navarro ha tomado después la palabra para agradecer a Feijóo que eligiera la provincia "para cargar esa batería que parece inagotable" y ha reivindicado la gestión autonómica en la provincia, con la imagen de "convertir una Junta enemiga en una Junta cómplice de la provincia". Navarro también ha rescatado el origen del propio acto: fue Elías Bendodo, hace ya diez años, quien introdujo los huevos fritos con patatas en la cita malagueña del PP. "No es el plato típico de aquí, pero le gusta a todos", ha bromeado. La dirigente ha cerrado su intervención marcando el objetivo del curso que arranca: "Este es el año de llevar a Feijóo a la Moncloa y nos vamos a dejar la piel para que así sea".

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, durante su intervención en Alhaurín el Grande. / Álex Zea

Un curso que arranca "de arriba abajo"

El acto ha contado también con la presencia de representantes del PP de Ceuta y Melilla, que han querido trasladar su agradecimiento a los malagueños por su respaldo en las últimas semanas. Tanto Feijóo como Moreno han dedicado buena parte de sus intervenciones a la actualidad política nacional y autonómica, enmarcando sus discursos en la agenda del nuevo curso.

Feijóo ha insistido en la necesidad de un "cambio de arriba abajo" en España y ha lanzado su ya tradicional serie de avisos al Gobierno: "Primero aviso, todo se sabrá. Segundo, habrá consecuencias políticas y judiciales. Y tercero, los españoles os vamos a echar". El líder nacional del PP ha cargado también contra el Ejecutivo por el informe de la Guardia Civil sobre el accidente de Adif, y ha reiterado su compromiso de luchar contra el narcotráfico en la Costa del Sol: "Los vamos a perseguir, los vamos a encarcelar y desaparecerán de nuestra costa".

Moreno repasa su gestión en la comarca

Juanma Moreno, que ha ejercido de anfitrión en su pueblo natal, ha vuelto a reivindicar a Feijóo como "el próximo presidente del Gobierno de España" y ha repasado la gestión autonómica en la comarca: el hospital del Guadalhorce, la ampliación del IES Antonio Gala, el avance de la Autovía del Guadalhorce o la financiación del medicamento Bijuvex para la enfermedad de la piel de mariposa, cuya cobertura por parte del Ministerio de Sanidad, según ha denunciado, el Gobierno central estaría negando.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijoo, durante su discurso. / Álex Zea

Ausencia de Carolina España

Moreno ha recordado además que la vicepresidenta tercera de la Junta, Carolina España, no ha podido asistir al acto de Alhaurín por encontrarse en Madrid, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde, según ha explicado, defendía el rechazo de Andalucía "al modelo de financiación impuesto por Esquerra", y que la vicepresidenta tercera de la Junta, Carolina España, no ha podido asistir al acto de Alhaurín por encontrarse en Madrid, en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, donde donde defenderá el rechazo de Andalucía "al modelo de financiación impuesto por Esquerra Republicana de Cataluña".

La consejera de Hacienda confirmó este jueves desde Málaga el voto en contra del Ejecutivo andaluz a la propuesta del Ministerio de Hacienda para la reforma del sistema de financiación autonómica, que calificó de "ataque a la igualdad de todos los españoles" diseñado para "beneficiar al independentismo". Según España, el nuevo modelo perpetuaría la infrafinanciación de Andalucía y supondría que un ciudadano andaluz reciba 244 euros menos que uno catalán, generando "ciudadanos de primera y de segunda". A ese rechazo se sumarán el resto de comunidades del PP y los gobiernos socialistas de Castilla-La Mancha y Asturias, mientras el Ministerio necesitará los votos de Cataluña y Canarias para sacar adelante la propuesta.

Esta es la tercera vez que Feijóo y Moreno coinciden en este acto, después de 2022 y 2025, un ritual que cumple ya una década desde que Elías Bendodo, entonces presidente provincial del PP, lo instaurara en Alhaurín el Grande

Fuente: El Periódico