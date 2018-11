El candidato de UPyD, entre lechugas ecológicas en su propio huerto en Vélez-Málaga

Aunque no cuenta con los medios ni la cobertura de los grandes partidos, UPyD está haciendo campaña por toda la región y su candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, Ricardo Mercado, lanzó ayer sus mensajes mientras trabajaba en su huerto ecológico de lechugas en Vélez-Málaga. Así, aseguró que su formación quiere ganar las elecciones para «dar caña a los corruptos», que afirmó que son una «manada que se han llevado tanto dinero» de esta comunidad. Además, Mercado hizo una vez más bandera de la homosexualidad: «Nunca he ocultado que llevo 20 años separado, me he casado con un hombre, no lo he ocultado nunca y tengo el apoyo de mis hijas, el amor de mis nietos y el amor de mi pareja».