Andalucía muestra sus cartas y fija un modelo de financiación alternativa: un reparto acorde a la población con una desviación máxima del 1%

La Junta de Andalucía ha dado un 'no' rotundo al nuevo sistema de financiación diseñado por el Gobierno de España que supondría un aumento de los recursos económicos disponibles de 4.846 millones de euros. Pero, en contra del plante de la Comunidad de Madrid, ha asistido a la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera y ha puesto encima de la mesa su alternativa en una serie de alegaciones y propuestas concretas. Éstas han sido puestas como ejemplo por parte del Ministerio de Hacienda para argumentar que cualquier alternativa diseñada por los territorios que se han opuesto no generaría consenso ni siquiera dentro del propio PP.

La alegación clave planteada por la Junta de Andalucía es que el resultado del reparto de la financiación en función del criterio de población ajustada no se pueda desviar en ningún caso más de un 1% en relación con el número real de habitantes empadronados. Esto supone una diferencia sustancial en términos económicos y afecta a uno de los ejes del modelo diseñado por el Ministerio de Hacienda.

El criterio de población ajustada es un complejo cálculo que toma como punto de partida el número de habitantes pero a partir de ahí introduce una serie de variables como los mayores de 65 años, los menores en edad de escolarización, la extensión del territorio o la insularidad. A partir de ahí sale un resultado que es el que se toma como principal referencia para el reparto de los recursos. Según los cálculos de la Junta de Andalucía recogidos en su alegación el sistema implementado por el Ministerio de Hacienda supondría una diferencia de 155.000 personas entre la población real andaluza y la población (una desviación de entorno al 1,82%). El límite del 1% establecería un tope de desviación de 85.000 habitantes en el caso de Andalucía.

"Esta alegación presentada por la Junta de Andalucía provocaría una pérdida económica muy importante para otras comunidades. Con este criterio Castilla y León (gobernada también por el PP) perdería en términos de población ajustada casi 150.000 habitantes", respondió el ministro de Hacienda, Arcadi España, durante su comparecencia tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Lo puso así como ejemplo de la imposibilidad de fijar un modelo alternativa y de las diferencias existentes en el seno de las comunidades del PP. Desde la Junta de Andalucía puntualizaron no obstante que el criterio es compartido con otros territorios como Madrid. En esta ocasión, el Gobierno ha optado por remitir todas las alegaciones e informes a todas las comunidades.

El Ministerio defiende su modelo de población ajustada: "El reparto de los recursos autonómicos se define en función de las características demográficas, socioeconómicas y geográficas de las comunidades autónomas. Por ejemplo, el gasto sanitario será mayor en una comunidad muy envejecida, mientras que otra comunidad tendrá mayores necesidades en educación si tiene mayor proporción de habitantes en edad escolar".

Fondo de nivelación total

No es la única propuesta planteada por la Junta de Andalucía que ha sido rechazada por el Ministerio de Hacienda. El Gobierno de Juanma Moreno ha pedido también que se retire el mecanismo del IVA para las pymes por el que las autonomías pueden aspirar a tener ingresos adicionales (beneficia especialmente a Cataluña) y el fondo climático dotado de 1.000 millones de euros y que está centrado en las comunidades del litoral mediterráneo que asumen dos terceras partes, una medida que beneficia a Andalucía, la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña.

El planteamiento esbozado por la Junta de Andalucía en sus alegaciones es que este dinero se destine a un "fondo de nivelación total". Es decir que se emplee para equilibrar el sistema de forma que cada comunidad reciba exactamente el dinero que le corresponde en función de la población ajustada que, como se apunta en otra de las alegaciones, no podrá ser una cifra superior o inferior al 1% de la población real.

Este marco sería incompatible, además, con otro de los puntos planteados por el Ministerio de Hacienda en su propuesta: el establecimiento de un fondo denominado status quo para que ninguna comunidad pierda recursos en relación con los que tiene en estos momentos, una medida que beneficia a los territorios que estaban más sobrefinanciados en el anterior modelo.

Adhesión voluntaria

El rechazo de las comunidades autónomas del PP, junto a Asturias y Castilla La Mancha (PSOE) no implica la paralización de este modelo. En el Consejo de Política Fiscal y Financiera bastaba con que el que Gobierno obtuviera el apoyo de dos comunidades autónomas (Cataluña y Canarias) para que el proyecto siguiera adelante. A partir de ahí debe ser aprobado en el Consejo de Ministros y posteriormente en el Congreso, en caso de tener los apoyos necesarios.

En caso de que salga adelante se abra otro escenario que subrayó este viernes el ministro Arcadi España: la adhesión al sistema es voluntaria. De esta forma, como ha ocurrido con la quita de deuda, si el Gobierno de España consigue los apoyos necesarios (un reto muy complejo dada el actual clima de tensión política y la inestabilidad de la legislatura) cada comunidad podrá elegir entre el antiguo o el nuevo modelo. En ese momento en el caso de Andalucía esto supondría decir que 'no' directamente a 4.846 millones de euros. Pero como subrayan desde la Consejería de Hacienda, este escenario y este debate, que será aún más complejo, no está aún sobre la mesa.

Fuente: El Correo de Andalucía