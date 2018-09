Los padres de Rincón dudan de que las prefabricadas estén listas el lunes

Los padres de los 240 alumnos que tendrán que ser escolarizados en aulas prefabricadas mientras terminan las obras del nuevo instituto de Torre de Benagalbón dudan de que estos barracones puedan estar terminados el lunes, cuando empezará el nuevo curso en Secundaria. Aseguran que aunque los operarios llevan días trabajando a contrarreloj, "todavía tienen mucho trabajo por hacer", según explica Belén Valverde, coordinadora de la Plataforma Rincón Educa, que desde hace cinco años reclama la construcción de esta nueva infraestructura educativa, muy necesaria en la zona.

Mientras duran los trabajos del nuevo instituto, estos estudiantes serán escolarizados en módulos que se están instalando en la parcela anexa a la propia obra, lo que ya en su día generó el rechazo de los padres, que consideraban que era peligroso. La Junta, según informó en su día la propia delegada territorial de Educación, Patricia Alba, atendió algunas reclamaciones de las familias para garantizar la seguridad de los alumnos. Por ejemplo, las grúas serán trasladadas a una zona más alejada del lugar donde estarán los barracones, «de manera que no habrá ningún tipo de riesgo», destacó la delegada. Estos trabajos de desmontaje de las grúas han comenzado en la mañana de este miércoles, informó Valverde.

Los padres, que están preocupados, visitan habitualmente las obras y están haciendo un seguimiento de lo que queda. Las casetas llegaron en la tarde de este martes. "También ya se ha hecho la escalera de acceso a la zona de ampliación del recreo", indicó la coordinadora de Rincón Educa. "Pero faltan muchas cosas, como los saneamientos, la construcción de un muro exterior y el vallado del perímetro, por citar algunas", dijo Belén Valverde, que se toma esta situación con filosofía. "A estas alturas ya trato de relativizar. En estos cinco años me he endemoniado muchas veces, mientras los responsables de Educación están muy tranquilos. Mis coronarias me lo agradecerán", señaló con cierto sarcasmo.

"Hay bastante gente trabajando. Supongo que también trabajarán el fin de semana. Pero a día de hoy, dudamos de que puedan entrar en servicio este lunes. Ojalá", concluyó.