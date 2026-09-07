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Vuelta a clase

Andalucía busca profesores para este curso escolar: quiere cubrir 1.118 vacantes en Infantil y Primaria y 2.000 en Secundaria

El portal Sipri gestionará la adjudicación de las vacantes y sustituciones para un curso 2026/2027 que comenzará de forma escalonada en toda la comunidad autónoma andaluza

Archivo - Niños en el aula en su primer día de clase tras la vacaciones de verano, a 10 de septiembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España).

Archivo - Niños en el aula en su primer día de clase tras la vacaciones de verano, a 10 de septiembre de 2024, en Málaga, Andalucía (España). / Álex Zea - Europa Press - Archivo

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La Opinión

Andalucía

Antes de la vuelta a clase, la Junta de Andalucía se prepara para cubrir las plazas de profesores en los centros educativos de la comunidad.

La Consejería de Educación prevé llenar en los ciclos de Infantil y Primaria, 1.118 plazas entre vacantes (549) y sustituciones (569) para el 10 de septiembre. Ese mismo miércoles 9 de septiembre, el departamento de María del Carmen Castillo sacará una nueva convocatoria, de alrededor de 2.000 plazas tanto para Secundaria como para las bajas de última hora en Primaria.

El adelanto de la primera convocatoria del Sistema de Provisión de Interinidades (Sipri) del curso 2026/2027 se realizará para que "los maestros estén ya el miércoles en los centros, un día antes del inicio de curso", según fuentes de la Consejería.

Portal Sipri

El Sipri es el portal telemático de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía que sirve para adjudicar plazas vacantes y sustituciones al personal docente interino y aspirante. "Se van a cubrir todas las vacantes existentes y todas las sustituciones registradas por los centros", han apostillado.

Se han convocado 1.118 plazas, de las que 549 son vacantes y 569 son sustituciones. El próximo día 9 tendrá lugar el siguiente SIPRI, con vacantes y sustituciones tanto de Secundaria como las que se registren estos días en Primaria. La previsión es que se convoquen plazas de todos los cuerpos docentes.

Calendario escolar

El calendario escolar de Andalucía 2026-2027 establece distintas fechas para el inicio de las clases en función de cada etapa educativa. El alumnado de Educación Infantil y Primaria y de Enseñanzas Deportivas se incorporará a las aulas este jueves después de que el pasado jueves, 3 de septiembre, haya comenzado el curso para los estudiantes del primer ciclo de Educación Infantil.

Posteriormente, el 15 de septiembre, será el turno del alumnado de Educación Secundaria Obligatoria (ESO), Bachillerato, Formación Profesional (FP), Educación Permanente y Enseñanzas Artísticas. Estas fechas están recogidas en el calendario escolar publicado por la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, consultado por Europa Press, en el que se detallan las distintas fechas de incorporación del alumnado para este curso.

Tras ello, el 21 de septiembre se incorporarán los estudiantes de Enseñanzas de Idiomas de Régimen Especial, con lo que quedará completado el calendario de inicio del curso académico en la comunidad. Los días no lectivos varían en función de la provincia. Por ejemplo, en Almería, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Sevilla, el Día de la Comunidad Educativa se celebrará el viernes 26 de marzo de 2027, mientras que en Cádiz tendrá lugar el 30 de abril.

Noticias relacionadas y más

En cuanto a la finalización del curso, el alumnado andaluz de Educación Infantil y Primaria terminará las clases el martes 23 de junio de 2027, al igual que los estudiantes de Educación Secundaria, Bachillerato y Formación Profesional. Además, cada municipio puede establecer sus propios días festivos y no lectivos, de acuerdo con la normativa vigente en Andalucía. Por este motivo, la Junta de Andalucía dispone de un buscador de calendarios escolares en su página web, que permite consultar de forma personalizada los días festivos y no lectivos correspondientes a cada localidad y centro educativo de la comunidad.

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