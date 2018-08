Los pescadores de Caleta de Vélez paran por el precio del combustible

Los pescadores de Caleta de Vélez amarraron ayer sus barcos en un intento por conseguir acabar con el monopolio sobre el combustible que ejerce Repsol en el puerto. El objetivo es que otras empresas suministradoras puedan entrar a las instalaciones portuarias y que los pescadores no tengan como única opción para repostar el poste que Repsol tiene en el puerto axárquico.

Hasta hace dos años, una empresa sí que podía entrar, pero desde entonces el puerto, dependiente de la Consejería de Fomento, «decía que era Capitanía Marítima quien no daba los permisos, y Capitanía decía que el puerto no cumplía con los requisitos para poderlo hacer», explica la patrona mayor de la Cofradía de Pescadores de Caleta de Vélez, María del Carmen Navas.

«Entre unos y otros la situación sigue igual y no se soluciona el problema», lamenta. Que solo exista un lugar para repostar hace que los pescadores se enfrenten a un «sobrecoste», ya que los precios siempre están en el máximo, asegura Navas. Así, la comparación con otros puertos como el de Motril es de hasta ocho céntimos de diferencia por litro porque en él también entran camiones cisterna. El problema es que al puerto de Caleta de Vélez le falta el Plan Interior Marítimo, un requisito que antes no se exigía. La Junta les aseguró que lo iban a empezar a elaborar, «pero eso puede tardar un año. Mientras tanto, seguimos igual». Los pescadores están «desesperados» y es que hay embarcaciones grandes que tenían cinco marineros y ahora cuatro porque no pueden afrontar el gasto.

IU de Vélez Málaga exigió ayer a la Junta que ponga fin al monopolio de Repsol en los puertos andaluces. El portavoz, Miguel Ángel Sánchez, recordó que en 2012, con IU en Fomento, se permitía la entrada de camiones cisterna, lo que suponía un ahorro de unos 3.000 litros semanales, unos 600 euros al mes. Por ello, IU presentará en septiembre en el Parlamento una PNL para lograr que la APPA dé vía libre a dicha solución.