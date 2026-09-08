Andalucía se queda a la cola en PISA: 15 puntos debajo de la media de España en Ciencias y Matemáticas

Los alumnos andaluces vuelven a quedar por debajo de la media española en las tres grandes áreas que analiza el informe PISA. Andalucía obtiene entre 10 y 15 puntos menos que el conjunto del país en Ciencias, Matemáticas y comprensión lectora, una distancia que se amplía hasta alrededor de 20 puntos respecto a la Unión Europea.

Los resultados de PISA 2025, publicados este martes, sitúan además a la comunidad en la zona baja de la clasificación autonómica, especialmente en Ciencias y Matemáticas, en un contexto general en el que España vuelve a perder terreno respecto a la edición de 2022. En Ciencias, los estudiantes andaluces alcanzan 462 puntos, quince menos que la media española, situada en 477, y unos veinte por debajo de la europea.

Rendimientos medios estimados en competencia científica e intervalos de confianza al 95 % de las comunidades y ciudades autónomas participantes en PISA 2025 / L.O.

La brecha con España es idéntica en Matemáticas. Andalucía obtiene 442 puntos, frente a los 457 del conjunto nacional y los 463 de la Unión Europea.

La distancia se reduce ligeramente en comprensión lectora, aunque la comunidad continúa por debajo de ambos referentes. Los alumnos andaluces registran 441 puntos, diez menos que la media española, de 451, y 18 menos que la europea.

Porcentaje de alumnado por niveles de rendimiento en ciencias en las comunidades y ciudades autónomas españolas en PISA 2025, en orden decreciente de porcentaje de alumnado en los niveles 5 y 6 / L.O.

Andalucía, entre las comunidades con peores resultados

Las puntuaciones colocan a Andalucía en la parte baja de la clasificación territorial. En Ciencias solo quedan por detrás el País Vasco y la Comunidad Valenciana, además de Ceuta y Melilla si se incluyen las ciudades autónomas.

En Matemáticas únicamente presentan peores resultados la Comunidad Valenciana, Ceuta y Melilla. La posición mejora en lectura, aunque Andalucía sigue instalada en la mitad inferior de la tabla.

Uno de los datos más preocupantes aparece en Ciencias: alrededor del 57% del alumnado andaluz se encuentra por debajo del nivel 2, el umbral que PISA considera como el mínimo estimado de competencia. En el extremo contrario, apenas un 2% alcanza los niveles más altos de rendimiento.

Porcentaje de alumnado por niveles de rendimiento en ciencias en las comunidades y ciudades autónomas españolas en PISA 2025, en orden creciente de porcentaje de alumnado en los niveles inferiores al 2 / L.O.

A las dificultades académicas se suma otro problema estructural del sistema educativo andaluz: la repetición de curso. El 28,8% de los alumnos evaluados ha repetido alguna vez, frente al 22% de España y el 12,9% de la Unión Europea.

Las diferencias también son importantes según la titularidad del centro. El 32,2% de los estudiantes de centros públicos son repetidores, porcentaje que baja hasta el 18,8% en los privados. La tasa andaluza multiplica por más de 3,5 la registrada en el conjunto de la OCDE.

Rendimientos medios estimados en lectura e intervalos de confianza al 95 % de las comunidades y ciudades autónomas participantes en PISA 2025 / L.O.

España vuelve a caer en PISA

El mal resultado andaluz se produce dentro de un retroceso mucho más amplio. España empeora con fuerza respecto a PISA 2022 y pierde posiciones frente a las medias internacionales. La mayor caída se produce en competencia lectora, donde los estudiantes españoles obtienen 451 puntos. Son 23 menos que en 2022 y diez menos que la media de la OCDE. Respecto a 2015, España ha perdido 45 puntos.

La dimensión del descenso es considerable: tomando como referencia la equivalencia aproximada utilizada en el ámbito educativo de unos 20 puntos por curso, el retroceso acumulado en lectura durante la última década supera los dos cursos escolares. En Matemáticas, España consigue 457 puntos, seis menos que la media europea de 463. La caída es de 16 puntos desde 2022 y de 29 desde 2015.

El resultado también empeora en Ciencias. España obtiene 477 puntos, ocho menos que hace tres años y 16 menos que en 2015. Solo alrededor del 4% del alumnado español se encuentra en los niveles más altos de rendimiento científico, frente a cerca del 7% en el conjunto de la OCDE. La evolución preocupa especialmente porque el deterioro entre 2022 y 2025 acelera una tendencia que ya venía observándose desde hace una década.

La caída llega también a los alumnos de rentas altas

PISA 2025 deja además una novedad respecto a anteriores ediciones. El descenso ya no se concentra únicamente entre los estudiantes de entornos más desfavorecidos. El alumnado perteneciente a familias con mayor nivel socioeconómico registra algunos de los retrocesos más importantes, especialmente en competencia lectora. Es un fenómeno que también se observa en otros países, pero que adquiere una intensidad especialmente elevada en España.

En Andalucía, la distancia en rendimiento científico entre los estudiantes más favorecidos y los más desfavorecidos alcanza 68 puntos, aunque la brecha es inferior a la media de la Unión Europea. Al mismo tiempo, un 13% de los alumnos españoles pertenecientes a los hogares con menos recursos logra situarse entre quienes obtienen mejores resultados. PISA los define como estudiantes académicamente resilientes.

Pantallas, lectura rápida y pérdida de concentración

La OCDE apunta entre las posibles causas del deterioro al avance tecnológico y al uso excesivo o inadecuado de las pantallas. El organismo advierte de que los hábitos digitales están modificando la forma en la que los jóvenes se enfrentan a la lectura. La exposición constante a contenidos breves y rápidos puede dificultar la concentración ante textos más extensos y complejos.

El analista sénior de la OCDE Tue Halgreen apunta precisamente a esa pérdida de capacidad para mantener una lectura prolongada como uno de los fenómenos que ayudan a explicar el retroceso. Frente al descenso registrado en buena parte de Europa, varios países asiáticos continúan ocupando las primeras posiciones. Japón, Corea o Singapur vuelven a destacar en las distintas competencias evaluadas.

La OCDE relaciona parte de esos resultados con factores culturales: una mayor consideración social de la educación, la implicación de las familias, una fuerte cultura del esfuerzo y una elevada valoración de la profesión docente.

Un usuario consulta ‘apps’ de chatbots de IA en su terminal de teléfono. / JAIME MEJÍAS AFP vía EP

Más de la mitad de los alumnos utiliza IA para estudiar

PISA 2025 incorpora además por primera vez preguntas específicas sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial como ChatGPT o Gemini para realizar tareas escolares. Los resultados muestran que el 54% de los estudiantes españoles utiliza herramientas de IA al menos una vez a la semana para ayudarse a aprender.

Su utilización también es elevada para investigar temas nuevos, con un 42%; resumir textos, con un 40%; y elaborar trabajos escritos, con un 33%. En todos estos casos, los porcentajes españoles superan las medias de la OCDE y de la Unión Europea.

El informe observa, de forma general, una asociación entre un uso más frecuente de la inteligencia artificial y peores resultados académicos, aunque esa relación no implica por sí sola que la tecnología sea la causa directa del menor rendimiento. Algunos de los sistemas educativos que mejores resultados obtienen, como el japonés, mantienen por ahora una incorporación más cautelosa de estas herramientas al aprendizaje.

El informe analiza también el impacto del contexto social y económico. El 20% de los estudiantes de 15 años en España es de origen migrante, frente al 16% de media tanto en la OCDE como en la Unión Europea. Aunque a primera vista el alumnado nativo obtiene mejores puntuaciones, PISA vuelve a mostrar que el factor socioeconómico tiene un peso decisivo en las diferencias de rendimiento.

Una situación similar se produce al comparar centros públicos, concertados y privados. Los alumnos de la enseñanza concertada y privada consiguen inicialmente mejores resultados, pero la diferencia se reduce de forma notable cuando se tiene en cuenta el nivel económico, social y cultural de las familias.

La repetición, un problema que persiste

España mantiene también una de sus grandes anomalías educativas: el 22% de los estudiantes ha repetido curso, frente al 7,9% de la OCDE y el 12,9% de la Unión Europea. La diferencia vuelve a ser significativa entre redes educativas. Aproximadamente uno de cada cuatro alumnos de centros públicos españoles ha repetido, frente a alrededor del 12% entre quienes estudian en centros concertados y privados.

Andalucía supera incluso esas cifras nacionales, con una tasa del 28,8%. Los datos de PISA vuelven a asociar la repetición con un rendimiento académico más bajo y alimentan el debate sobre la eficacia de una medida que España utiliza con mucha más frecuencia que otros países de su entorno.

Cataluña, fuera de la comparación internacional

La edición de 2025 está marcada además por las anomalías detectadas en la muestra de Cataluña. Más del 23% de los alumnos seleccionados fue excluido de las pruebas por distintas dificultades, muy por encima del máximo del 5% recomendado por la OCDE.

Por este motivo, el organismo decidió no incluir los resultados catalanes en las comparaciones de su informe internacional, aunque sí aparecen en el informe español y reflejan únicamente el rendimiento de los estudiantes que finalmente realizaron las pruebas.

Murcia también registró un porcentaje elevado de exclusiones, en torno al 13%. Sus datos sí fueron incorporados al informe internacional, aunque acompañados de una advertencia sobre el posible riesgo de sobreestimación.

Las diferencias territoriales se mantienen

Por comunidades, Asturias, Castilla y León, Cantabria y Madrid se sitúan entre los territorios con mejores resultados de PISA 2025. En el extremo contrario aparecen nuevamente Ceuta y Melilla, mientras que otras comunidades tradicionalmente asociadas a niveles elevados de renta e inversión educativa, como el País Vasco, empeoran de forma significativa en algunas competencias. El mapa vuelve a mostrar así grandes diferencias territoriales, pero también un problema compartido: el rendimiento del alumnado español continúa deteriorándose y PISA 2025 no muestra, por ahora, señales de remontada.