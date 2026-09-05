Virus del Nilo en Andalucía: Huelva capital entra en alerta y ya hay 63 casos confirmados

Huelva capital ha sido declarada área en alerta por el virus del Nilo Occidental (VNO) después de que los sistemas de vigilancia hayan detectado mosquitos portadores del virus en trampas instaladas en las proximidades del núcleo urbano. La medida obliga a reforzar tanto la vigilancia sanitaria como las actuaciones para controlar la población de mosquitos y prevenir nuevas infecciones.

La declaración forma parte del último balance de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, que este 5 de septiembre incorpora también al nivel de alerta a La Luisiana y Las Navas de la Concepción, en Sevilla; Alhaurín de la Torre, en Málaga; y Lucena, en Córdoba. En todos estos municipios se ha confirmado circulación del virus en mosquitos capturados a menos de 1,5 kilómetros de zonas habitadas.

¿Qué supone que Huelva esté en alerta por el virus del Nilo?

La entrada de Huelva capital en este nivel implica un refuerzo de la vigilancia entomológica, animal y humana. También se intensificará la información a los ciudadanos, especialmente a través de farmacias y profesionales de enfermería, con especial atención a las personas consideradas más vulnerables ante posibles complicaciones de la enfermedad.

Además, el Ayuntamiento deberá aumentar las actuaciones de control y tratamiento contra los mosquitos mientras se mantenga la situación de alerta. Estas medidas deben aplicarse tanto dentro del núcleo urbano como en las zonas situadas hasta 1,5 kilómetros de distancia que hayan sido identificadas como posibles focos de larvas o refugios de mosquitos adultos.

La presencia de Huelva capital entre las nuevas zonas de alerta cobra especial relevancia en una provincia que ya cuenta con ocho áreas afectadas por este nivel de vigilancia.

Alhaurín de la Torre inicia un nuevo plan de prevención contra los mosquitos con virus del Nilo / L.O.

Andalucía suma 63 casos de fiebre del Nilo en humanos

El último balance sanitario eleva a 63 los casos de fiebre del Nilo Occidental diagnosticados en Andalucía durante la actual temporada. De ellos, 38 han presentado cuadros leves y otros 25 han desarrollado formas neuroinvasivas, las más graves de la infección. Entre los casos registrados se contabilizan dos fallecimientos, mientras que actualmente 11 personas permanecen hospitalizadas.

Sanidad también ha realizado pruebas de laboratorio a 636 personas para descartar una infección por el virus del Nilo. A esto se suman estudios de arbovirus en 132 casos de meningitis vírica y 5.369 determinaciones realizadas dentro del cribado de donantes de sangre.

29 municipios y seis entidades locales están actualmente en alerta

Con las últimas incorporaciones, Andalucía mantiene en área de alerta 29 municipios y seis entidades locales singulares, es decir, 35 zonas en total. La distribución por provincias es la siguiente: Almería cuenta con una; Cádiz, con tres; Córdoba, con una; Huelva, con ocho; Málaga, con tres; y Sevilla concentra 19.

La declaración de alerta no depende únicamente de la aparición de casos humanos. También puede activarse cuando los sistemas de vigilancia detectan circulación del virus en mosquitos, aves o caballos, lo que permite adoptar medidas preventivas antes de que se produzcan nuevos contagios en personas, como ha ocurrido ahora en Huelva capital.

127 positivos en las trampas para mosquitos

La vigilancia entomológica confirma que el virus continúa circulando en distintos puntos de Andalucía. Desde el comienzo del periodo de altas densidades de mosquitos se han realizado 6.849 determinaciones, de las que 127 han resultado positivas. En estos momentos permanecen activas 232 trampas distribuidas por la comunidad.

El seguimiento animal también ha identificado el virus en siete aves silvestres, de las 282 analizadas, y en cinco équidos.

Cómo protegerse frente a las picaduras de mosquitos

Las autoridades sanitarias insisten en que la principal medida de prevención frente al virus del Nilo pasa por evitar las picaduras, especialmente en las zonas donde ya se ha constatado la circulación del patógeno.

Entre las recomendaciones se encuentran utilizar repelentes de mosquitos registrados y de uso tópico, vestir ropa clara que cubra la mayor parte del cuerpo y evitar perfumes, jabones aromatizados y otros olores intensos que puedan atraer a estos insectos.

En las viviendas se aconseja instalar mosquiteras, emplear insecticidas domésticos o repelentes ambientales y evitar luces innecesarias. También resulta fundamental eliminar los puntos de agua estancada, ya que son lugares donde los mosquitos pueden depositar sus huevos y desarrollar sus larvas.

Sanidad recomienda, por ello, revisar piscinas, albercas y lavaderos y vaciar periódicamente el agua acumulada en macetas, cubos, juguetes u otros recipientes situados en jardines y patios. En las explotaciones ganaderas también se aconseja renovar con frecuencia los bebederos y evitar charcos, fugas y otros puntos en los que pueda permanecer agua durante varios días.

Fuente: El Correo de Andalucía