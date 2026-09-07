Comunicación
Canal Sur anuncia la primera convocatoria de oposiciones en 20 años en Andalucía
El ente público de la Junta de Andalucía convocará 228 plazas para la radio y la televisión
La Opinión
Canal Sur convocará oposiciones para cubrir 228 plazas después de casi 20 años de las últimas, celebradas en 2008. Así lo ha anunciado el vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, Antonio Sanz, en una entrevista en Canal Sur televisión, recogida por Europa Press, en la que ha calificado este proceso de "histórico" para la Radio Televisión Pública de Andalucía (RTVA).
Las bases de la convocatoria se aprobarán este próximo miércoles en el consejo de administración del ente público. Posteriormente, se publicarán en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). "Es una convocatoria histórica y muy importante para los grandes profesionales de la RTVA", ha subrayado Antonio Sanz.
Desde la Administración han destacado que esta oferta facilitará el retorno de personas en situación de excedencia; ofrecerá "oportunidades de traslado definitivo al personal fijo"; impulsará la promoción interna; abrirá a continuación el proceso de concurso-oposición libre; y generará nuevas bolsas de trabajo vinculadas a la promoción interna y a las oposiciones.
"Estamos, por tanto, ante un proceso histórico para la RTVA, para Canal Sur que, en primer lugar, va a tener un importantísimo impacto tanto en la estabilidad como en el desarrollo profesional de la plantilla. Este hito supone también un paso decisivo para la organización que permitirá reforzar los objetivos de esta empresa pública de la mano de todos sus profesionales, que cada día son un ejemplo de vocación y servicio público. Y que realizan un trabajo excepcional para llevar la información a todos los andaluces", ha apostillado Sanz durante la entrevista.
Fuente: El Correo de Andalucía
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