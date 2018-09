Vélez proyecta ampliar el Parque Tecnoalimentario tras agotar todo su suelo

El Ayuntamiento de Vélez Málaga ha retomado los estudios urbanísticos para proponer la ampliación del Parque Tecnoalimentario Costa del Sol-Axarquía, después de haber confirmado hace sólo unos días la venta de la última de las parcelas disponibles. La tecnópolis de la comarca oriental ya fue objeto de debate, durante el anterior mandato, al plantearse la posibilidad por parte del PP de impulsar la iniciativa del GIPMTM de abrir nuevos suelos y conectarlos con una mejora de la terminal del aeródromo situado junto al propio parque.

«Tenemos en proyecto la construcción de un muelle que permitiría a las empresas establecer vuelos directos con los subtropicales de la Axarquía, con dirección a mercados como Alemania y Francia, que son nuestros principales clientes», apuntan fuentes del equipo de gobierno. El alcalde veleño, el socialista Antonio Moreno Ferrer, ha incidido en los últimos meses que la tecnópolis estaba prácticamente ocupada al 100%, «pero hay que seguir trabajando diariamente para potenciarla como referente andaluz en innovación y desarrollo empresarial».

Algunas de las empresas que se han interesado por la posibilidad de acceder a determinadas parcelas, con unas características definidas, han recibido ya la misma respuesta: «Tranquilos, que en la ampliación del PGOU vigente también se incluirán nuevos terrenos para el Parque Tecnoalimentario». El grupo municipal socialista ya indicó, además, durante la anterior campaña electoral, que apostaría decididamente por este parque.

Ahora, la edil delegada de Agricultura, María Santana, ha incidido en que se han cumplido los augurios que por entonces planteaban. «En estos últimos tres años y medio hemos podido consolidar la tecnópolis y dar el espaldarazo definitivo a uno de los grandes proyectos del municipio que, con la ayuda de la Junta de Andalucía, es hoy una realidad», matizó.

La última de las empresas en formalizar la adquisición de una parcela en la tecnópolis ha sido Jalhuca Explotaciones, dedicada a la producción, importación y exportación de productos subtropicales y verduras. Para comprar la finca de 2.394 que completaba el mapa del Parque Tecnoalimentario ha tenido que desembolsar algo más de 300.000 euros.

El Tecnoalimentario se proyectó en 2005 y sus obras de infraestructura no finalizaron hasta 2012, justo una década después de que se diesen los primeros pasos para hacerlo realidad con 30 millones de inversión. Su crecimiento en cuanto a la transferencia de suelo ha resultado exponencial. Hasta mayo de 2015 no se inauguraba el edificio de su primera empresa, Embasur, tras invertir unos 600.000 euros. La adquisición del 50% de las parcelas no se alcanzó hasta hace dos años. Sin embargo, en este periodo y con la recuperación económica, la totalidad de los 186.000 metros cuadrados inicialmente disponibles han encontrado destinatario.