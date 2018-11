Un juzgado obliga a restituir como jefe policial de Vélez al inspector Esteban Torres

La titular del juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Málaga acaba de declarar nula la destitución del inspector Esteban Torres García como jefe de la Policía Local de Vélez-Málaga, dictada de manera irregular por la edil socialista Ana Campos, como recoge la sentencia a la que ha tenido acceso este periódico.

Aunque cabe recurso de apelación respecto a esta resolución, el Ayuntamiento ha sido condenado no sólo a 'devolver al recurrente' a su puesto, sino a atender asimismo los derechos 'económicos y administrativos correspondientes desde la fecha del cese hasta la de su reincorporación, más los intereses legales procedentes'. Además, el Consistorio ha sido condenado con el pago de las costas del proceso judicial.

El texto recoge que la edil de Recursos Humanos 'no era competente en modo alguno para acordar el cese del jefe policial', pero también se especifica que para dicho acuerdo no había 'motivación suficiente', puesto 'que no es cierto que no existan puestos vacantes en la escala del demandate', como en su defensa alegó la parte demandada.

La sentencia tendría una consecuencia directa en el actual organigrama policial, ya que en el puesto de Torres fue nombrado como jefe José Andrés Montoya. El regreso al municipio de último responsable policial generó críticas en las filas de la oposición, debido a que el PSOE lo había puesto al frente de la Policía Local de Marbella en 2015 y el alcalde lo había destituido en febrero de 2017 por 'pérdida de confianza'. Apenas dos semanas después de abandonar ese puesto, a principios de marzo, el Consistorio veleño anunciaba su nombramiento en sustitución de Esteban Torres.