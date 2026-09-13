Carmen Castillo, consejera andaluza de Educación: "Con este sistema se pierde el esfuerzo, lo importante para pasar de curso no es saber, se pasa da igual lo que hagas"

Carmen Castillo (Almería, 1967) quería recuperar el nombre de la Consejería de Educación en el arranque de esta legislatura. Lo consiguió. El presidente andaluz, Juanma Moreno, renovó su confianza en esta inspectora y funcionaria de carrera que ha reforzado su equipo con la previsión de un periodo de gestión largo al frente de una de las áreas clave para una comunidad autónoma como Andalucía. Mantiene su perfil independiente aunque dio el paso de entrar en las listas electorales del PP del año 2026 que le concedió una plaza de diputada a la que renunció nada más constituirse el Parlamento. Afronta como desafío mejorar la calidad de un sistema educativo público afectado por la falta de alumnado, por recursos humanos y económicos que nunca son suficientes y por un nivel que, al igual que ha ocurrido en el resto de España, ha vuelto a quedar en evidencia en el informe PISA.

Pregunta. Este curso arranca marcado de nuevo por la baja natalidad, con la mayor caída de alumnos de la serie histórica. ¿Qué está haciendo la Junta de Andalucía para convertir este problema en una oportunidad para mejorar la calidad educativa?

Respuesta. Ya estamos haciendo cosas. Estamos poniendo más unidades. Al poner la ratio 22 en infantil de 3 años, hemos revertido un poco la pérdida de unidades que teníamos. Este cambio del número de alumnos por aula nos va a permitir una atención más personalizada. Otra de las novedades que tenemos son más profesores de refuerzo, precisamente, porque cada vez tenemos menos niños, pero más diversos dentro del aula. La baja natalidad es un problema y hay un reto demográfico que se tiene que afrontar no sólo desde la educación sino también desde políticas públicas de vivienda, de empleo o mejoras de condiciones económicas y laborales para quienes tienen hijos o hijas. Cuando todas las políticas se orienten en ese sentido y aquí en Andalucía estamos en ese camino tendremos más niños. Pero mientras eso se soluciona esa oportunidad que supone el reto demográfico es que nosotros podemos reorientar los recursos del sistema para atender a la diversidad. Tenemos menos niños pero tenemos más profesores. Hemos perdido un 13% de alumnado en los últimos años y hemos ganado un 8% del profesorado. Ahora mismo hay 109.000 profesores en el sistema para atender a menos alumnos y eso creo que puede favorecer los resultados al final del sistema, que es lo que nos preocupa a todos.

"Estamos perdiendo unidades por falta de alumnos en las zonas rurales y en los centros históricos de las capitales donde empieza a haber más viviendas turísticas y no familias jóvenes"

P. ¿Es inevitable que cierren centros públicos por falta de alumnos?

R. Yo siempre digo que hay que poner el foco en lo que se cierra o no se cierra, ¿por qué? Porque en realidad nosotros lo que hacemos es que si no hay niños, no ponemos esa unidad en funcionamiento y si al año siguiente hay niños, la volvemos a poner. Pero donde nosotros tenemos el reto demográfico no es las capitales de provincia, no es Málaga o en Sevilla, es en la zona rural. Y ahí no hay centros concertados, lo que hay son centros públicos. Nosotros siempre intentamos mantener lo más posible en la unidad. Es decir, si hay cuatro niños la dejamos. Si hay tres niños, vemos las edades de los niños, pero claro, si de los tres niños que hay uno tiene 3 años, otro tiene 9 y otro 13 es muy difícil juntarlos en una misma aula. Pero si son de edades parecidas lo intentamos. Pero llega un momento en el que tenemos que exprimir también el interés del menor y el menor necesita ir a la escuela, socializarse, conocer otros niños, jugar. No tiene ningún sentido un maestro y un niño en un pueblo, por mucho que a mí me encantaría. ¿Dónde estamos perdiendo unidades? En las zonas rurales y en los centros históricos de las capitales donde empieza a haber más viviendas turísticas y no familias jóvenes. Así, muchas familias se van desplazando fuera de la ciudad y los que se quedan vacíos son los colegios tradicionales que estaban en el centro de la ciudad.

El informe PISA

P. El informe PISA ha sido demoledor para Andalucía. ¿Le han sorprendido los datos, o se lo esperaba?

R. Veníamos con una tendencia, y nosotros lo vemos porque hacemos evaluaciones de diagnóstico todos los años. Nosotros estamos trabajando en el sistema y estamos viendo que tenemos problemas con el alumnado, sobre todo en comprensión lectora, en razonamiento matemático y menos en ciencia. De hecho, ahí no hemos caído tanto. Es verdad que mal de muchos consuelo de tontos, pero todo el mundo ha bajado. Todas las comunidades e incluso países de Europa tradicionalmente con buenos resultados. Y por eso te paras a pensar que aquí hay algo que no estamos haciendo bien en el conjunto de la sociedad. En Andalucía nosotros bajamos menos, pero es que ya estábamos abajo.

Carmen Castillo, Consejera de Educación de la Junta de Andalucía / Marina Casanova

P. ¿Y qué hay que hacer para cambiar esta situación? ¿Qué cambios se tienen que implementar?

R. Hay que darle una vuelta al sistema, porque esto no es una cuestión de recursos. Nunca ha tenido el sistema más recursos que ahora. Tenemos refuerzos, tenemos desdobles, tenemos bajada de la ratio... Esto no es un problema de recursos, los recursos son una condición necesaria, pero no es suficiente. Es un problema de metodología, es un problema de concienciación en relación con la digitalización que está aquí para quedarse, pero que tenemos que aprender a vivir con ella sin que se perjudiquen otras destrezas y otras habilidades y también es un problema de normativa, de currículum. En los últimos años hemos perdido las referencias con el esfuerzo. El niño lo que tiene que hacer es saber. La enseñanza y el aprendizaje requieren esfuerzo. Y eso se ha perdido en el sistema porque la normativa, tal y como está diseñada, no pone el foco en el saber. La base de todo es la comprensión lectora. Si tú no lees, si tú no identificas el significado de lo que estoy haciendo ni puedes resolver problemas ni puedes a seguir aprendiendo. Por eso es tan importante los primeros años de la etapa formativa, donde los niños tienen que leer muchísimo y donde tienen que consolidar esa destreza de comprensión lectora. Y ahí es donde nosotros queremos poner los esfuerzos, con refuerzo en lengua y con refuerzo en matemáticas, pero algo tiene que cambiar. Porque todos estos últimos años, el planteamiento de igualar para abajo, que esa es la política socialista de los últimos 30 años, lo que estamos es perjudicando. Hay que cambiar la normativa, que es una normativa estatal y yo creo que hay que constatar de alguna manera el fracaso de la LOE, de la LOE y de esa pedagogía que no tiene en cuenta el esfuerzo.

P. Pero la ley es de todas las comunidades y Andalucía está peor que otras

R. El 95% de nuestro alumnado que va a la prueba de acceso a la universidad lo aprueba. Nuestros niños llegan a bachillerato, y nuestros niños llegan a formación profesional y a la universidad. El informe PISA lo que nos muestra es una situación contrastada a nivel mundial, pero yo creo que tenemos otros indicadores en el sistema que nos hacen tener esperanza. Hemos bajado la tasa de abandono escolar, hemos incrementado la tasa de titulación en la ESO, en bachillerato y en formación profesional. Estamos muy por encima de España en algunas de ellas y yo creo que eso es importante y eso es porque hemos puesto muchos recursos en el sistema. Hemos pasado de un presupuesto de 6000 millones a uno de casi 10000 millones de euros. Y eso se nota, se nota en más profesores, se nota en más recursos. En lo que se refiere a Pisa son peores pero porque ya eran peores antes. Nosotros en lengua hemos bajado 15 puntos, pero Valencia ha bajado 28 puntos. No estamos peor, estamos igual que antes. De hecho, en algunas de las destrezas, como en ciencia, no hemos bajado tanto como otros países. Pero yo cuando miro el conjunto del Estado, me preocupo. Es una cuestión de concepción de la educación. Para aprender hay que esforzarse. Y eso es lo que hemos perdido en el sistema, el esfuerzo. La necesidad de estudiar, es que no se aprende si no se estudia y necesitas concentración y necesitas ser capaz de echar un ratito delante de un texto, delante de un problema. El año pasado que la prueba de acceso a la universidad, el ejercicio de matemáticas aplicada a las ciencias sociales, hubo muchas quejas, pero el único problema que tenía ese ejercicio que era de naturaleza competencial. Es que el planteamiento tenía tres párrafos y había que leerse los tres párrafos para llegar a todos los datos del sistema, y nos quedábamos en el segundo. Porque no leemos. Pero no comparto que Andalucía esté peor que otras comunidades. Andalucía está mal, estaba mal. Pero hay otros indicadores, además de Pisa, que nos hacen ser optimistas con el sistema, pero no es cierto que estemos peor que otras comunidades.

P. ¿Y a qué achaca esa pérdida de la cultura del esfuerzo, más allá de que a lo mejor los niños no lean tanto? ¿La cultura del esfuerzo la transmite el profesorado también no?

R. Pero el profesorado necesita el apoyo de las familias. Cuando yo hablo de la cultura del esfuerzo, hablo del curriculum. Lo que se hace es poner cada vez menos contenidos, eso es lo que está pasando en el currículum. Que hemos puesto cosas muy bonitas, pero no contenido. Necesitas saber para poder saber hacer y hace falta un esfuerzo. Si yo en el aula trabajo con los alumnos determinadas competencias pero llego a casa y los padres no preguntan qué se ha hecho en el cole, en qué se está trabajando... Hablo de la generalidad. Nosotros lo que detectamos es que la manera en que se ha configurado la educación en la que lo importante para pasar de curso no es saber, sino simplemente pasas da igual lo que hagas. Porque como solo puedes repetir una vez en primaria y dos veces en secundaria, pues llega un momento en que el alumno va a pasar de curso con asignatura suspensa. Si tú pasas de curso con una asignatura suspensa, pasas de curso, pero no sabes. Y cuanto más pasas de curso sin saber, peor. Y ahí las familias, necesitamos que nos apoyen. Yo no creo que la repetición sea una solución. Nuestros niños repiten, tenemos además un porcentaje de repetición que todavía es preocupante. Pero a veces los profesores no saben bien qué hacer. Porque tienen un alumno le dicen que lea, y no quiere, y llama a las familias y le dicen que no le estimulan, que no se siente cómodo. Creo que hay que ir a una educación en la que todos nos podamos sentir cómodos aprendiendo y enseñando. Y para que todos nos podamos sentir cómodos, todos nos tenemos que esforzar, por eso yo siempre digo que aquí el esfuerzo es compartido, se tienen que esforzar los profesores, pero se tienen que esforzar la familia, se tiene que esforzar la sociedad y se tienen que forzar los alumnos.

"El esfuerzo tiene que ser compartido, se tienen que esforzar los profesores, la familia, la sociedad y los alumnos" Carmen Castillo — Consejera de Educación

P. ¿Hay que poner más difícil pasar de curso?

R. Ni siquiera es pasar de curso. Si el problema no es pasar de curso, es que necesito entender la cultura del esfuerzo. Yo cuando hablo de la cultura del esfuerzo no me refiero tanto a que la gente no se esfuerce, sino entender que si no te esfuerzas no alcanza el objetivo. Cuando hacemos un esfuerzo en aprender, aprendemos, otra cosa es pasar de curso porque pasar se pasa, porque los niveles de exigencias son bajos. Si yo digo que para promocionar de quinto a sexto de primaria, tengo que entender que hay que proteger al medio ambiente y para eso además la ley me obliga a toda una serie de descriptores de rúbricas que complican muchísimo el proceso de evaluación o que lo importante es que la perspectiva de género se incorpore dentro del aprendizaje de las matemáticas, que está muy bien, pero que tú lo que tienes que saber es hacer polinomios y dividir. A eso me refiero con los contenidos.

María del Carmen Castillo, consejera de Educación de la Junta de Andalucía / Marina Casanova

Las pantallas y los móviles

P. Uno de los problemas al que se alude con los resultados del informe PISA es el abuso de las pantallas. El sistema educativo ha hecho una apuesta por introducirlas en las aulas con las pizarras digitales. ¿Es necesario un retroceso a métodos más tradicionales?

R. Los centros son muy diversos. Depende de su proyecto educativo y de cómo afronta el profesorado la situación. Todos los centros educativos en Andalucía sostenidos con fondos públicos pertenecen al programa de gratuidad de libros de texto. Eso significa que en todos hay libros de texto. Pero hemos puesto pantalla en 56 000 aulas que tenemos en Andalucía. Es decir, aquí tenemos dotación digital y tenemos analógica. El profesorado decide el tiempo pedagógico del uso de la pantalla y el del uso del libro de texto. Pero es que no son los dos únicos recursos que tenemos. En los centros se fomenta el trabajo en equipo, la búsqueda, la investigación, la puesta en común, el debate, la oratoria... Así que en todos los centros educativos se trabaja todo. Despreciar lo digital tampoco tiene mucho sentido, porque nosotros vivimos en un mundo digital. Debemos enseñar a los niños a utilizar lo digital. Eso a lo que se dedica la escuela. No a educar a los alumnos en el uso de los dispositivos digitales, eso es una cuestión que está en el ámbito familiar. Entonces, aquí no se trata tanto de prohibir, sino de entender. Lo que dice la OCD no es que no utilicemos lo digital, es que el uso de las pantallas se limite, porque si nos dedicamos mucho tiempo a las pantallas, perdemos otras referencias que son necesarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y yo creo que en Andalucía hay un equilibrio adecuado.

P. Los móviles sí se han limitado en los institutos andaluces. ¿Está funcionando? ¿Cabe una mayor restricción?

R. Hay centros de secundaria que han optado por modelos de no uso del móvil, es decir, desde que entran hasta que salen, no se puede utilizar. Hay otros que aplican esa regla en la secundaria obligatoria, pero a lo mejor en bachillerato sí se utiliza el móvil. Yo creo que todas las opciones son válidas siempre que todos estemos de acuerdo y lo deciden los propios consejos escolares, porque el uso y la regulación de los móviles depende del centro educativo de los consejos escolares. Pero es que yo confío mucho en el criterio del profesorado. Yo creo que los profesores tienen muy claro dónde está el problema y lo que tienen que hacer. Yo siempre digo que en Andalucía la educación está muy buenas manos, porque es verdad, pero también necesitamos el apoyo de la familia. También hay otras estrategias que a mí me han llamado la atención, por ejemplo, que la los padres del curso se pongan de acuerdo no comprarle móviles a los niños. Que me parece muy valiente, porque es decir, ninguno de los amigos del curso tiene un móvil, pues si no tenemos móvil no tenemos el riesgo de las redes eh sociales y eso está bien. Lo que pasa es que a veces se pierden otras funcionalidades que no sirve sirven, porque si nosotros utilizamos el WhatsApp para quedar o para invitarnos a un cumpleaños no está mal. Es que cada cosa tiene una parte buena y otra mala. Yo creo que en Andalucía esto está bien regulado. Los centros son muy conscientes de dónde está el problema y creo que tienen muy claro cuándo tienen que utilizar el dispositivo y cuándo no y cuándo el móvil no sirve para nada.

El uso del móvil está ya bien regulado en Andalucía. Los centros son muy conscientes de dónde está el problema y tienen muy claro cuándo tienen que utilizar el dispositivo y cuándo no sirve para nada. Carmen Castillo — Consejera de Educación

P. ¿No se plantea dar un paso, intentar ordenarlo todo y fijar unos criterios para todos los institutos andaluces?

R. Está ordenado, es que yo creo que no percibimos que está ordenado, porque cada uno ponemos la experiencia nuestra y estamos perdiendo el sentido de colectividad, incluso en los propios centros. A cada uno de nosotros nos preocupa lo que hace nuestro niño en su colegio y en su clase y a lo mejor en tu colegio, en tu grupo, no se está utilizando adecuadamente. Pero en el conjunto sí se está haciendo bien, que los centros están regulando bien esa situación dentro del margen que tienen. Sólo pueden utilizarse los dispositivos digitales con efectos didácticos, no para otras cosas.

P. ¿Cómo se puede adaptar la educación a la inteligencia artificial? ¿Se deben establecer nuevos criterios para evitar el mal uso o las trampas?

R. La inteligencia artificial ha venido para quedarse y nos ayuda a todos. Por ejemplo, nosotros estamos trabajando para desburocratizar el sistema. Se puede usar la inteligencia artificial para la programación o del diseño de una situación de aprendizaje y el profesor no pierde tiempo en elaborar eso. Ahí parece que es positiva. O si nos permite acelerar proceso de evaluación. Si nos permite adaptar los recursos o la actividad al alumno que tiene necesidades educativas especiales o tiene una necesidad específica de apoyo educativo, bienvenida sea. ¿Qué es lo que nos preocupa de la inteligencia artificial? La trampa de la inteligencia artificial es que si utilizo la inteligencia artificial no me esfuerzo. Pues mira, volvemos al esfuerzo. Leí una entrevista el otro día de un catedrático de neurocirugía que me encantó, que decía que él los exámenes que le pone a su alumno es una pregunta y una respuesta que está hecha con inteligencia artificial y les dice, "Decidme en qué se ha equivocado la inteligencia artificial." Pues tú para identificar en qué se ha equivocado la inteligencia artificial tienes que saber. Es una manera de trabajar con la inteligencia artificial de una manera inteligente. Pero hay otras maneras. Yo puedo pedir los exámenes a mano y no en internet. La inteligencia artificial no es un problema en sí misma. Puede ser un problema si se utiliza mal. Tenemos que aprender a distinguir para que no se sirve y dónde es un problema y dónde es un problema evitarla.

El acoso escolar y el caso de Sandra Peña

P. Este curso arranca con novedades en el protocolo de acoso escolar. ¿Se han disparado las denuncias a raíz del caso de Sandra Peña?

R. Creo que sí porque cada vez que ocurre un hecho de esta naturaleza nos replanteamos que estamos haciendo. No es que haya más casos de acoso que hubiera antes. Es verdad que los centros empiezan a plantearse, voy a abrir el protocolo para determinar si realmente hay una situación de acoso o no. Nosotros el cambio normativo que hemos hecho es que antes la información sobre que existía o no una situación de acoso se sabía cuando el centro decidía si abría el protocolo o no. Ese era el momento. Ahora lo hemos adelantado para que se sepa cuando hay una denuncia. Entonces, podemos supervisar y hacer un seguimiento de las denuncias que conllevan un protocolo de acoso y las que no. Si uno agrede a otro y es la primera vez, a lo mejor es una agresión y no es un acoso, es una situación que se ha producido puntualmente. Entonces, se castiga porque le ha dado el bofetón tenga un compañero, pero no creo que sea un acoso. Pero claro, si ese mismo que da el bofetón se lo da sistemáticamente durante 3 meses al mismo compañero, eso ya no es una agresión, ahí hay una intención de hacer daño, de perjudicar en la que participan más. Los centros tienen que aprender a distinguir esto cuando es una situación puntual, cuando es una situación de acoso, cuando hay riesgo de conducta autolítica y cuando es que estoy triste. Nuestros profesores se implican muchísimo con lo que están haciendo los alumnos y yué es lo que les preocupa de fuera. Porque a veces también vemos lo que hacen en el centro educativo y no lo que hacen en su entorno de amistades y o en las redes sociales.

P. Ahora será obligatorio el cambio del centro de un menor en casos de acoso. ¿Este es el paso máximo que se puede dar? ¿Cabe un mayor endurecimiento?

R. Hay medidas que escapan de la propia administración educativa. Nosotros podemos poner sanciones disciplinarias administrativas. En el sistema lo que aplicamos son medidas de corrección de conducta y disciplinarias frente a conductas que son gravemente perjudiciales para la convivencia. Cuando la conducta gravemente perjudicial para la convivencia, la medida sancionadora más grande que tenemos es el cambio de centro. Esa es la más grave, pero es porque si estamos hablando de menores de 16 años. Es que la escolarización es obligatoria. Entonces, no le podemos quitar de la enseñanza. Podemos endurecerla en las enseñanzas no obligatorias, pero es que aquí no obligatorias son el bachillerato y la formación profesional, es decir, si un alumno es acosador en bachillerato, ¿puedo quitarle la matrícula de bachillerato? Pues nos lo podríamos plantear. Lo que pasa es que normalmente estas conductas no se dan cuando ya el alumno llega a otras edades, porque van con la madurez también.

"Ante un caso de acoso escolar la mayor sanción que podemos aplicar es el cambio de centro. Son menores de 16 años, no les podemos sacar del sistema de enseñanza obligatoria" Carmen Castillo — Consejera de Educación

¿Y en cuanto a las responsabilidades de la dirección del centro si no se ha actuado correctamente?

R. En el caso de un centro privado puro que no está sostenido con fondos públicos, hay una relación civil entre la familia usuaria del centro y el propio centro, un contrato civil. Si hay una situación de este tipo son las propias familias las que tienen que pedir responsabilidades al centro porque la relación es entre ellos sin perjuicio de que cuando nosotros vemos algo intervenimos, pero esos centros como no están sostenidos con fondos públicos, la única medida sería quitarles la autorización de la enseñanza por incumplimiento de las garantías de protección del alumnado. Eso es lo más que podría pasar, pero no es lo habitual. En el caso de los centros públicos la vía son los expedientes disciplinarios, porque la titularidad es nuestra. Entonces, si un centro público no cumpliera sus obligaciones, pues se le abría expediente disciplinario pues al profesor, al director, a quien fuera. En el caso de los centros concertados, si hay un incumplimiento del concierto, nosotros tenemos que aplicar la ley que establece una Comisión de Conciliación y una serie de medidas sancionadoras y la falta es leve, grave o muy grave.

¿Habrá sanción para el centro de las Irlandesas Loreto?

R. Estamos esperando a que concluyan las actuaciones judiciales porque nos obliga la norma a esperar a que concluya la fiscalía, que concluyan los jueces, a que se nos diga cuáles son las conclusiones que han llegado. Nosotros tenemos el expediente sancionador abierto. Esas sanciones van desde un apercibimiento para una falta más leve a la una multa económica sobre los importes de las cantidades de del concierto y la más grave sería la retirada del concierto en reiteración de falta grave. Analizaríamos la situación en cada caso, pero yo no soy muy partidaria de la represión en un sentido amplio. Soy más partidaria de la concienciación, la necesidad de que si tenemos una situación de riesgo abramos el protocolo.

Mejores condiciones laborales y salariales para el profesorado

P. Este curso viene marcado por el nuevo sistema de reducción de carga burocrática para el profesorado. ¿En qué mejorará las condiciones de trabajo y la calidad educativa?

R. Los profesores tienen una serie de horas que son de permanencia en el centro que van vinculadas habitualmente a la atención al alumnado y cuando no está el alumnado o no hay clase hay toda una serie de tareas que hay que llevar a cabo y que son connaturales a la función docente. Hay que evaluar, preparar las clases, corregir ejercicios, hablar con la familia y toda una serie de tareas que muchas veces se identifican con burocracia porque llevan papel pero realmente es que forma parte de la labor docente. Pero luego hay serie de tareas, que muchas de ellas están vinculadas a los procesos de evaluación que son muy complejos, porque se han complicado muchísimo los procesos de evaluación y han llevado mucha burocracia a los centros. Eso tenemos que cambiarlo desde el ámbito estatal, pero lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, es reducir algunas cosas. Por ejemplo, el número de programas de esfuerzo. Si un alumno tenía dificultades, tenía que hacer un programa de refuerzo de lengua, uno de matemáticas, otro de inglés... Ahora será un único programa de refuerzo para cada niño con independencia del número de áreas en la que tenga, en la que se pongan las medidas que tengan que hacer. Hemos simplificado los órganos de coordinación docente, sobre todo en los centros pequeños, porque es que a veces duplicábamos y triplicábamos el número de reuniones y de actas. Hemos quitado las áreas y hemos puesto los departamentos para que haya una coordinación a esos niveles. Y ese es el tipo de cosas que hemos facilitado. Y luego, lo que estamos trabajando en los procesos de evaluación del propio centro, que también llevaban mucho papeleo, en las certificaciones que tenían que hacer los equipos directivos, es facilitarlo también utilizando la inteligencia artificial.

"Estamos abiertos a aumentos salariales para el profesorado y hay otras mejoras que se pueden implementar en las tutorías o en la función directiva" Carmen Castillo — Consejera de Educación

P. Pero se mantienen las tutorías on line. ¿Se plantea recuperar la presencialidad para favorecer esa relación con los padres?

R. Depende de la familia, porque los profesores están obligados a tener la tutoría presencial si lo pide la familia. El profesor ofrece la tutoría online por la mañana y por la tarde. Lo que dice la norma es que la tutoría tiene que hacerse en un horario que permita a la familia acceder al centro. Normalmente las tutorías son por la tarde. Otra cosa es cuando el profesor no es tutor, pero me gustaría hablar con el de matemáticas, por ejemplo. . Los tutores también tienen horas de atención a las familias, pero normalmente esas sí son por la mañana, porque son horas que tiene ellos, pero con carácter general, habrá de todo. Pero la mayoría del profesorado, cuando tú le dices que quieres hablar con él, que estás preocupado por tu hijo, saca el hueco para atenderte. Y ya digo, si las familias quieren tutorías presenciales, se hacen tutorías presenciales.

P. En 2025 finalizó un proceso de adaptación salarial de los docentes que se ha hecho durante los últimos 3 años para equipararlo a la media. ¿Hay un planteamiento ya de cara a la nueva legislatura de volver a abrir una negociación para revisarlo?

R. Eso siempre está abierto. Nosotros con las organizaciones sindicales siempre tenemos abiertas vías de negociación, tenemos una mesa sectorial que es muy dinámica con la que nos reunimos muchísimo y con la que se trabaja continuamente para mejorar las condiciones de trabajo del profesorado. De hecho, en el mes de julio yo inicié una ronda con todas las organizaciones sindicales y hablamos de todos los temas que les preocupan, de lo que quieren de cómo ven ellos que se puede mejorar la situación y también de mejoras salariales, así que nosotros sí que estamos abiertos a verlo y a hablarlo. Y sobre todo porque hay muchas situaciones que nosotros creemos que se pueden mejorar. Se puede mejorar la tutoría, por ejemplo, que probablemente necesite un replanteamiento, se puede mejorar la función directiva, porque a veces nos dicen que no hay tanta gente que quiera ser director o directora porque a lo mejor la retribución no coincide con el trabajo que se hace.

Fuente: El Correo de Andalucía