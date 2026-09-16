Terremoto
Granada vuelve a temblar con un terremoto de 3,1 en Churriana de la Vega: "A los niños le ha pillado y llevamos un mes que apenas podíamos dormir del miedo"
El temblor se ha dejado sentir en la capital y en varios municipios de su área metropolitana
La Junta de Andalucía desactivó ayer la fase de emergencia del Plan ante el Riesgo Sísmico
Poco antes de las ocho de la mañana, un terremoto de magnitud 3,1 mbLg y con epicentro en Churriana de la Vega ha vuelto a sobresaltar a la población de la capital de Granada y los municipios de su área metropolitana. Según el cálculo provisional ofrecido por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el seísmo se ha registrado a una profundidad de cinco kilómetros.
La propia Policía Local de Granada ha advertido del temblor por redes sociales, así como la ciudadanía, que ya da cuenta del estado de tensión que vienen arrastrando desde la cadena de sismos que se han registrado durante agosto. "Necesitamos simulacros en los colegios...a los niños le ha pillado y llevamos un mes que apenas podíamos dormir del miedo".
El temblor se ha producido en el marco de la serie sísmica de Alhendín (Granada) que comenzó el pasado 14 de agosto y que tuvo sus dos terremotos más fuertes los días 15 y 18 de aquel mes, de magnitud 4,8 Mw. Desde aquellos días han sido más de 1.500 los terremotos registrados en el área epicentral, si bien la gran mayoría no han sobrepasado, salvo contadas ocasiones, magnitudes de en torno a 2 mgLg.
La intensidad de este enjambre sísmico se sintió con claridad en la provincia de Málaga, en municipios como Torrox, Vélez-Málaga, Algarrobo, Cómpeta, Nerja, Torre del Mar, Cártama, Fuengirola, Málaga capital y Rincón de la Victoria.
Desactivada la fase de emergencia del Plan ante Riesgo Sísmico
Este nuevo temblor se produce justo un día después de que la Junta de Andalucía desactivase la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Granada que ha descendido a fase de preemergencia, situación operativa 0, ante la evolución de la serie sísmica.
La serie muestra un amortiguamiento generalizado, con una disminución exponencial de la energía liberada por día desde el 20 de agosto y un decaimiento más marcado durante la última semana, si bien este miércoles por la mañana se ha sentido el referido terremoto de 3,1 mbLg.
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