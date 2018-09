Alegría y nervios en El Morche tras caer un premio de 590.000 euros

El Estanco Sofi, de la localidad torroxeña de El Morche, estaba de celebración esta mañana del martes, tras conocerse de que se había sellado allí el boleto ganador de un premio de primera categoría en el sorteo de la Bonoloto, premiado con 590.000 euros, según comentaba a este periódico su propietaria, Sofía Dolores Cid.

"Son casi 600.000 euros. Estamos muy contentos y al mismo tiempo muy nerviosos. Tenemos el champán metido en la nevera esperando a que venga la persona agraciada. Prometemos respetar su anonimato si no quiere que se sepa, pero confiamos en que al menos a nosotros nos lo cuente", expresa la responsable de este punto de venta de Loterías.

En concreto la persona agraciada recibirá 589.223,14 euros tras haber acertado los seis números de la combinación ganadora: 45, 25, 41, 6, 30 y 8, con el 22 como complementario y el 7 como reintegro. La recaudación del sorteo ascendió a 2.280.362,50 euros.

"Nos llamaron anoche desde la delegación, pero mis nietas habían descolgado el teléfono y no había manera de localizarnos. Al final pudieron hablar con mi hijo y fue él el que nos dio la noticia. Al principio me emocioné mucho. Es una sensación muy rara la que tenemos en un día tan especial como el de hoy", relata Sofía. "Ha desfilado ya medio Morche. No deja de venir gente porque la Bonoloto, al ser más económica, la juega todo el mundo", añade.