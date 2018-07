Fallece el delfín rescatado este domingo en Chilches

El animal, varado en la playa de Chilches, finalmente no sobrevivió.

Esta vez no hubo final feliz, pero el rápido aviso de un grupo de bañistas pudo haberle salvado la vida al joven delfín que este domingo apareció varado en una playa de Chilches.

El animal ha fallecido este lunes y, hasta que no se le complete la necropsia, no se podrán conocer con exactitud los motivos que le llevaron a la muerte. Responsables del Aula del Mar, que se encargaron de conducir al delfín listado hasta el Centro de Recuperación de Especies Marinas Amenazadas (Crema), han remarcado no obstante la importancia de alertar de manera rápida acerca de la presencia de animales varados.

"Cuando aparece un delfín cerca de la orilla, en muchas ocasiones somos conscientes de que ha venido a la playa para morir. Pero hay muchas especies que salen adelante", relataba uno de los portavoces del Aula del Mar, Juan Jesús Martín. En la actuación de este domingo participaron también agentes de la Policía Local, cuya labor también suele resultar decisiva para preservar la vida de animales que llegan hasta las áreas de baño.